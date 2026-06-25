Viglacera và 6 giải pháp “giải mã” các vấn đề đô thị tại Vietbuild TPHCM 2026

Đây là các giải pháp được Viglacera đưa ra tại gian hàng Viglacera ở Triển lãm Quốc tế Vietbuild TPHCM, diễn ra từ ngày 24 đến 28-6, tại Trung tâm Triển lãm Phần mềm Quang Trung SKY EXPO VIỆT NAM.

Thay vì cung cấp những vật liệu đơn lẻ, thiếu tính hệ thống, Viglacera giới thiệu các giải pháp vật liệu đồng bộ, giúp các chủ thể từ nhà thầu, kiến trúc sư đến người tiêu dùng, tháo gỡ các "điểm mù" trong quản trị dự án và tối ưu hóa không gian sống.

Điểm khác biệt cốt lõi giúp Viglacera có thể đồng hành cùng các đại dự án phía Nam chính là hệ thống nhà máy sản xuất quy mô lớn được đặt ngay tại khu vực Miền Nam, trải rộng trên hầu hết các nhóm vật liệu chủ lực của hệ 6 giải pháp: từ kính tiết kiệm năng lượng, kính siêu trắng, đến gạch ốp lát, đá nung kết cao cấp và thiết bị vệ sinh. Đây đều là những dây chuyền sản xuất thuộc nhóm quy mô lớn nhất của Viglacera trên cả nước.

Bước vào tháng 6, TPHCM và các tỉnh lân cận thường xuyên đối mặt với những cơn mưa lớn gây ngập úng cục bộ. Viglacera giới thiệu Gạch Porcelain siêu chịu lực với cách thức thi công hở mạch, cho phép nước mưa thẩm thấu tự nhiên xuống lòng đất, cùng ngói tráng men cao cấp chống dột, chống tốc mái - tạo lớp vỏ ngoại thất chủ động thích ứng với thời tiết cực đoan của Nam Bộ.

Đối phó với cái nóng rát của phương Nam, dòng kính tiết kiệm năng lượng Viglacera (Solar Control, Low-E) - sản xuất bằng công nghệ phún xạ Magnetron của Đức, đạt chứng nhận sản phẩm xanh EPD (Environmental Product Declaration) - cản tới 79% nhiệt mặt trời và 99% tia UV, giúp tiết kiệm tới 51% điện năng tiêu thụ của hệ thống làm mát, đặc biệt hiệu quả cho các tòa nhà hướng Tây tại TPHCM.

Tại một thị trường áp lực tiến độ luôn thường trực như phía Nam, Tấm Panel ALC (1 tấm tương đương 75 viên gạch truyền thống, giảm 1/2 thời gian thi công, giảm 10-15% tải trọng kết cấu) và Gạch kích thước lớn giúp cơ giới hóa thi công, tối ưu chi phí và nhân lực cho các đại dự án.

Đáp ứng xu hướng "Wellness Architecture", men sứ siêu kháng khuẩn ViGuard™ diệt khuẩn chủ động, sen vòi phủ PVD đạt chuẩn Châu Âu (RoHS) và thiết bị vệ sinh "không chạm" cùng tạo nên chuẩn mực phòng tắm an toàn cho đô thị nén đông đúc.

Trước yêu cầu siết chặt QCVN 06, Bê tông khí ALC duy trì tính vẹn toàn kết cấu từ 4-6 giờ liên tục, và Đá nung kết siêu mỏng 6mm thay thế hoàn hảo gỗ tự nhiên dễ cháy lan - tạo "thời gian vàng" cho công tác cứu hộ, sơ tán.

Hòa nhịp xu hướng ESG, đá nung kết công nghệ "vân trong xương", gạch vân gỗ loại bỏ nhược điểm cong vênh, mối mọt, và thiết bị vệ sinh tiết kiệm nước (giảm tới 25% mức nước sử dụng) cùng thay thế vật liệu khai thác tự nhiên, giảm tối đa dấu chân carbon cho công trình.

Hệ 6 giải pháp vật liệu xanh & thông minh bao phủ toàn diện vòng đời công trình là minh chứng cho bước chuyển mình của Viglacera - từ một nhà sản xuất trở thành đối tác chiến lược cung cấp giải pháp tổng thể.