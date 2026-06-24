Lancaster Lincoln: Mảnh ghép mới của không gian ven sông Bến Nhà Rồng – Khánh Hội

TPHCM đề xuất đầu tư công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội, kết nối Bến Bạch Đằng, tạo không gian công cộng quy mô lớn ven sông Sài Gòn.

Giữa sự thay đổi đó, Lancaster Lincoln sở hữu một lợi thế đặc biệt mà không nhiều dự án trung tâm có được.

Lancaster Lincoln lựa chọn một vị trí khác biệt

Từ đại lộ Nguyễn Tất Thành trong tương lai, cư dân đi vào tuyến đường kết nối dự án chỉ 40 mét sẽ tránh được sự náo nhiệt của một trong những trục giao thông quan trọng nhất thành phố. Thay vào đó là cảm giác bình yên của một không gian sống được bao quanh bởi cây xanh và công viên nội khu.

Trong tương lai, Nguyễn Tất Thành không chỉ là tuyến giao thông huyết mạch mà còn là trục kết nối giữa khu lõi trung tâm hiện hữu, khu đô thị mới Thủ Thiêm và hệ thống công viên ven sông Sài Gòn.

Phối cảnh dự án Lancaster Lincoln tại trục đường Nguyễn Tất Thành

Tọa lạc trên trục Nguyễn Tất Thành, từ Lancaster Lincoln, cư dân dễ dàng tiếp cận trung tâm Quận 1, khu tài chính Thủ Thiêm, Bến Nhà Rồng, khu vực Khánh Hội và các trung tâm thương mại lớn của thành phố.

Tuy nhiên, điều tạo nên giá trị bền vững không chỉ là khả năng kết nối. Đó là khả năng giữ lại sự yên tĩnh giữa một khu vực đang phát triển mạnh mẽ.

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm, những không gian vừa kết nối thuận tiện vừa có khoảng lùi cảnh quan như Lancaster Lincoln sẽ trở thành một giá trị khó tái tạo trong tương lai.

Mảnh ghép của không gian đô thị ven sông mới

Nhiều thành phố lớn trên thế giới đã tái sinh thành công từ các khu vực cảng cũ, biến những vùng đất từng phục vụ giao thương thành những không gian sống, văn hóa và giải trí đẳng cấp.

TPHCM đang đi theo hành trình tương tự. Sự hình thành của công viên Bến Nhà Rồng – Khánh Hội cùng hệ thống không gian công cộng ven sông đang mở ra cơ hội để khu vực này trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất thành phố.

Trong bức tranh đó, Lancaster Lincoln không đơn thuần là một dự án nhà ở. Tọa lạc tại trung tâm nhưng tách biệt khỏi ồn ào, dự án mang đến một không gian sống hiện đại, kết nối trọn vẹn với thành phố nhưng vẫn giữ lại sự bình yên. Đó là một phần của sự chuyển đổi đô thị, nơi con người được sống giữa những giá trị lịch sử của thành phố nhưng vẫn tận hưởng đầy đủ tiện nghi của cuộc sống hiện đại.