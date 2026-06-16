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AI nhúng tăng tốc phát triển sản phẩm

Thứ ba, 16/06/2026 11:23

Tại hội thảo "Embedded AI with Model-Based Design", các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm về việc đưa trí tuệ nhân tạo vào các thiết bị và hệ thống thông minh.

Sự kiện do Tập đoàn TechSource Systems & Ascendas Systems phối hợp cùng NXP Việt Nam tổ chức, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các cách làm mới trong phát triển sản phẩm.

Ông Alex Lo, Giám đốc điều hành Tập đoàn, cho biết trí tuệ nhân tạo đang mở ra một giai đoạn mới cho các hệ thống tự động. Theo ông, việc áp dụng các quy trình hiện đại sẽ giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian triển khai và nâng cao năng lực đổi mới.

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Các chuyên gia cũng nhấn mạnh vai trò của phương pháp thiết kế dựa trên mô hình. Cách làm này cho phép xây dựng, thử nghiệm và triển khai sản phẩm trong một quy trình thống nhất, giúp giảm sai sót và tăng hiệu quả so với cách làm truyền thống.

Tuy vậy, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thực tế vẫn còn nhiều thách thức. Dữ liệu từ các hệ thống vận hành thường rời rạc, thiếu đồng bộ, khiến kết quả không sát với thực tế. Ngoài ra, nhiều mô hình hoạt động tốt khi thử nghiệm nhưng lại khó triển khai trên thiết bị thật do hạn chế về tốc độ xử lý và bộ nhớ.

Khoảng cách giữa nghiên cứu và ứng dụng cũng khiến quá trình đưa sản phẩm ra thị trường kéo dài. Bên cạnh đó, việc thiếu một quy trình thống nhất khiến các khâu thiết kế, thử nghiệm và vận hành chưa gắn kết chặt chẽ.

AI nhúng tăng tốc phát triển sản phẩm - Ảnh 2.

Trước thực tế này, xu hướng mới là đưa trí tuệ nhân tạo vào ngay từ đầu trong quá trình thiết kế hệ thống. Công nghệ không chỉ dùng để dự đoán mà còn giúp giám sát thiết bị, phát hiện bất thường và tối ưu hoạt động theo thời gian thực, đặc biệt trong các lĩnh vực như ô tô, robot, năng lượng và sản xuất.

Thực tế từ các doanh nghiệp lớn cho thấy hiệu quả rõ rệt. Một hãng ô tô đã sử dụng "cảm biến ảo" để thay thế một số cảm biến truyền thống, giúp giảm chi phí nhưng vẫn đảm bảo khả năng theo dõi chính xác. Đồng thời, quy trình phát triển được tự động hóa giúp rút ngắn thời gian hoàn thiện sản phẩm nhiều lần.

Trong khi đó, một doanh nghiệp đồ uống đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo để theo dõi áp suất trong thiết bị mà không cần lắp thêm cảm biến. Giải pháp này giúp giảm chi phí bảo trì, nâng cao khả năng phát hiện lỗi và tối ưu vận hành trên quy mô lớn.

Các chuyên gia cho rằng điểm quan trọng không chỉ nằm ở việc xây dựng mô hình, mà là khả năng đưa trí tuệ nhân tạo vào vận hành ổn định trên thiết bị thực tế.

Hội thảo lần này được xem là cầu nối giữa nghiên cứu và ứng dụng, giúp doanh nghiệp thu hẹp khoảng cách từ ý tưởng đến sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh chuyển đổi số.


Song Hà

chuyển đổi số

năng lực cạnh tranh

chia sẻ kinh nghiệm

ứng dụng Trí tuệ nhân tạo
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