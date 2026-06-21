Ngành thủy sản thúc đẩy chủ động cải tiến an toàn lao động

Dự án "Cải thiện khả năng tiếp cận thị trường quốc tế của doanh nghiệp tôm và lúa thông qua nâng cao kỹ năng làm việc và an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp" là một trong hai hợp phần của Dự án An sinh xã hội (gọi tắt là dự án ASXH), được tài trợ bởi Tổng vụ Hợp tác phát triển Bỉ, do tổ chức Oxfam tại Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh khu vực TPHCM (VCCI-HCM) triển khai trong giai đoạn 2024-2026.

Một trong các trọng tâm của dự án là nâng cao năng lực nhận thức và chuẩn hóa kỹ năng làm việc chuyên sâu cho hàng ngàn người lao động cùng đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung, giúp họ chủ động đánh giá chuẩn xác các nguy cơ tại nơi làm việc để tối ưu hóa năng suất và bảo vệ sức khỏe nghề nghiệp.

Song song đó, dự án đã đồng hành cùng ban lãnh đạo nhà máy rà soát, tư vấn và cải tiến toàn diện hệ thống quản trị, lao động, môi trường theo khung ESG và thực hành các bộ tiêu chuẩn quốc tế bền vững như Amfori BSCI.

Từ kết quả khảo sát thực tế, Dự án đã hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng kế hoạch cải tiến hệ thống bền vững một cách toàn diện trên nhiều hợp phần cốt lõi như quản trị nhân sự và trách nhiệm xã hội, an toàn kỹ thuật và phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường lao động và an toàn thực phẩm…

Trong đó, Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về An toàn vệ sinh lao động năm 2026 được tổ chức tại Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Cà Mau là một trong những sáng kiến tại các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị lúa gạo và tôm trong khuôn khổ dự án. Thay vì chỉ áp đặt quy định một chiều từ trên xuống, sáng kiến tổ chức cuộc thi hướng tới mục tiêu gia tăng tối đa sự tham gia chủ động của người lao động vào hoạt động nhận diện nguy cơ và cải thiện môi trường làm việc, biến các quy chuẩn quản trị khô khan thành phong trào tự giác sôi nổi.

Bà Phạm Thùy Dung, Quản lý Dự án, Tổ chức Oxfam tại Việt Nam chia sẻ: "Sự hào hứng, chủ động và năng lực tự giải quyết rủi ro của người lao động là minh chứng rõ nét cho sự thành công của mô hình điểm về kinh doanh bao trùm mà Oxfam và VCCI-HCM đang thúc đẩy. Ý nghĩa lớn nhất của cuộc thi không nằm ở giải thưởng, mà là giá trị lan tỏa sau đó: Người lao động, đặc biệt là lao động nữ, vốn chịu nhiều rủi ro, bệnh nghề nghiệp trong môi trường lạnh và ẩm ướt, nay mang chính tư duy an toàn chủ động quay trở lại xưởng, trở thành những người trực tiếp giảm thiểu rủi ro tai nạn lao động trong công việc hằng ngày. Sự chuyển biến này khẳng định nỗ lực thực chất của doanh nghiệp trong việc kiến tạo một môi trường 'việc làm tử tế', nơi tiếng nói của người lao động được lắng nghe và chuyển hóa thành những chính sách bảo vệ thiết thực".

Bà Bùi Thị Ninh - Phó Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh khu vực TP.HCM (VCCI-HCM) cho hay:"An toàn, vệ sinh lao động không chỉ là một yêu cầu pháp lý hay một chỉ tiêu quản trị, mà còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và là quyền lợi chính đáng, thiết thân của mỗi người lao động. Đối với ngành thủy sản – một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam, sử dụng lượng lớn lao động trực tiếp, có cường độ làm việc cao và tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy cơ về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp – thì việc xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây cũng là một trong những tiêu chí ngày càng được các thị trường xuất khẩu, các nhãn hàng và đối tác quốc tế quan tâm, đánh giá, gắn liền trực tiếp với năng lực cạnh tranh và uy tín thương hiệu của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường toàn cầu".



