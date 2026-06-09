Thứ --, -/-/----
Đăng ký Tuổi Trẻ Sao
Tài chính

Đầu tư trong chu kỳ tiền khó - Tài sản nào thực sự tạo ra dòng tiền?

Thứ ba, 09/06/2026 09:28

“Tài sản nào đang thực sự tạo ra dòng tiền?”. Một diễn đàn đầu tư sẽ trả lời cho câu hỏi đó cùng dự án The Legend Danang.

Lãi suất neo cao, chi phí vốn tích lũy từng tháng, dòng vốn bị kiểm soát buộc nhà đầu tư phải nhìn xa hơn câu chuyện tăng giá tài sản. "Tài sản nào đang thực sự tạo ra dòng tiền?". Ngày 13/6/2026, một diễn đàn đầu tư với dữ liệu thực tế và góc nhìn tài chính độc lập sẽ trả lời cho câu hỏi đó cùng dự án The Legend Danang.

Chu kỳ tiền khó đang định nghĩa lại tài sản tốt

Trong gần một thập kỷ sau năm 2010, chiến lược "mua - giữ - bán lại" gần như là công thức hiển nhiên với nhà đầu tư bất động sản Việt Nam. Thanh khoản dồi dào, lãi suất thấp, tốc độ tăng giá nhanh - thị trường hào phóng đủ để che khuất mọi điểm yếu vận hành. Nhưng chu kỳ đó đã thay đổi.

Khi lãi suất cho vay vẫn neo cao và chi phí vốn tiếp tục tích lũy, mỗi tháng tài sản không phát sinh thu nhập là mỗi tháng lợi nhuận kỳ vọng bị bào mòn. Nhà đầu tư không còn có thể "chờ thị trường", họ cần tài sản tự vận hành và tự trả chi phí.

Nghịch lý đáng chú ý ở đây: trong khi chi phí nắm giữ tăng lên, thị trường lưu trú cao cấp lại đang ghi nhận những chỉ số tăng trưởng vượt trội về cả nguồn cầu lẫn hiệu quả khai thác.

Dữ liệu từ Hội Khách Sạn Đà Nẵng ghi nhận hiệu suất thị trường lưu trú ấn tượng với: Tỷ lệ lấp đầy phòng (Occupancy) chạm mức 72.4%, kéo theo doanh thu trên mỗi phòng sẵn có (RevPAR) tăng trưởng bứt phá 12.6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, dòng khách quốc tế chiếm vị thế thượng phong với 58.2% tổng lượng lưu trú, trực tiếp thúc đẩy giá phòng bình quân (ADR) đạt ngưỡng 2.45 triệu đồng/đêm. Đây là những con số biết nói, bảo chứng cho một thị trường đang tăng trưởng bằng tiêu dùng thực.

Báo cáo thị trường quý I/2026 của Avison Young cũng chỉ ra xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ của thị trường Đà Nẵng từ nghỉ dưỡng đại trà sang các mô hình lưu trú cao cấp và xa xỉ tại lõi đô thị để bắt kịp cấu trúc nguồn cầu mới. 

Xu hướng nâng cấp trải nghiệm lưu trú đang tạo dư địa tăng trưởng cho bất động sản cao cấp tại Đà Nẵng. Ảnh: ROX Signature

Những con số tăng trưởng đó không tự động chảy vào túi mọi nhà đầu tư. Chuyên gia tài chính bất động sản Michael Piro đã chỉ rõ: chi phí vận hành, lãi suất và áp lực huy động vốn vẫn là rào cản lớn, đặc biệt với nhà đầu tư nhỏ. RevPAR tăng chỉ là điểm khởi đầu. Giá trị thực nằm ở năng lực vận hành giúp chuyển công suất phòng thành dòng tiền bền vững. Một tài sản được khai thác hiệu quả không chỉ tạo doanh thu tốt mà còn tối ưu chi phí trên từng mét vuông, từ đó gia tăng lợi nhuận ròng thực nhận cho nhà đầu tư sau khi trừ các chi phí vận hành và quản lý. Và ở chiều ngược lại, tài sản thiếu vận hành dù nằm ở vị trí tốt thì cũng sẽ trở thành tài sản khấu hao do chi phí cơ hội tăng, và bỏ lỡ lãi suất tích lũy theo từng tháng.

Khi tài sản "dòng tiền" nằm trong chính dòng chảy của thành phố

Nhà đầu tư giàu kinh nghiệm đang thay đổi cách đánh giá bất động sản. Thay vì tập trung vào kỳ vọng tăng giá, họ ưu tiên khả năng tạo dòng tiền hiện hữu. 

Giá trị tài sản không chỉ nằm ở giá mua mà được đo bằng tỷ suất khai thác thực tế (yield), tỷ lệ lấp đầy trung bình và dòng thu nhập ròng hàng tháng. Đây là sự dịch chuyển mang tính cấu trúc của thị trường, không phải xu hướng ngắn hạn.

Trong bối cảnh đó, bất động sản lưu trú lõi đô thị, vận hành theo chuẩn 4-5 sao, nằm trong vùng đón dòng khách thực, đang nổi lên như nhóm tài sản đáp ứng được tiêu chí sàng lọc khắt khe này. Lợi thế của phân khúc này không nằm ở câu chuyện tăng giá trong tương lai mà ở khả năng tạo doanh thu ngay khi đưa vào khai thác, nguồn khách đa dạng và khả năng thích ứng với nhiều chu kỳ thị trường. 

The Legend Danang được định vị là tài sản khai thác lưu trú tại trung tâm thành phố, hướng tới tối ưu công suất vận hành và hiệu quả đầu tư. Ảnh: ROX Signature

The Legend Danang - dự án lõi đô thị tại trung tâm Đà Nẵng, được ROX Signature tư vấn và phát triển theo chuẩn vận hành 5 sao - được định vị theo hướng đó. Dự án nằm trong dòng chảy du lịch của thành phố, có hệ thống vận hành chuyên nghiệp để tối ưu công suất khai thác và hiệu quả dòng tiền. Khi lượng khách gia tăng theo mùa, lợi thế vị trí và năng lực vận hành trở thành nền tảng để tối đa hóa hiệu quả khai thác. Đặc biệt, trong bối cảnh thành phố đón mùa cao điểm du lịch, bất động sản nằm trong khu vực có dòng người và hệ thống vận hành chuyên nghiệp sẽ "hưởng lợi", tạo ra dòng tiền liên tục đến từ đa dạng nguồn khách. 


Vị trí lõi đô thị cùng tiêu chuẩn vận hành 5 sao là những yếu tố tạo nên lợi thế khai thác của The Legend Danang. Ảnh: ROX Signature

Ngày 13/6/2026, diễn đàn đầu tư tại The Legend Danang với chủ đề "Đầu tư trong chu kỳ tiền khó với bất động sản dòng tiền tại lõi đô thị Đà Nẵng" sẽ quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản, tư vấn phát triển nhà ở và vận hành để cùng phân tích các vấn đề được nhà đầu tư quan tâm: Yếu tố nào cần quan tâm trước khi "xuống tiền" một dự án bất động sản? Mô hình vận hành chuẩn 4–5 sao tạo ra sự khác biệt gì về tỉ suất khai thác thực tế? Và tại sao bất động sản lõi đô thị lại trở thành "tài sản phòng thủ chủ động" trong chu kỳ tiền khó?

Diễn đàn mang đến cơ hội đối chiếu dữ liệu thị trường với góc nhìn vận hành và tài chính thực tế, giúp nhà đầu tư có thêm cơ sở để đánh giá chất lượng dòng tiền của một tài sản trước khi ra quyết định. 

T.Nguyên

lãi suất cho vay

nhà đầu tư

trung tâm thành phố

lĩnh vực bất động sản
Ambience tạo sức hút tại Hải Phòng, 95% quỹ căn giai đoạn đầu được giao dịch

Ambience tạo sức hút tại Hải Phòng, 95% quỹ căn giai đoạn đầu được giao dịch

Dự án 16:35

Dự án Ambience của Gamuda Land chủ đề "A Symphony of Senses - Vũ khúc của các giác quan" mở bán sáng 28-6 thu hút đông đảo khách hàng, nhà đầu tư và đối tác.

Vietnamobile giới thiệu hệ sinh thái số dành cho doanh nghiệp

Vietnamobile giới thiệu hệ sinh thái số dành cho doanh nghiệp

Doanh nhân 00:08

Tại Vietnam ICTCOMM 2026, Vietnamobile đã giới thiệu hệ sinh thái giải pháp số mới dành cho doanh nghiệp.

Cuộc giải nén chất lượng sống quanh khu vực Nguyễn Trãi - Ngã Tư Sở

Cuộc giải nén chất lượng sống quanh khu vực Nguyễn Trãi - Ngã Tư Sở

Dự án 00:06

Khu vực Ngã Tư Sở (Hà Nội) từ trước đến nay luôn được xem là điểm nóng không chỉ về hạ tầng giao thông, mà còn về không gian sống và mật độ dân cư.

Tái thiết đất công nghiệp trung tâm góp phần thay đổi diện mạo đô thị

Tái thiết đất công nghiệp trung tâm góp phần thay đổi diện mạo đô thị

Thị trường 18:28

Quỹ đất trung tâm dần hạn chế, nhiều TP chuyển đổi khu công nghiệp nội đô thành khu đô thị mới, cảnh quan, không gian công cộng để cải thiện môi trường sống.

Masterise Homes định chuẩn "sống hàng hiệu" tại giải thưởng kiến trúc châu Á

Masterise Homes định chuẩn "sống hàng hiệu" tại giải thưởng kiến trúc châu Á

Doanh nhân 16:52

Bán đảo SOLA (The Global City), tòa tháp đôi One Central Saigon được vinh danh tại Asia Architecture Design Awards 2026 khẳng định năng lực của Masterise Homes

Thị trường bất động sản 5 năm tới sẽ tích cực hơn, nguồn cung được cải thiện mạnh mẽ

Thị trường bất động sản 5 năm tới sẽ tích cực hơn, nguồn cung được cải thiện mạnh mẽ

Thị trường 20:20

Thị trường bất động sản trong 5 năm tới sẽ đón nhiều động lực tăng trưởng tích cực nhờ nguồn cung được khơi thông

Khi hạ tầng thay đổi cuộc chơi, các đại đô thị của Nam Long vào chu kỳ tăng trưởng mới

Khi hạ tầng thay đổi cuộc chơi, các đại đô thị của Nam Long vào chu kỳ tăng trưởng mới

Dự án 19:59

Từ TPHCM, Đồng Nai đến Hải Phòng, các dự án của Nam Long (NLG) đang hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng hạ tầng đang tái cấu trúc thị trường.

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Triển lãm Quốc tế VIETBUILD 2026 tại TPHCM

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Triển lãm Quốc tế VIETBUILD 2026 tại TPHCM

Vật tư 19:14

Triển lãm Quốc tế VIETBUILD 2026 sẽ diễn ra tại TPHCM với nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo.

Từ bất động sản đến tài sản đô thị: Vì sao cách định giá thị trường đang thay đổi?

Từ bất động sản đến tài sản đô thị: Vì sao cách định giá thị trường đang thay đổi?

Tài chính 19:03

Hạ tầng không đơn thuần kéo gần khoảng cách, mà đang tái định nghĩa giá trị của bất động sản.

Viglacera và 6 giải pháp “giải mã” các vấn đề đô thị tại Vietbuild TPHCM 2026

Viglacera và 6 giải pháp “giải mã” các vấn đề đô thị tại Vietbuild TPHCM 2026

Tư vấn 19:02

Viglacera mang đến hệ 6 giải pháp vật liệu xanh & thông minh, được tinh chỉnh để trở thành lời giải trực diện cho những bài toán đặc thù.

XEM THÊM

Tổng biên tập: TRẦN XUÂN TOÀN

Báo điện tử Tuổi Trẻ (tuoitre.vn)
Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM

Giấy phép hoạt động báo điện tử tiếng Việt, tiếng Anh Số 561/GP-BTTTT, cấp ngày 25-11-2022.

Thông tin tòa soạn
Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM

Địa chỉ: 60A Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0918.033.133 - Email: tto@tuoitre.com.vn

Quảng cáo: 028.39974848

Dịch vụ truyền thông Điều khoản bảo mật Liên hệ góp ý RSS

© Copyright 2026 Bao dien tu Tuoi Tre, All rights reserved ® Báo điện tử Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này