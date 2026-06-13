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Doanh nhân

Chủ tịch Gamuda Land Việt Nam: An cư còn là lựa chọn môi trường sống có chiều sâu

Thứ bảy, 13/06/2026 12:03

Khi tư duy sống của người Việt thay đổi, khái niệm “an cư” không chỉ gắn với sở hữu nhà ở mà hướng tới sự cân bằng giữa tiện nghi và giá trị tinh thần.

Trong đó lối sống Biophilic: đề cao sự gắn kết giữa con người và thiên nhiên, đang trở thành định hướng trong phát triển đô thị, theo chia sẻ của ông Angus Liew, Chủ tịch Gamuda Land Việt Nam.

Phóng viên: Với Gamuda Land, khải niệm "an cư" được hiểu như thế nào, thưa ông?

Ông Angus Liew: Trước đây, "an cư" đối với người Việt Nam chủ yếu gắn với việc sở hữu nhà để ổn định và tích lũy. Khi đời sống được nâng cao, đặc biệt ở thế hệ trẻ, nhu cầu trở nên đa dạng hơn. Người mua nhà ngày nay quan tâm đến môi trường sống, sức khỏe và sự gắn kết xung quanh. Vì vậy, "an cư" không còn là đích đến cố định, mà là hành trình nâng cao chất lượng sống theo thời gian.

Chủ tịch Gamuda Land Việt Nam: An cư không chỉ là sở hữu,mà là lựa chọn môi trường sống có chiều sâu - Ảnh 1.

Ông Angus Liew - Chủ tịch Gamuda Land Việt Nam

Với Gamuda Land, "an cư" không dừng ở quyền sở hữu, mà là lựa chọn một môi trường sống có chiều sâu. Đó là nơi cư dân có thể kết nối với thiên nhiên, xây dựng mối quan hệ và duy trì nhịp sống cân bằng. Khi phát triển dự án, chúng tôi cân nhắc tác động dài hạn của quy hoạch và thiết kế, nhằm tạo ra giá trị sử dụng lâu dài thay vì chỉ đáp ứng nhu cầu ngắn hạn.

- Hành trình phát triển toàn cầu mang lại cho Gamuda Land những bài học gì khi bước vào thị trường Việt Nam?

- Sau hơn 20 năm tại Việt Nam, chúng tôi nhận thấy người Việt đề cao lối sống năng động, với khoảng 33,5% dân số duy trì thói quen tập luyện thường xuyên (theo Báo cáo đánh giá mức độ hoạt động thể chất của trẻ em và thanh thiếu niên tại Việt Nam được công bố năm 2022), đồng thời gìn giữ tinh thần gắn kết và truyền thống sẻ chia. Những yếu tố này được lồng ghép vào quy hoạch nhằm thúc đẩy vận động và nuôi dưỡng kết nối bền lâu.

Gamuda Land áp dụng hệ thống kiểm định CONQUAS của Singapore cùng bộ tiêu chuẩn nội bộ G-QUAS để đảm bảo chất lượng đồng bộ, đồng thời điều chỉnh thiết kế phù hợp thực tế địa phương, từ không gian mở, ban công thích ứng khí hậu đến khu dân cư thân thiện với thú cưng, qua đó từng bước góp phần định hình chuẩn mực đô thị phù hợp bối cảnh Việt Nam.

Chủ tịch Gamuda Land Việt Nam: An cư không chỉ là sở hữu,mà là lựa chọn môi trường sống có chiều sâu - Ảnh 2.

Tại Việt Nam, Gamuda Land mang theo các chuẩn mực quốc tế (Dự án Celadon City)

- Theo ông, yếu tố cộng đồng đóng vai trò như thế nào trong một khu đô thị?

- Một khu đô thị chỉ thực sự có sức sống khi cư dân có cơ hội gặp gỡ và tương tác với nhau. Dù được đầu tư bài bản đến đâu, không gian vẫn khó tạo nên giá trị nếu thiếu sự kết nối giữa con người.

Xuất phát từ đó, Gamuda Land ưu tiên phát triển các không gian sinh hoạt chung và khuyến khích những hoạt động giao lưu tự nhiên. Tại các dự án của chúng tôi, hạng mục Câu lạc bộ thường được bố trí ở vị trí trung tâm, không chỉ phục vụ nhu cầu thể thao mà còn là nơi tổ chức sự kiện, gặp gỡ và chia sẻ, qua đó củng cố sự gắn bó trong toàn khu đô thị.

Chính những tương tác thường ngày ấy là nền tảng để hình thành một cộng đồng cư dân gắn bó, tạo nên sức sống bền vững cho toàn khu đô thị

- Gamuda Land cụ thể hóa các chuẩn mực quốc tế và phát triển bền vững như thế nào tại Việt Nam?

- Với chúng tôi, ESG là một cam kết dài hạn trong chiến lược phát triển. Tính ổn định và chất lượng ổn dự án được bảo chứng thông qua hệ thống kiểm định cùng bộ tiêu chuẩn nội bộ, nhằm duy trì sự đồng nhất và minh bạch trong quá trình xây dựng.

Đồng thời, phát triển bền vững còn là sự kết hợp hài hòa giữa chuẩn mực quốc tế và bối cảnh văn hóa địa phương. Từ mô hình Al Fresco Dining tại Celadon Boulevard đến định hướng "The New Thảo Điền" ở Eaton Park, quy hoạch được triển khai bài bản để gia tăng giá trị sử dụng cho cư dân cũng như khu vực lân cận.

- Ông kỳ vọng Gamuda Land sẽ đóng góp thế nào vào tương lai đô thị Việt Nam?

Chúng tôi không đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp lớn nhất, mà hướng đến việc tạo ra giá trị lâu dài. Chuẩn sống Gamuda Land theo đuổi là cách đô thị phục vụ con người tốt hơn mỗi ngày.

Tầm nhìn của chúng tôi là tiên phong kiến tạo những cộng đồng thịnh vượng trên toàn cầu, nơi mọi người mong muốn gắn bó qua nhiều thế hệ. Khi không gian sống đáp ứng hài hòa nhu cầu thể chất, tinh thần và sự kết nối xã hội, đô thị sẽ phát triển lành mạnh. Bất động sản vì thế không chỉ là nơi ở, mà còn là tài sản có khả năng gìn giữ và gia tăng giá trị theo thời gian.

Gamuda Berhad - 50 năm hình thành và phát triển.

Thành lập năm 1976, Gamuda Berhad là tập đoàn hạ tầng và bất động sản hàng đầu của Malaysia, hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng, phát triển đô thị và hạ tầng giao thông. Năm 2026 đánh dấu 50 năm hình thành và phát triển của tập đoàn. Tại Việt Nam, Gamuda Berhad hiện diện thông qua Gamuda Land, tập trung vào các dự án phát triển bất động sản gắn với quy hoạch dài hạn tại Hà Nôi, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Hải Phòng.

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