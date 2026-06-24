Khẳng định chuỗi cung ứng tin cậy, Gremsy bắt tay loạt đối tác ngoại tại Pháp





Sự hiện diện này không chỉ khẳng định năng lực công nghệ UAV "Made in Vietnam" mà còn cho thấy vị thế ngày càng rõ nét của doanh nghiệp Việt trên thị trường toàn cầu, đặc biệt tại châu Âu.

Tại triển lãm, Gremsy trở thành điểm gặp gỡ của nhiều đối tác, chuyên gia và tổ chức trong lĩnh vực an ninh, UAV và robotics. Việc tham gia sự kiện không chỉ thể hiện năng lực công nghệ mà còn nhấn mạnh vai trò của các giải pháp ổn định hình ảnh cho UAV thế hệ mới trong các nhiệm vụ như an ninh công cộng, bảo vệ hạ tầng trọng yếu và ứng phó khẩn cấp.

Bên cạnh hoạt động trưng bày gimbal và payload, sự kiện cũng đánh dấu bước tiến trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái đối tác. Gremsy tiếp tục tăng cường kết nối với các nhà sản xuất UAV, đơn vị tích hợp hệ thống và đối tác công nghệ toàn cầu.

Trong khuôn khổ sự kiện, doanh nghiệp đã mở rộng hợp tác với nhiều đối tác châu Âu như ElevonX, Beyond Vision, Upteko, Hexadrone và ALTUS LSA. Đáng chú ý, Dronivo tiếp tục là nhà phân phối chính thức của Gremsy tại châu Âu và đồng thời phân phối Gremsy USA tại Bắc Mỹ, giúp mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp hình ảnh đạt chuẩn an toàn, bảo mật.

Các hợp tác tập trung phát triển giải pháp UAV tích hợp cho các lĩnh vực như an toàn công cộng, bảo vệ hạ tầng thiết yếu, tìm kiếm cứu nạn và giám sát hàng hải.

Gremsy cũng trình diễn giải pháp tích hợp giữa camera payload VIO và nền tảng BVQ418 Smart Quadcopter của Beyond Vision. Sự kết hợp giữa công nghệ hình ảnh quang học, ảnh nhiệt và khả năng ổn định cao giúp nâng cao hiệu quả quan sát, thu thập dữ liệu trên không.

Song song đó, Gremsy tiếp tục khẳng định năng lực cạnh tranh toàn cầu thông qua việc đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt tại Mỹ và châu Âu. Sản phẩm đạt các chứng nhận như NDAA, Blue UAS, FCC, CE và RoHS, đảm bảo an toàn kỹ thuật, tương thích điện từ và thân thiện môi trường.

Việc mở rộng hợp tác và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế cho thấy niềm tin ngày càng lớn của thị trường đối với công nghệ do Gremsy phát triển, mở ra cơ hội gia tăng hiện diện tại châu Âu, Bắc Mỹ và các thị trường chiến lược khác.

Ông Huỳnh Đắc Ý, Giám đốc Thương mại (Chief Commercial Officer) của Gremsy, chia sẻ: "Những thỏa thuận chiến lược tại triển lãm Eurosatory 2026 chính là minh chứng cho niềm tin của thị trường Châu Âu vào năng lực công nghệ và chuỗi cung ứng tin cậy từ Việt Nam. Qua đó, Gremsy tiếp tục khẳng định sứ mệnh đồng hành cùng các đối tác phát triển công nghệ ổn định hình ảnh bảo mật, an toàn và sẵn sàng về chuỗi cung ứng, nhằm phục vụ cho những mục đích tốt đẹp và các nhiệm vụ trọng yếu toàn cầu".