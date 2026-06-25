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Vật tư

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Triển lãm Quốc tế VIETBUILD 2026 tại TPHCM

Thứ năm, 25/06/2026 19:14

Triển lãm Quốc tế VIETBUILD 2026 sẽ diễn ra tại TPHCM với nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo.

Triển lãm Quốc tế VIETBUILD lần thứ nhất tại TPHCM năm 2026 với chủ đề Xây dựng - Giao thông - Vật liệu xây dựng và Trang trí nội ngoại thất sẽ được diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế SKY EXPO Việt Nam, Công viên phần mềm Quang Trung, phường Trung Mỹ Tây.

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Triển lãm Quốc tế VIETBUILD 2026 tại TPHCM - Ảnh 1.

Sự kiện diễn ra từ ngày 24-6 đến ngày 28-6 do Trung tâm Công nghệ Thông tin, Bộ Xây dựng cùng Tập đoàn Tổ chức Triển lãm Quốc tế Xây dựng VIETBUILD phối hợp tổ chức thực hiện.

Chương trình Lễ khai mạc được diễn ra vào ngày 24-6. Đây là triển lãm có quy mô, tầm vóc đặc biệt của ngành xây dựng - giao thông - vật liệu xây dựng & trang trí nội ngoại thất với nhiều hoạt động phong phú về xúc tiến thương mại, sản phẩm mới, cùng sự thay đổi và phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp, đối tác tham quan, khách hàng đến với triển lãm.

Triển lãm giới thiệu, trưng bày các sản phẩm đa dạng, phong phú của ngành cùng với nhiều chương trình hoạt động phong phú, thiết thực nhằm phục vụ các doanh nghiệp trong hội nhập và phát triển kinh tế quốc tế.

Triển lãm lần này đã thu hút được sự tham gia đông đảo của gần 600 doanh nghiệp trong và ngoài nước với hơn 2500 gian hàng giới thiệu những sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, công nghệ tuần hoàn, công nghệ số, công nghệ tái tạo và công nghệ năng lượng… đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ như Việt Nam, Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc, UAE, Pháp, Ý, Mỹ, Đức, Litva, Nga, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Úc, Hàn Quốc…

Triển lãm Quốc tế VIETBUILD trải qua 27 năm đã thực sự trở thành một thương hiệu lớn, là sân chơi bổ ích và thiết thực, đem lại nhiều hiệu quả tốt đẹp cho các doanh nghiệp về xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư xây dựng, thể hiện một sức sống mạnh mẽ của các nhà doanh nghiệp, một sự đổi mới và sáng tạo của ngành xây dựng trên các lĩnh vực.

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Triển lãm Quốc tế VIETBUILD 2026 tại TPHCM - Ảnh 2.

Đặc biệt, Triển lãm VIETBUILD 2026 tại TPHCM lần này, hầu hết sản phẩm trưng bày tại triển lãm đã được các doanh nghiệp nghiên cứu, tìm hiểu thị trường rất kỹ để đáp ứng nhu cầu về nhà ở, xây dựng và trang trí nội ngoại thất ngày càng phát triển. Các sản phẩm về xây dựng, vật liệu xây dựng, trang trí nội ngoại thất có mẫu mã mới, phù hợp với vùng miền, tính năng và chất lượng được nâng cao nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở, xây dựng và trang trí nội ngoại thất ngày càng lớn, gắn liền với phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và nâng tầm cuộc sống, thể hiện tính truyền thống, môi trường sinh thái và hiện đại của toàn xã hội.

Triển lãm Quốc tế VIETBUILD 2026 với tiêu chí: "Hội nhập - Công nghệ - Đỉnh cao" sẽ mang lại những kết quả tốt đẹp, tạo động lực cho các doanh nghiệp phát huy ý tưởng, cải tiến sản phẩm, sản xuất nhiều sản phẩm công nghệ mới, tiên tiến, hướng đến giá trị hoàn hảo hơn để tiếp tục chuẩn bị cho các kỳ Triển lãm Quốc tế VIETBUILD tiếp theo diễn ra vào năm 2026 và trong những năm kế tiếp.


Song Hà

công nghệ số

xúc tiến thương mại

vật liệu xây dựng
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