Thứ --, -/-/----
Đăng ký Tuổi Trẻ Sao
Doanh nhân

50 năm Gamuda Berhad và hành trình phát triển đô thị tại Việt Nam

Thứ hai, 08/06/2026 09:45

Năm 2026 đánh dấu cột mốc 50 năm thành lập của Gamuda Berhad - tập đoàn phát triển hạ tầng và đô thị hàng đầu Malaysia.

Từ một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật và xây dựng công trình hạ tầng, Gamuda Berhad từng bước mở rộng sang lĩnh vực phát triển đô thị và hiện diện tại nhiều quốc gia trong khu vực châu Á.

50 năm Gamuda Berhad và hành trình phát triển đô thị tại Việt Nam - Ảnh 1.

Theo giới chuyên gia, hành trình 50 năm của Gamuda Berhad phản ánh sự chuyển dịch của các tập đoàn hạ tầng truyền thống sang mô hình phát triển đô thị tích hợp - nơi doanh nghiệp không chỉ xây dựng công trình mà còn tham gia vào quá trình kiến tạo môi trường sống và hệ sinh thái cộng đồng.

Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa ngày càng gia tăng tại châu Á, các doanh nghiệp có nền tảng phát triển hạ tầng, kinh nghiệm quy hoạch và tầm nhìn dài hạn đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình diện mạo đô thị hiện đại.

Từ doanh nghiệp hạ tầng đến nhà phát triển đô thị quốc tế

Gamuda Berhad được thành lập năm 1976 tại Malaysia, ban đầu hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kỹ thuật và xây dựng hạ tầng quy mô lớn.

Theo giới chuyên gia, xuất phát điểm từ lĩnh vực hạ tầng đã tạo nên ADN khác biệt cho doanh nghiệp trong quá trình phát triển đô thị sau này.

Nếu như nhiều nhà phát triển bất động sản tập trung vào sản phẩm nhà ở đơn lẻ, thì các doanh nghiệp có nền tảng hạ tầng thường tiếp cận đô thị theo hướng tổng thể hơn, bao gồm giao thông, không gian công cộng, cảnh quan, tiện ích cộng đồng và khả năng vận hành trong dài hạn.

50 năm Gamuda Berhad và hành trình phát triển đô thị tại Việt Nam - Ảnh 2.

Đây cũng là xu hướng đang ngày càng phổ biến tại nhiều quốc gia phát triển, nơi khái niệm "city-making" - kiến tạo đô thị - dần thay thế cách tiếp cận phát triển bất động sản truyền thống.

Theo các chuyên gia urban planning, một đô thị bền vững không chỉ được hình thành từ các công trình kiến trúc, mà cần có sự đồng bộ giữa hạ tầng, quy hoạch, môi trường sống và cộng đồng cư dân.

Trong hành trình phát triển của mình, Gamuda Berhad đã mở rộng hiện diện tại nhiều quốc gia trong khu vực thông qua các dự án hạ tầng và đô thị quy mô lớn.

Bên cạnh Malaysia, doanh nghiệp hiện diện tại nhiều thị trường châu Á, trong đó Việt Nam được xem là một trong những điểm đến chiến lược trong nhiều năm qua.

Ba dự án mới hé lộ chiến lược mở rộng của Gamuda Land tại Việt Nam 

Là thành viên của Gamuda Berhad - tập đoàn kỷ niệm 50 năm thành lập vào năm 2026 - Gamuda Land đang từng bước mở rộng dấu ấn tại Việt Nam với 10 dự án trải dài từ Hà Nội, Hải Phòng đến TPHCM và Đồng Nai. 

Danh mục phát triển đa dạng, gồm các khu đô thị quy mô lớn và các dự án nhà ở, cho thấy định hướng đầu tư lâu dài và chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam. Dự kiến trong những tháng cuối năm 2026, Gamuda Land sẽ tiếp tục giới thiệu 3 dự án chiến lược mới gồm Central Park tại Hà Nội, ANesta và Norton Park tại Bình Dương (TPHCM) qua đó mở rộng hiện diện tại các khu vực phát triển trọng điểm ở cả phía Bắc và phía Nam. 

50 năm Gamuda Berhad và hành trình phát triển đô thị tại Việt Nam - Ảnh 3.

Trong đó, Central Park được định vị là dự án chiến lược mới của Gamuda Land tại Hà Nội, hướng đến phân khúc trung cấp với mô hình đô thị hiện đại tích hợp không gian sống, thương mại và hệ tiện ích đồng bộ. 

Dự án được phát triển trên quỹ đất quy mô lớn với 3 tòa chung cư cung cấp hơn 2.600 căn hộ, kỳ vọng trở thành điểm đến mới cho cộng đồng cư dân hiện đại, chuyên gia và nhóm khách hàng tìm kiếm môi trường sống chất lượng cao gắn với không gian xanh và trải nghiệm đô thị năng động. Central Park đồng thời là một phần của đại đô thị Gamuda City quy mô hơn 270 ha tại phía Nam Hà Nội - một trong những dự án trọng điểm của Gamuda Land tại Việt Nam. 

Ở khu vực phía Nam, ANesta được định vị là không gian sống dành cho thế hệ trẻ, hướng đến sự cân bằng giữa nhịp sống năng động và những khoảng thư thái thường nhật. Sở hữu vị trí kết nối trực tiếp với nút giao Tân Vạn, Vành đai 3 cùng các tuyến metro liên vùng, dự án mang đến trải nghiệm sống thuận tiện, hiện đại và giàu cảm hứng cho cộng đồng cư dân trẻ. ANesta gồm 761 căn hộ thuộc phân khúc trung cấp, được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu ở thực ngày càng gia tăng tại khu Đông TPHCM và khu vực giáp ranh Bình Dương. Bên cạnh đó, Norton Park được phát triển như một dự án căn hộ cao cấp hướng đến cộng đồng chuyên gia quốc tế tại khu vực Bắc TPHCM. 

Tọa lạc tại trung tâm khu vực FDI Thuận Giao, dự án sở hữu quy mô 7,9 ha với mật độ xây dựng thấp cùng hệ tiện ích chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu an cư và cho thuê ngày càng gia tăng từ lực lượng chuyên gia nước ngoài. Dự án cung cấp hơn 1.200 căn hộ cao cấp và 30 căn thương mại trong 6 tòa tháp cao tầng, được bao quanh bởi hệ cảnh quan xanh và không gian nghỉ dưỡng tinh tế. 

Mang ngôn ngữ thiết kế hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, Norton Park tích hợp hơn 100 tiện ích nội khu, hướng đến phong cách sống cân bằng giữa công việc, nghỉ ngơi và trải nghiệm cộng đồng cho cư dân. Theo đại diện doanh nghiệp, Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường trọng điểm của Gamuda Land nhờ tốc độ đô thị hóa cao, nhu cầu ở thực lớn và dư địa tăng trưởng dài hạn. 

Giới quan sát cho rằng việc liên tục mở rộng hệ sinh thái dự án trong bối cảnh thị trường đang tái cấu trúc cho thấy niềm tin dài hạn của doanh nghiệp vào tiềm năng phát triển của Việt Nam, đặc biệt tại các khu vực đang hình thành theo xu hướng đô thị tích hợp và đô thị xanh như Nam Hà Nội. 

 Xu hướng mới của phát triển đô thị

Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản Việt Nam đang bước sang giai đoạn phát triển mới, trong đó chất lượng đô thị và tính bền vững sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn tốc độ tăng trưởng ngắn hạn.

Điều này đồng nghĩa với việc các nhà phát triển cần có tầm nhìn dài hạn hơn về quy hoạch, hạ tầng, môi trường sống và cộng đồng cư dân.

Không chỉ tập trung vào phát triển sản phẩm, nhiều doanh nghiệp quốc tế hiện nay đang chuyển sang mô hình phát triển hệ sinh thái sống toàn diện, trong đó yếu tố không gian xanh, tiện ích cộng đồng và khả năng vận hành dài hạn được chú trọng.

Đây cũng là định hướng mà Gamuda Land cho biết đang theo đuổi tại thị trường Việt Nam.

Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa tiếp tục gia tăng, giới chuyên gia cho rằng những dự án được phát triển theo chiến lược dài hạn sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành diện mạo đô thị hiện đại và bền vững tại Việt Nam trong tương lai.

Gia Lan

Gamuda Land được vinh danh “Nhà phát triển cộng đồng xuất sắc châu Á”

Gamuda Land được vinh danh “Nhà phát triển cộng đồng xuất sắc châu Á”

Doanh nhân 23:38

Gamuda Land Việt Nam được vinh danh giải thưởng “Best Community Developer (Asia)” cùng 3 giải thưởng khác cho dự án Springville Đồng Nai và Central Park Hà Nội.

Gamuda Land Việt Nam và Samsung hợp tác chiến lược

Gamuda Land Việt Nam và Samsung hợp tác chiến lược

Doanh nhân 23:46

Gamuda Land Việt Nam và Công ty Điện tử Samsung Vina ký Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Gamuda Land đồng hành cùng "Nhịp tim Việt Nam" và "Vết sẹo cuộc đời"

Gamuda Land đồng hành cùng "Nhịp tim Việt Nam" và "Vết sẹo cuộc đời"

Doanh nhân 10:43

Lễ công bố giải chạy "Run For The Heart – Chạy Vì Trái Tim 2025" đã diễn ra tại Eaton Park.

bất động sản

khu đô thị

chiến lược phát triển

chất lượng cao

Phát triển bền vững

thị trường bất động sản

Vành đai 3

không gian sống

không gian xanh

đô thị hóa

dự án trọng điểm

thế hệ trẻ

căn hộ cao cấp

hệ sinh thái

thị trường việt nam

công trình kiến trúc

môi trường sống

dự án nhà ở

thị trường châu Á

không gian công cộng
Ambience tạo sức hút tại Hải Phòng, 95% quỹ căn giai đoạn đầu được giao dịch

Ambience tạo sức hút tại Hải Phòng, 95% quỹ căn giai đoạn đầu được giao dịch

Dự án 16:35

Dự án Ambience của Gamuda Land chủ đề "A Symphony of Senses - Vũ khúc của các giác quan" mở bán sáng 28-6 thu hút đông đảo khách hàng, nhà đầu tư và đối tác.

Vietnamobile giới thiệu hệ sinh thái số dành cho doanh nghiệp

Vietnamobile giới thiệu hệ sinh thái số dành cho doanh nghiệp

Doanh nhân 00:08

Tại Vietnam ICTCOMM 2026, Vietnamobile đã giới thiệu hệ sinh thái giải pháp số mới dành cho doanh nghiệp.

Cuộc giải nén chất lượng sống quanh khu vực Nguyễn Trãi - Ngã Tư Sở

Cuộc giải nén chất lượng sống quanh khu vực Nguyễn Trãi - Ngã Tư Sở

Dự án 00:06

Khu vực Ngã Tư Sở (Hà Nội) từ trước đến nay luôn được xem là điểm nóng không chỉ về hạ tầng giao thông, mà còn về không gian sống và mật độ dân cư.

Tái thiết đất công nghiệp trung tâm góp phần thay đổi diện mạo đô thị

Tái thiết đất công nghiệp trung tâm góp phần thay đổi diện mạo đô thị

Thị trường 18:28

Quỹ đất trung tâm dần hạn chế, nhiều TP chuyển đổi khu công nghiệp nội đô thành khu đô thị mới, cảnh quan, không gian công cộng để cải thiện môi trường sống.

Masterise Homes định chuẩn "sống hàng hiệu" tại giải thưởng kiến trúc châu Á

Masterise Homes định chuẩn "sống hàng hiệu" tại giải thưởng kiến trúc châu Á

Doanh nhân 16:52

Bán đảo SOLA (The Global City), tòa tháp đôi One Central Saigon được vinh danh tại Asia Architecture Design Awards 2026 khẳng định năng lực của Masterise Homes

Thị trường bất động sản 5 năm tới sẽ tích cực hơn, nguồn cung được cải thiện mạnh mẽ

Thị trường bất động sản 5 năm tới sẽ tích cực hơn, nguồn cung được cải thiện mạnh mẽ

Thị trường 20:20

Thị trường bất động sản trong 5 năm tới sẽ đón nhiều động lực tăng trưởng tích cực nhờ nguồn cung được khơi thông

Khi hạ tầng thay đổi cuộc chơi, các đại đô thị của Nam Long vào chu kỳ tăng trưởng mới

Khi hạ tầng thay đổi cuộc chơi, các đại đô thị của Nam Long vào chu kỳ tăng trưởng mới

Dự án 19:59

Từ TPHCM, Đồng Nai đến Hải Phòng, các dự án của Nam Long (NLG) đang hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng hạ tầng đang tái cấu trúc thị trường.

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Triển lãm Quốc tế VIETBUILD 2026 tại TPHCM

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Triển lãm Quốc tế VIETBUILD 2026 tại TPHCM

Vật tư 19:14

Triển lãm Quốc tế VIETBUILD 2026 sẽ diễn ra tại TPHCM với nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo.

Từ bất động sản đến tài sản đô thị: Vì sao cách định giá thị trường đang thay đổi?

Từ bất động sản đến tài sản đô thị: Vì sao cách định giá thị trường đang thay đổi?

Tài chính 19:03

Hạ tầng không đơn thuần kéo gần khoảng cách, mà đang tái định nghĩa giá trị của bất động sản.

Viglacera và 6 giải pháp “giải mã” các vấn đề đô thị tại Vietbuild TPHCM 2026

Viglacera và 6 giải pháp “giải mã” các vấn đề đô thị tại Vietbuild TPHCM 2026

Tư vấn 19:02

Viglacera mang đến hệ 6 giải pháp vật liệu xanh & thông minh, được tinh chỉnh để trở thành lời giải trực diện cho những bài toán đặc thù.

XEM THÊM

Tổng biên tập: TRẦN XUÂN TOÀN

Báo điện tử Tuổi Trẻ (tuoitre.vn)
Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM

Giấy phép hoạt động báo điện tử tiếng Việt, tiếng Anh Số 561/GP-BTTTT, cấp ngày 25-11-2022.

Thông tin tòa soạn
Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM

Địa chỉ: 60A Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0918.033.133 - Email: tto@tuoitre.com.vn

Quảng cáo: 028.39974848

Dịch vụ truyền thông Điều khoản bảo mật Liên hệ góp ý RSS

© Copyright 2026 Bao dien tu Tuoi Tre, All rights reserved ® Báo điện tử Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này