Khi hạ tầng thay đổi cuộc chơi, các đại đô thị của Nam Long vào chu kỳ tăng trưởng mới

Nếu như trước đây, quy luật "nhất cận thị, nhị cận giang" gần như định nghĩa giá trị bất động sản, thì ngày nay, khi các tuyến vành đai, cao tốc và hạ tầng liên vùng dần thành hình, một logic khác đang thay thế: Khoảng cách địa lý không còn là rào cản tuyệt đối, và những khu vực từng bị xem là vùng ven đang bước vào một vai trò khác - trở thành các điểm kết nối trong mạng lưới phát triển mới.

Sự thay đổi này không chỉ làm mờ đi ranh giới giữa trung tâm và vùng ven, mà còn tái định nghĩa cách doanh nghiệp lựa chọn quỹ đất. Nhìn từ góc độ này, Nam Long (NLG) là một trường hợp đáng chú ý.

Danh mục các khu đô thị tích hợp của doanh nghiệp, trải dài từ TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Nai đến Cần Thơ và gần đây là Hải Phòng, cho thấy một hướng đi nhất quán: Không phát triển dự án theo nhu cầu hiện hữu, mà đi theo các trục kết nối - nơi đang dần trở thành những "tọa độ đón sóng" trong quá trình mở rộng không gian đô thị.

Phối cảnh Vành đai 3 - trục giữ vai trò kết nối chiến lược 5 tuyến cao tốc hướng tâm gồm TPHCM – Trung Lương, TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, Bến Lức – Long Thành, TPHCM – Mộc Bài và TPHCM – Chơn Thành

TPHCM mở rộng - nơi các đại đô thị bắt đầu hình thành theo hạ tầng

Trong nhiều năm, quá trình giãn dân ra vùng ven TPHCM diễn ra một cách tự nhiên, nhưng thiếu động lực đủ mạnh để tạo ra những thay đổi mang tính cấu trúc. Vùng ven vẫn là "vùng ven" - khoảng cách địa lý, thời gian di chuyển và thiếu hụt tiện ích khiến giá trị khó bứt phá, dù quỹ đất còn lớn.

Điểm khác biệt của giai đoạn hiện tại nằm ở chỗ: Hạ tầng không còn chỉ đóng vai trò hỗ trợ, mà bắt đầu tái định nghĩa lại không gian đô thị. Khi các dự án như Vành đai 3, cao tốc Bến Lức – Long Thành hay các trục kết nối liên vùng dần hình thành, ranh giới giữa trung tâm và vùng ven không còn được quyết định bởi khoảng cách, mà bởi khả năng kết nối.

Và khi kết nối trở thành yếu tố cốt lõi, một logic mới xuất hiện: Giá trị không còn đi từ trung tâm lan ra, mà được hình thành tại những điểm giao của hạ tầng.

Đó cũng là lý do vì sao mô hình đô thị tích hợp bắt đầu nổi lên như một lời giải. Không chỉ cung cấp nhà ở, các đại đô thị này còn tạo ra một hệ sinh thái sống đủ lớn để "giữ chân" cư dân - điều mà các dự án đơn lẻ trước đây không làm được.

Trong bức tranh đó, Waterpoint là một trường hợp đáng chú ý. Với quy mô hơn 350ha, dự án không đơn thuần nằm ở cửa ngõ TP.HCM, mà còn nằm đúng trên trục kết nối TP.HCM - miền Tây - nơi hạ tầng đang từng bước tái cấu trúc lại dòng di chuyển và dòng dân cư.

Điểm đáng nói không phải chỉ là vị trí, mà là thời điểm. Waterpoint được phát triển khi hạ tầng vẫn còn ở phía trước, đồng nghĩa với việc giá trị của dự án không phản ánh hiện trạng, mà phản ánh kỳ vọng vào tương lai. Đây chính là khác biệt cốt lõi giữa "đi theo thị trường" và "đi trước hạ tầng".

Dự án Waterpoint của Nam Long nằm đúng trên trục kết nối TPHCM - miền Tây

Ở một lát cắt khác, Mizuki Park và Akari City lại cho thấy hai giai đoạn tiếp theo của cùng một logic. Nếu Mizuki Park bám theo một hành lang đã định hình như Nguyễn Văn Linh để nhanh chóng chuyển hóa thành nhu cầu ở thực, thì Akari nằm trên đại lộ Võ Văn Kiệt với hạ tầng đã hoàn thiện, giá trị được hiện thực hóa gần như ngay lập tức.

Ba dự án, ba vị trí, nhưng cùng phản ánh một chiến lược nhất quán: Toạ lạc ở trục kết nối trọng yếu, giúp giá trị bất động sản tăng theo nhịp của hạ tầng đang dần hình thành.

Dự án Mizuki Park bám theo một hành lang đã định hình như Nguyễn Văn Linh

Khu Đông – nơi hạ tầng tạo ra những "bước nhảy" về giá trị

Tại khu Đông, hạ tầng đang có bước tiến vượt bậc với sân bay Long Thành, cùng hệ thống kết nối như Vành đai 3, cao tốc Long Thành - Dầu Giây và các trục liên vùng. Theo đó, khoảng cách từ các dự án tại đây đến trung tâm TPHCM được rút ngắn, đồng thời đưa khu vực thành hệ sinh thái kinh tế gắn với logistics, công nghiệp và dịch vụ hàng không.

Khi hạ tầng mang tính "định vị kinh tế", giá trị bất động sản cũng thay đổi. Nếu trước đây giá trị tăng theo tiến độ thị trường, thì tại khu Đông, giá trị đang được "định giá trước" bởi hạ tầng: Thị trường không còn chờ hạ tầng hoàn thiện, mà bắt đầu phản ánh kỳ vọng ngay từ khi các trục kết nối được định hình.

Hạ tầng khu Đông TPHCM đang dần hoàn thiện

Trong bối cảnh đó, Izumi City 170ha tại Long Hưng (Đồng Nai) hưởng lợi trực tiếp nhờ cú hích hạ tầng, nơi dòng vốn, lao động và nhu cầu nhà ở mới đang dần hội tụ.

Giá trị của Izumi đến từ vị trí địa lý, và là điển hình của bất động sản gắn trực tiếp với sự hình thành của một cực tăng trưởng kinh tế.

Việc chuyển nhượng 15,1% cổ phần tại dự án Izumi City đã đóng góp đáng kể vào lợi nhuận của Nam Long trong năm 2025, cho thấy mối liên hệ ngày càng rõ giữa tiến độ hạ tầng và khả năng hấp thụ của thị trường.

Izumi City hưởng lợi trực tiếp nhờ cú hích hạ tầng

Dự án Elyse Island cũng hưởng lợi từ hạ tầng tỷ USD, kết nối đảo Đại Phước với trung tâm TPHCM. Ngay từ đầu năm 2026, lễ động thổ hai dự án hạ tầng giao thông trọng điểm là cầu Cát Lái và cầu Phú Mỹ 2 tạo thành cú hích hạ tầng ấn tượng.

Sau 30 năm chờ đợi, Cầu Cát Lái chiều dài 11,6km kết nối trực tiếp TPHCM với cao tốc Bến Lức - Long Thành đã chính thức được khởi động. Trong khi đó, cầu Phú Mỹ 2 nối khu Nam TPHCM (Nguyễn Hữu Thọ) với Đồng Nai (Liên Cảng) cũng triển khai.

Những điều này có nghĩa là, hai nhịp cầu này rút ngắn khoảng cách địa lý, khai thông lộ trình di chuyển từ Elyse Island đến khu vực trung tâm TPHCM trong khoảng 20 phút.

Có thể nói, cụm hạ tầng tỷ USD tạo nên vị thế mới cho dự án tại khu vực, đồng thời cho phép cư dân sở hữu lối sống nghỉ dưỡng chất lượng mà vẫn giữ nếp sống năng động, kết nối dễ dàng giữa trung tâm đô thị và các cửa ngõ quốc tế.

Đồng bằng sông Cửu Long - nơi hạ tầng lần đầu tạo ra một thị trường thực sự

Sự xuất hiện của các tuyến cao tốc như Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, cùng với trục Cần Thơ - Cà Mau đang được triển khai, đưa khu vực Cần Thơ đứng trước cơ hội chuyển mình lịch sử, trở thành đầu tàu kinh tế của cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh đó, dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng quy mô 4 làn xe, dự kiến cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2027.

Việc đồng bộ quy hoạch cơ sở hạ tầng này tạo nên tuyến cao tốc trục ngang quan trọng, mở ra không gian phát triển công nghiệp và logistics mạnh mẽ. Đặc biệt, việc quy hoạch dịch chuyển các cơ quan hành chính về phía Nam (quận Cái Răng) đã tạo nên một cực tăng trưởng mới, hiện đại và sôi động hơn.

Trong bối cảnh đó, dự án Nam Long II Central Lake được hưởng lợi trực tiếp và sâu sắc nhất. Tọa lạc tại vị trí chiến lược thuộc Khu đô thị Nam Cần Thơ, dự án thừa hưởng khả năng kết nối giao thông liên vùng đồng bộ, ngay sát trung tâm hành chính mới của Tây Đô.

Sự phát triển hạ tầng giúp giá trị bất động sản tại đây có tiềm năng tăng trưởng bền vững, thu hút làn sóng dịch chuyển của đội ngũ chuyên gia, tri thức và giới kinh doanh tìm kiếm không gian sống chuẩn mực.

Với mô hình đô thị tích hợp sở hữu hồ cảnh quan trung tâm và tiện ích hiện đại, Nam Long II Central Lake là một nơi an cư, đón đầu vận hội mới của một vùng đất đang chuyển mình, thịnh vượng.

Dự án Nam Long II Central Lake

Chiến lược "Bắc tiến" với dự án An Zen Residences của Nam Long

Tại Hải Phòng, hệ thống kết nối gồm cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, cảng nước sâu Lạch Huyện cùng mạng lưới khu công nghiệp quy mô lớn đã tạo nên một nền tảng phát triển tương đối hoàn chỉnh.

Đây cũng là một trong những địa phương thu hút mạnh dòng vốn FDI trong nhiều năm qua, với sự hiện diện của các tập đoàn sản xuất và công nghệ quy mô lớn.

Sự vận hành của thị trường bất động sản tại đây, vì vậy, không còn phụ thuộc chủ yếu vào tiến độ hạ tầng, mà gắn trực tiếp với nhu cầu phát sinh từ hoạt động sản xuất, logistics và dòng lao động chất lượng cao.

Trong bối cảnh đó, dự án An Zen Residences của Nam Long tại Hải Phòng cho thấy một cách tiếp cận khác so với các khu vực phía Nam. Thay vì "đi trước" để đón đầu hạ tầng, doanh nghiệp này đang tham gia vào một thị trường đã có nền tảng, nơi nhu cầu được hình thành rõ ràng và có khả năng hấp thụ thực tế.

Đáng chú ý, việc khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh gần đây được kỳ vọng sẽ tiếp tục rút ngắn khoảng cách trong tam giác kinh tế phía Bắc, đồng thời tăng cường khả năng kết nối giữa các trung tâm công nghiệp và cảng biển. Khi đó, vai trò của Hải Phòng không chỉ dừng lại ở một thành phố cảng, mà còn là một mắt xích quan trọng trong chuỗi logistics khu vực.