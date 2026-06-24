Imperia Ocean City - Kiến tạo không gian sống xanh cho thế hệ cư dân trẻ





Dự án Imperia Ocean City được quy hoạch trên quỹ đất rộng khoảng 33,68 ha, với mật độ xây dựng chỉ 24,8%, dành phần lớn diện tích cho cảnh quan cây xanh, giao thông nội khu và không gian sinh hoạt cộng đồng. Tổng thể dự án được tổ chức khoa học với các khối nhà cao tầng bố trí hợp lý, đảm bảo sự thông thoáng, riêng tư và tối ưu tầm nhìn cho từng căn hộ.

Imperia Ocean City phát triển hệ sản phẩm căn hộ đa dạng với 7 loại hình được nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm đáp ứng nhiều nhóm nhu cầu khác nhau. Từ các căn studio nhỏ gọn, căn 1 phòng ngủ và 2 phòng ngủ phù hợp với người trẻ, gia đình trẻ, đến các căn 2 phòng ngủ +1 và 3 phòng ngủ dành cho gia đình nhiều thế hệ.

Bên cạnh đó, dự án còn có các dòng Duplex và Penthouse sở hữu diện tích lớn, không gian sống mở và tầm nhìn rộng, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm chuẩn sống cao cấp. Mỗi loại hình căn hộ đều được tối ưu công năng, chú trọng ánh sáng tự nhiên, thông gió và sự linh hoạt trong bố trí không gian, đảm bảo giá trị sử dụng lâu dài cho cư dân.

Về vị trí, Imperia Ocean City nằm cạnh phân khu Chà Là và Đảo Đưa tại KĐT Vinhomes Ocean Park 2, kết nối thuận tiện đến trung tâm Hà Nội thông qua các tuyến giao thông huyết mạch như cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Quốc lộ 5A. Từ dự án, cư dân dễ dàng di chuyển đến khu vực hồ Hoàn Kiếm, Aeon Mall Long Biên, Vinhomes Ocean Park 1 cũng như các cụm giáo dục lớn trong khu Đông.

Trong tương lai, khi các công trình hạ tầng trọng điểm như Vành đai 4, các tuyến metro và hệ thống cầu vượt sông Hồng hoàn thiện, khả năng kết nối của Imperia Ocean City sẽ tiếp tục được nâng cao.

Lấy hồ công viên trung tâm rộng 3,6 ha làm tâm điểm phát triển không gian sống, Imperia Ocean City được quy hoạch theo định hướng đô thị xanh, nơi các hoạt động sinh hoạt, thư giãn và gắn kết cộng đồng diễn ra quanh mặt nước và hệ cảnh quan mở. Hồ công viên không chỉ tạo giá trị cảnh quan mà còn góp phần điều hòa không khí, mang đến môi trường sống trong lành cho toàn khu.

Bao quanh khu trung tâm là hệ thống đường dạo bộ, không gian thể thao ngoài trời và các khu nghỉ ngơi, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Song song với đó, tại phân khu The Parkland, cư dân được thụ hưởng chuỗi tiện ích trong nhà được đầu tư bài bản như sảnh lounge, khu làm việc chung, khu vui chơi trẻ em, phòng giải trí, studio yoga & dance và phòng sinh hoạt cộng đồng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, làm việc và thư giãn trong cùng một không gian khép kín.

Trong giai đoạn đầu triển khai, chủ đầu tư chính thức ra mắt phân khu The Parkland, phân khu đầu tiên tại Imperia Ocean City. The Parkland được quy hoạch gồm 9 tòa căn hộ. Phân khu The Parkland đóng vai trò mở đầu cho toàn bộ dự án, đồng thời thể hiện rõ định hướng phát triển không gian sống xanh, tiện nghi và gắn kết cộng đồng mà Imperia Ocean City hướng tới.

Với quy hoạch bài bản, vị trí thuận lợi và định hướng phát triển dài hạn, Imperia Ocean City được đánh giá là lựa chọn đáng cân nhắc cho khách hàng tìm kiếm một không gian sống chất lượng tại khu Đông Hà Nội, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư bền vững trong tương lai.