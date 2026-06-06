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Synology giới thiệu loạt giải pháp AI, bảo vệ dữ liệu và quản trị hạ tầng tại COMPUTEX 2026

Thứ bảy, 06/06/2026 09:52

Trong khuôn khổ sự kiện COMPUTEX 2026, Synology đã giới thiệu loạt giải pháp quản trị dữ liệu thế hệ mới.

Những nâng cấp trọng tâm lần này tập trung vào nền tảng bảo vệ dữ liệu ActiveProtect Manager 2.0, hệ điều hành DSM mới cùng hệ sinh thái thiết bị phục vụ giám sát an ninh, cộng tác văn phòng và lưu trữ cá nhân.

Synology giới thiệu loạt giải pháp AI, bảo vệ dữ liệu và quản trị hạ tầng tại COMPUTEX 2026 - Ảnh 1.

Ngày nay, dữ liệu không chỉ dừng lại ở vai trò lưu trữ mà đã trở thành tài nguyên cốt lõi để doanh nghiệp huấn luyện mô hình AI, tự động hóa quy trình và ra quyết định theo thời gian thực. Điều này đặt ra bài toán khó cho bộ phận công nghệ thông tin (CNTT): phải khai thác dữ liệu nhanh hơn nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn, khả năng khôi phục và tuân thủ pháp lý.

Ông Philip Wong, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Synology khẳng định: "Dữ liệu là trung tâm trong mọi sản phẩm chúng tôi xây dựng, còn niềm tin là nền tảng. Từ hạ tầng doanh nghiệp đến giải pháp đám mây cá nhân, chúng tôi phát triển sản phẩm để người dùng có toàn quyền kiểm soát dữ liệu, lấy bảo mật, độ tin cậy và quyền riêng tư làm yếu tố cốt lõi".

Synology giới thiệu loạt giải pháp AI, bảo vệ dữ liệu và quản trị hạ tầng tại COMPUTEX 2026 - Ảnh 2.

Sự bùng nổ của công nghệ AI đang khiến các mối đe dọa an ninh mạng tăng nhanh về cả tần suất lẫn mức độ tinh vi.

Để giúp doanh nghiệp chuyển trọng tâm từ khôi phục bị động sang phòng thủ chủ động, Synology đã nâng cấp hệ điều hành ActiveProtect Manager 2.0 bằng việc mở rộng phạm vi hỗ trợ, bổ sung thêm các môi trường hạ tầng phổ biến hiện nay như Azure Virtual Machines, Amazon EC2, Nutanix AHV, Proxmox VE và Google Workspace. Điều này giúp nâng cao khả năng tương thích của hệ thống, cho phép doanh nghiệp quản lý tập trung và bảo vệ toàn diện nhiều nguồn dữ liệu trên cùng nền tảng quản trị.

Theo Synology, nhờ khả năng khôi phục linh hoạt giữa đám mây và máy chủ nội bộ, doanh nghiệp có thể đưa toàn bộ hệ thống hoạt động trở lại bình thường rất nhanh sau sự cố. Đặc biệt, tính năng khôi phục máy ảo (VM) giờ đây đã hỗ trợ đa nền tảng, cho phép linh hoạt đưa hệ thống lên môi trường đám mây hoặc hạ tầng tại chỗ. Thay đổi này giúp các đội ngũ kỹ thuật tối ưu hóa quy trình tái triển khai hệ thống…

Cùng với ActiveProtect Manager 2.0, Synology cũng công bố lộ trình cho thế hệ DiskStation Manager (DSM) mới. DSM không còn chỉ là một hệ điều hành đơn thuần, mà đã được Synology định vị lại thành một nền tảng dữ liệu thông minh, phục vụ cho các quy trình AI nội bộ được kiểm soát chặt chẽ.

Hệ thống được phân tách thành các giải pháp chuyên biệt độc lập nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau từ AI Assistant để hỗ trợ tác vụ văn phòng, cho tới phân tích, phản hồi dữ liệu tại chỗ. Mọi hoạt động tính toán của AI sẽ diễn ra trên mạng lưới nội bộ, giúp giảm thiểu đáng kể rủi ro bảo mật khi phải gửi dữ liệu ra các nền tảng đám mây ngoài hệ thống.

Bộ ứng dụng văn phòng Synology Office vừa chính thức bổ sung hai công cụ giao tiếp chuyên dụng là ChatPlus (nhắn tin nội bộ) và Meet (họp trực tuyến), mang đến các công cụ giao tiếp cấp doanh nghiệp với khả năng phân quyền và quản trị chặt chẽ.

Điểm nhấn của hai công cụ này là việc tích hợp công nghệ AI để tự động chuyển đổi lời thoại thành văn bản và dịch thuật trực tiếp theo thời gian thực, giúp đội ngũ nhân sự cộng tác làm việc hiệu quả hơn trong khi toàn bộ dữ liệu vẫn được lưu trữ nội bộ và nằm dưới sự kiểm soát của doanh nghiệp.

Synology giới thiệu loạt giải pháp AI, bảo vệ dữ liệu và quản trị hạ tầng tại COMPUTEX 2026 - Ảnh 3.

Với loạt sản phẩm được giới thiệu tại COMPUTEX 2026, Synology cho thấy định hướng mở rộng từ lưu trữ dữ liệu sang một hệ sinh thái quản trị dữ liệu toàn diện. Trong đó, AI, bảo mật, khả năng phục hồi và quyền kiểm soát dữ liệu trở thành các yếu tố trung tâm, phù hợp với nhu cầu vận hành ngày càng phức tạp của doanh nghiệp lẫn người dùng cá nhân.

Song Hà

công nghệ thông tin

hệ sinh thái

tổng giám đốc

đảm bảo an toàn

an ninh mạng

tự động hóa

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