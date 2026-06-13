Hettich Việt Nam và Mỹ Khang hợp tác đưa tiêu chuẩn phụ kiện nội thất Đức vào các dự án

Công ty TNHH Hettich Việt Nam và Công ty TNHH MTV TM SX Mỹ Khang ký Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác đưa tiêu chuẩn phụ kiện nội thất Đức vào các dự án nhà cao tầng và chung cư cao cấp nhằm kết hợp năng lực thiết kế, sản xuất nội thất của Mỹ Khang với các giải pháp phụ kiện nội thất "Made in Germany" từ Hettich vào các dự án nhà cao tầng và chung cư cao cấp tại Việt Nam.

Chất lượng hoàn thiện đang trở thành một trong những yếu tố cạnh tranh mới của thị trường bất động sản cao cấp. Trong bối cảnh đó, việc các doanh nghiệp trong nước tăng cường hợp tác với những thương hiệu quốc tế giàu kinh nghiệm được xem là xu hướng nhằm nâng chuẩn sản phẩm và gia tăng giá trị cho người sử dụng.

Mới đây, Công ty TNHH Hettich Việt Nam và Công ty TNHH MTV TM SX Mỹ Khang đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU), nhằm kết hợp năng lực thiết kế, sản xuất nội thất của Mỹ Khang với các giải pháp phụ kiện nội thất "Made in Germany" từ Hettich vào các dự án nhà cao tầng và chung cư cao cấp tại Việt Nam.

Buổi lễ ký kết diễn ra tại Trung tâm Trải nghiệm Hettich (TPHCM)

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp trao đổi trong các hoạt động liên quan đến tư vấn giải pháp phụ kiện nội thất, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo lắp đặt, đồng thời tạo nền tảng để Hettich tiếp tục mở rộng hợp tác với nhiều đối tác trong hệ sinh thái thiết kế, sản xuất và thi công nội thất tại Việt Nam, hướng đến mục tiêu đưa các tiêu chuẩn phụ kiện nội thất Đức vào ngày càng nhiều dự án nhà cao tầng và chung cư cao cấp trên thị trường.

Sự hợp tác diễn ra trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng chú trọng đến chất lượng hoàn thiện và trải nghiệm sống, khi người mua không chỉ quan tâm đến vị trí hay thiết kế mà còn đánh giá cao tính tiện nghi, độ bền và khả năng vận hành của từng chi tiết trong không gian sống.

Đại diện hai bên ký kết MOU - Ông Alexander Ziehe, Tổng Giám đốc, Hettich Việt Nam (bên trái) và ông Trương Phi Dũng, Tổng Giám đốc Mỹ Khang (bên phải)

Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Alexander Ziehe- Tổng Giám đốc Hettich Việt Nam cho biết, thị trường bất động sản cao cấp tại Việt Nam đang phát triển với tốc độ đáng chú ý và ngày càng có nhiều chủ đầu tư, nhà thầu nội thất chủ động đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn về chất lượng hoàn thiện.

Theo ông Alexander Ziehe, với một thương hiệu đến từ Đức, chất lượng không đơn thuần là một cam kết mà là nguyên tắc kỹ thuật được kiểm chứng qua hơn 135 năm phát triển, được thể hiện trong từng chi tiết và từng chu kỳ vận hành của sản phẩm. "Hợp tác với Mỹ Khang là bước đi cụ thể của Hettich trong việc đồng hành cùng các đối tác chiến lược, mang tinh thần và tiêu chuẩn kỹ thuật Đức đến gần hơn với các dự án và người dùng cuối tại Việt Nam", ông Alexander Ziehe nhấn mạnh.

Đại diện Hettich Việt Nam và Mỹ Khang tại buổi lễ ký kết

Ở góc độ đối tác trong nước, ông Trương Phi Dũng-Tổng Giám đốc Mỹ Khang cho rằng, chất lượng hoàn thiện luôn là yếu tố được doanh nghiệp đặt ở vị trí trung tâm trong quá trình triển khai các dự án. "Việc hợp tác cùng Hettich – thương hiệu phụ kiện nội thất với hơn 135 năm kinh nghiệm từ Đức giúp chúng tôi củng cố cam kết đó bằng các giải pháp có chiều sâu kỹ thuật thực sự. Đây là nền tảng để hai bên cùng nâng cao giá trị cho các dự án căn hộ cao cấp trong thời gian tới", ông Trương Phi Dũng chia sẻ.

Đại diện Hettich Việt Nam dẫn đoàn đại diện Mỹ Khang tham quan và trải nghiệm hệ sinh thái sản phẩm Hettich tại Trung tâm trải nghiệm Hettich.

Thành lập năm 2005, Công ty TNHH MTV TM SX Mỹ Khang hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất và thi công nội thất cho các dự án căn hộ và nhà ở cao cấp. Với hai nhà máy tại Bình Dương và Đồng Nai, tổng diện tích hơn 35.000 m², Mỹ Khang đã tham gia thực hiện nội thất cho nhiều dự án quy mô lớn trên toàn quốc và được tin tưởng bởi nhiều chủ đầu tư uy tín trong ngành.

Được thành lập từ năm 1888 tại CHLB Đức, Hettich hiện là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất phụ kiện nội thất. Danh mục sản phẩm bao gồm bản lề, ray trượt, ray hộp, giải pháp cửa trượt/ trượt xếp, giải pháp xoay và hệ thống phụ kiện bếp thông minh, kết hợp giữa kỹ thuật Đức, thiết kế tinh tế và hiệu suất vận hành vượt trội.

Tại Việt Nam, Hettich không ngừng mở rộng hợp tác với các đối tác trong ngành thiết kế, sản xuất nội thất và xây dựng nhằm mang đến những giải pháp tối ưu cho các dự án bất động sản cao cấp.