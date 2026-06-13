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Doanh nhân

Coteccons 4 năm liên tiếp vào tốp 50 doanh nghiệp phát triển bền vững

Thứ bảy, 13/06/2026 12:24

Coteccons (HOSE: CTD) được vinh danh trong Tốp 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam 2025 (Tốp 50 CSA) 2026 do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức.

Công ty CP Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) vừa tiếp tục được vinh danh trong Tốp 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam 2025 (Tốp 50 CSA) 2026 do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức.

Năm 2026 cũng đánh dấu năm thứ năm giải thưởng được tổ chức, và là năm thứ tư liên tiếp Coteccons góp mặt trong bảng xếp hạng uy tín này, duy trì chuỗi thành tích xuyên suốt trên cả ba trụ cột Môi trường – Xã hội – Quản trị (ESG).

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Trong mùa giải năm nay, Coteccons được vinh danh tại hai hạng mục cốt lõi: S – Chiến lược nhân sự vì sự phát triển bền vững; G – Quản trị doanh nghiệp xuất sắc

Việc được ghi nhận đồng thời ở hai hạng mục này cho thấy một chuyển dịch rõ ràng trong cách tiếp cận ESG của doanh nghiệp: từ định hướng chiến lược sang năng lực vận hành thực tế được tham chiếu theo các chuẩn mực quốc tế, tập trung vào hai nền tảng quan trọng nhất là con người và hệ thống quản trị.

Tốp 50 CSA, với hệ tiêu chí đánh giá nhiều lớp, không chỉ ghi nhận kết quả mà còn đo lường cách doanh nghiệp tích hợp ESG vào chiến lược và vận hành. Trong bối cảnh ESG đang trở thành tiêu chuẩn chung của thị trường, việc được vinh danh phản ánh năng lực của Coteccons trong việc chuyển hóa ESG nhằm đem lại giá trị bền vững cho cộng đồng cũng như lợi ích dài hạn cho doanh nghiệp và toàn bộ hệ sinh thái.

Trong một ngành vốn đối mặt với nhiều thách thức về lao động và tiêu chuẩn vận hành ngày càng được nâng cao, Coteccons lựa chọn một cách tiếp cận mang tính nền tảng: tái cấu trúc từ con người đến hệ thống, thay vì tối ưu ngắn hạn.

Ở cấp công trường, nơi tập trung hơn 40.000 công nhân xây dựng từ các nhà thầu phụ, Coteccons tiếp tục mở rộng các sáng kiến mang tính trực tiếp và thực chất. Tổng cộng 265.093 giờ đào tạo an toàn đã được triển khai trong năm 2025, đảm bảo 100% công nhân đạt chứng chỉ an toàn. Chương trình tầm soát bệnh nghề nghiệp đã tiếp cận gần 14.000 công nhân, trong khi các chính sách bảo hiểm và phúc lợi được áp dụng rộng rãi cho nhân sự.

Các sáng kiến cộng đồng như chương trình "Xây Tết", duy trì liên tục trong 4 năm và từng được vinh danh tại Human Act Prize 2024, thể hiện cam kết đồng hành dài hạn và tri ân đối với người lao động. Đặc biệt, Coteccons là doanh nghiệp xây dựng đầu tiên triển khai tổng đài Helpline (1800 55 88 47) hoạt động độc lập, bảo mật 24/7, phù hợp với các nguyên tắc quốc tế về kinh doanh và nhân quyền. Chỉ trong giai đoạn thí điểm, hệ thống đã tiếp cận hơn 1.500 công nhân, tiếp nhận 250 cuộc gọi và xử lý hàng chục trường hợp cần hỗ trợ.

Những nỗ lực này là cơ sở để Coteccons được ghi nhận tại hạng mục Chiến lược nhân sự vì sự phát triển bền vững, khi doanh nghiệp không chỉ cải thiện điều kiện lao động mà đang góp phần tái định hình tiêu chuẩn nguồn nhân lực của toàn ngành.

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Chuỗi bốn năm liên tiếp được vinh danh tại Top 50 CSA phản ánh một lộ trình phát triển có tính hệ thống của Coteccons. Từ việc xây dựng nền tảng văn hóa và con người, doanh nghiệp từng bước mở rộng sang môi trường, chuẩn hóa CSR và đến nay tập trung vào hai trụ cột cốt lõi: nhân sự và quản trị.

Ông Bolat Duisenov – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Coteccons – nhấn mạnh: "Trong suốt hành trình phát triển, Coteccons luôn tin rằng vai trò của Industry Leader không nằm ở quy mô hay tốc độ tăng trưởng, mà ở cách doanh nghiệp đó vận hành mỗi ngày, từ việc phát triển con người đến xây dựng một hệ thống quản trị minh bạch và kỷ luật.

Việc được vinh danh tại Top 50 CSA trong bốn năm liên tiếp là sự ghi nhận cho một hành trình nhất quán. Với chúng tôi, phát triển bền vững là cách Coteccons từng bước nâng chuẩn ngành xây dựng, hướng đến một ngành xây dựng minh bạch hơn, nhân văn hơn và bền vững hơn.

Coteccons kỳ vọng hành trình này không chỉ tạo giá trị cho bản thân doanh nghiệp, mà còn góp phần khẳng định năng lực của các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam trong việc tiệm cận những chuẩn mực quản trị và phát triển bền vững của khu vực và quốc tế".

Danh hiệu Top 50 CSA năm thứ tư liên tiếp vì vậy không chỉ là một sự ghi nhận, mà là lời khẳng định cho một hướng đi nhất quán: Coteccons đang góp phần định hình lại một ngành xây dựng minh bạch hơn, nhân văn hơn và bền vững hơn.

Song Hà

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