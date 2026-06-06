Meraki Land gây ấn tượng mạnh trong lần đầu ra mắt thị trường

Lần đầu tiên chính thức xuất hiện trên thị trường bất động sản Việt Nam, Meraki Land nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư, các đơn vị phân phối chuyên nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp thông qua lễ ký kết hợp tác chiến lược cùng IHG Hotels & Resorts, một trong những tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới.

Bà Nguyễn Thái Đông Hương – CEO Meraki Land phát biểu tại sự kiện Lễ ký kết hợp tác chiến lược cùng IHG Hotels & Resorts ngày 3/6/2026 vừa qua.

Không lựa chọn cách ra mắt ồn ào bằng những tuyên bố lớn, Meraki Land gây ấn tượng bằng một chiến lược bài bản, tầm nhìn rõ ràng và phong cách phát triển mang đậm tinh thần quốc tế. Ngay từ những thông tin đầu tiên được công bố, doanh nghiệp đã định vị mình ở phân khúc bất động sản cao cấp với triết lý phát triển bằng đam mê, nhiệt huyết và tận tâm theo đuổi những không gian sống, nghỉ dưỡng và trải nghiệm mang tính biểu tượng, nơi chuẩn mực toàn cầu giao hòa cùng chiều sâu văn hóa bản địa.

Dấu ấn từ một thương hiệu mới cùng tư duy chiến lược

Điều khiến nhiều khách mời tại sự kiện bất ngờ không nằm ở việc Meraki Land là một doanh nghiệp trẻ, mà nằm ở cách doanh nghiệp chuẩn bị cho màn ra mắt của mình. Từ nội dung thương hiệu, định vị sản phẩm, cách tổ chức sự kiện cho đến việc lựa chọn đối tác chiến lược quốc tế, mọi chi tiết đều thể hiện sự đầu tư kỹ lưỡng, chỉn chu và nhất quán với định hướng phát triển dài hạn.

Đại diện một đơn vị phân phối bất động sản hàng đầu tại TPHCM chia sẻ: "Điều chúng tôi nhìn thấy ở Meraki Land không chỉ là một chủ đầu tư mới. Họ cho thấy tư duy của một doanh nghiệp đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc chơi dài hạn. Từ chiến lược thương hiệu, sản phẩm cho đến hệ sinh thái đối tác đều thể hiện sự nghiêm túc và chuyên nghiệp".

Một chuyên gia của thị trường bất động sản có cùng nhận định: "Thị trường hiện nay không thiếu dự án, nhưng không nhiều doanh nghiệp mới xuất hiện với định vị rõ ràng ngay từ đầu như Meraki Land. Họ mang đến cảm giác của một thương hiệu quốc tế được vận hành bởi đội ngũ Việt Nam trẻ trung, linh hoạt nhưng rất bài bản".

Hợp tác cùng IHG: Bảo chứng cho tầm nhìn và năng lực thực thi

Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện là lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Meraki Land và IHG Hotels & Resorts trong việc quản lý vận hành hai dự án trọng điểm gồm Crowne Plaza Sai Gon Binh Duong và Regent Ho Tram. Trong đó, Regent Ho Tram được công bố là thương hiệu Regent thứ hai tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa những trải nghiệm ultra-luxury đạt chuẩn quốc tế đến với thị trường nghỉ dưỡng cao cấp trong nước. Đặc biệt, sự hiện diện của ông Kenneth Macpherson – Chief Executive Officer, Europe, Middle East, Asia and Africa (EMEAA) của IHG Hotels & Resorts được xem là một trong những điểm nhấn có giá trị nhất của sự kiện.

Ông Kenneth Macpherson – Tổng Giám đốc khu vực châu Âu, Trung Đông, châu Á và châu Phi (EMEAA)

Theo nhiều chuyên gia trong ngành, việc lãnh đạo cấp cao phụ trách khu vực rộng lớn của IHG Hotels & Resorts trực tiếp tham dự lễ ký kết tại Việt Nam là điều rất hiếm gặp, thể hiện sự quan tâm đặc biệt và mức độ cam kết cao mà tập đoàn này dành cho mối quan hệ hợp tác với Meraki Land.

Đối với thị trường, đây không chỉ là một nghi thức ký kết mang tính biểu tượng, mà còn là sự xác nhận về tiềm lực, tầm nhìn và khả năng hiện thực hóa các tiêu chuẩn quốc tế của Meraki Land trong lĩnh vực khách sạn, nghỉ dưỡng và bất động sản cao cấp.

Định vị "high class" từ sản phẩm đến trải nghiệm

Theo đại diện doanh nghiệp, Meraki Land không phát triển bất động sản theo cách tiếp cận truyền thống. Mỗi dự án được định hướng trở thành một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh, kết hợp giữa không gian cư trú, nghỉ dưỡng, thương mại, văn hóa và trải nghiệm.

Bên cạnh chất lượng xây dựng và thiết kế, doanh nghiệp đặc biệt chú trọng đến yếu tố vận hành, dịch vụ và trải nghiệm sống lâu dài của khách hàng thông qua việc hợp tác với các thương hiệu quản lý quốc tế hàng đầu. Triết lý này phản ánh xu hướng mới của thị trường bất động sản cao cấp, nơi giá trị không còn được đo bằng quy mô hay vị trí đơn thuần, mà bằng chất lượng trải nghiệm và khả năng tạo ra giá trị bền vững theo thời gian. Tạo kỳ vọng lớn cho những dự án sắp ra mắt Sau sự kiện, nhiều đơn vị phân phối cho biết họ đặc biệt quan tâm đến các dự án mà Meraki Land sẽ giới thiệu trong thời gian tới.

Một đại diện hệ thống phân phối lâu năm tại thị trường phía Nam chia sẻ:"Điều hấp dẫn nhất ở Meraki Land hiện nay chính là sự kỳ vọng. Khi một doanh nghiệp mới xuất hiện nhưng có định vị rõ ràng, đối tác quốc tế mạnh và triết lý phát triển khác biệt, thị trường sẽ rất muốn chờ xem sản phẩm thực tế của họ sẽ như thế nào".

Trong khi đó, một giám đốc kinh doanh của đơn vị phân phối chuyên dòng sản phẩm cao cấp nhận định: "Chúng tôi đánh giá cao việc Meraki Land không nói nhiều về quy mô, mà tập trung nói về chất lượng, trải nghiệm sống và giá trị vùng đất. Đây là tư duy rất phù hợp với xu hướng bất động sản cao cấp hiện nay".

Với sự chuẩn bị bài bản, chiến lược phát triển dài hạn và sự đồng hành của những đối tác hàng đầu thế giới, Meraki Land đang từng bước khẳng định hình ảnh của một nhà phát triển bất động sản thế hệ mới – trẻ trung, năng động, mang tư duy quốc tế và khát vọng kiến tạo những giá trị trường tồn.

Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhu cầu ngày càng cao về các sản phẩm bất động sản chất lượng quốc tế, sự xuất hiện của Meraki Land được kỳ vọng sẽ mang đến một làn gió mới cho thị trường, đồng thời góp phần kiến tạo những điểm đến mang dấu ấn Việt Nam trên bản đồ nghỉ dưỡng và phong cách sống toàn cầu.