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Doanh nhân

Techcom Life giữ vững vị trí số 1 bancassurance, lọt top 5 doanh thu phí bảo hiểm mới

Thứ bảy, 13/06/2026 08:01

Bảo hiểm Nhân thọ Kỹ thương đạt tăng trưởng kỷ lục, nhờ chiến lược AI-first đặt con người làm trọng tâm ra quyết định với sự hỗ trợ của trí tuệ nhận tạo.

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Kỹ thương Techcom Life công bố tiếp tục giữ vững vị trí số 1 kênh bancassurance trong 5 tháng đầu năm 2026, đồng thời lọt top 5 doanh thu phí bảo hiểm mới tính đến hết tháng 4/2026 (theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam).

Các thành tựu bước đầu này khẳng định tầm nhìn tái kiến thiết ngành bảo hiểm của Techcom Life trên hành trình định hình và nâng tầm trải nghiệm khách hàng, góp phần bởi chiến lược AI-first xây dựng hoàn toàn trên nền tảng đám mây và dịch vụ GenAI của Amazon Web Services (AWS).

Techcom Life giữ vững vị trí số 1 bancassurance, lọt top 5 doanh thu phí bảo hiểm mới - Ảnh 1.

Khác với cách tiếp cận số hóa hệ thống cũ của nhiều doanh nghiệp, Techcom Life – thành viên của Techcombank – lựa chọn cloud-native ngay từ khởi đầu và tích hợp AI vào mọi khâu – từ nhân sự, marketing, thẩm định, bồi thường đến CNTT. Kết quả đạt được là quy trình 100% không giấy tờ giúp giảm 70% thời gian tiếp nhận khách hàng mới so với phương thức truyền thống, đồng thời bảo đảm năng lực bảo mật và tuân thủ cao.

Ông Mukesh Pilania, Tổng Giám đốc Techcom Life, cho biết: "AI được Techcom Life tích hợp vào mọi khâu, từ nhân sự, marketing đến thẩm định bảo hiểm, bồi thường và CNTT. Đây không đơn thuần là công cụ phục vụ khách hàng mà là yếu tố cốt lõi trong văn hóa nội bộ của tổ chức".

Triết lý AI-first – động lực tăng trưởng thần tốc

Triết lý "AI-first" của Techcom Life đặt trí tuệ nhân tạo làm điểm khởi đầu cho mọi vận hành, con người đóng vai trò quyết định ở những vấn đề phức tạp. Trụ cột vận hành là iProtek – nền tảng AI được xây dựng riêng, quản lý toàn bộ vòng đời bảo hiểm từ thẩm định phát hành đến bồi thường. Ngay từ ngày đầu, toàn bộ kỹ sư công ty sử dụng Kiro (môi trường phát triển tích hợp AI) để liên tục nâng cấp iProtek và phát triển tính năng mới trong đó có Tori – trợ lý GenAI được xây dựng trên trên Amazon Bedrock, Amazon SageMaker và Amazon Textract.

Techcom Life giữ vững vị trí số 1 bancassurance, lọt top 5 doanh thu phí bảo hiểm mới - Ảnh 2.

Tori hỗ trợ đại lý tư vấn theo thời gian thực, đưa ra gợi ý phù hợp, giúp giải thích sản phẩm rõ ràng và nhất quán. Hiện 85% đại lý bancassurance sử dụng Tori hàng ngày.

Chỉ trong hai tháng, hơn 4.000 đại lý trên toàn quốc đã vận hành hoàn toàn trên bộ công cụ tư vấn số này. Quy trình tự động từ eKYC, eConsent đến sàng lọc chống rửa tiền giúp đại lý tạo nhiều đề xuất hơn, tỷ lệ chuyển đổi cao hơn và chốt hợp đồng nhanh hơn. Thông qua bộ đôi công nghệ này, Techcom Life không chỉ hỗ trợ tối đa cho đại lý tư vấn mà đang tái định hình toàn diện trải nghiệm của khách hàng, biến một quy trình vốn phức tạp trở nên vô cùng thuận tiện và minh bạch.

Với những kết quả đó, iProtek vừa được vinh danh là "Sáng kiến Công nghệ Bảo hiểm bán lẻ tốt nhất tại Việt Nam" (Best Retail Insurance Technology Initiative in Vietnam) tại The Asian Banker Award năm 2026 – một trong những giải thưởng uy tín nhất ngành tài chính ngân hàng quốc tế.

Hạ tầng dữ liệu thống nhất từ hệ sinh thái Techcombank

Nền tảng công nghệ của Techcom Life không xây dựng từ con số không. Đây là nền tảng hạ tầng dữ liệu kế thừa từ Techcombank vốn đã được hiện đại hoá và tiên phong ứng dụng GenAI trong vận hành ngân hàng từ 2021 cùng đối tác AWS – chính là bệ phóng để Techcom Life có được hạ tầng tuân thủ và khả năng mở rộng quy mô ngay từ ngày đầu hoạt động. Kết quả là một nền tảng dữ liệu và AI thống nhất trên toàn hệ sinh thái Techcombank, có khả năng xử lý khối lượng lớn thông tin dựa trên sự đồng thuận của khách hàng.

Ông Eric Yeo, Tổng Giám đốc AWS Việt Nam, chia sẻ: "Khách hàng Việt Nam rất tinh tường, và phản hồi tích cực dành cho Techcom Life cho thấy nhu cầu về sản phẩm bảo hiểm liền mạch, an toàn là có thực. GenAI chính là chất xúc tác cho Techcom Life, cùng với việc xây dựng trên đám mây AWS ngay từ đầu. Chúng tôi rất vui được đồng hành cùng Techcom Life và là đối tác đám mây ưu tiên, cùng họ tiếp tục đổi mới sáng tạo và mở rộng quy mô tại Việt Nam".

Techcom Life giữ vững vị trí số 1 bancassurance, lọt top 5 doanh thu phí bảo hiểm mới - Ảnh 3.

Tái định nghĩa mô hình vận hành bảo hiểm

Khác với hầu hết các hãng bảo hiểm truyền thống, Techcom Life xây dựng cấu trúc vận hành đưa triết lý AI-first thấm sâu vào văn hóa tổ chức theo hướng phân công rõ ràng: đặt con người tập trung vào những quyết định phức tạp đòi hỏi sự đồng cảm hoặc tuân thủ quy định và AI đảm nhiệm phần lớn các tác vụ thường ngày. Do đó, Công ty có khoảng 60% nhân sự là chuyên gia công nghệ, giúp giảm đáng kể khối lượng thủ công và chi phí vận hành, đồng thời duy trì tiêu chuẩn cao về minh bạch và niềm tin khách hàng.

Trong bối cảnh quy định siết chặt và kỳ vọng khách hàng ngày càng cao, Techcom Life đã chứng minh mô hình AI-first trên cloud-native có thể tạo ra kết quả đo lường được - với tốc độ tăng trưởng hiếm thấy tại một trong những thị trường năng động nhất Đông Nam Á.

Về Techcom Life

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Techcom Life do Techcombank thành lập, là hãng bảo hiểm định hướng AI-first, vận hành trên nền tảng cloud-native, chuyên cung cấp giải pháp bảo hiểm nhân thọ minh bạch và lấy khách hàng làm trung tâm. Chỉ sau 60 ngày hoạt động, công ty đã vươn lên vị trí số 1 bancassurance tại Việt Nam và đến nay lọt Top 5 nhà bảo hiểm có phí khai thác mới cao nhất (tính đến tháng 4/2026). Với tầm nhìn "Tái kiến thiết ngành bảo hiểm, trao quyền tự chủ tương lai", Techcom Life đồng hành cùng hàng nghìn gia đình Việt trên hành trình sống khỏe chủ động.

Website: https://www.techcomlife.com/

P.Đình

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