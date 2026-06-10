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Thúc đẩy kết nối công nghệ UAV Việt - Nhật và khát vọng thương hiệu quốc gia

Thứ tư, 10/06/2026 11:06

Tại Triển lãm Japan Drone Show 2026, Vietnam Pavilion (Gian hàng quốc gia Việt Nam) đã trở thành một trong những tiêu điểm truyền thông và công nghệ lớn nhất.

Sự kiện không chỉ là nơi trình diễn các giải pháp "made in Vietnam" mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu của ngành kinh tế tầm thấp (Low-Altitude Economy).

Thúc đẩy kết nối công nghệ UAV Việt - Nhật và khát vọng thương hiệu quốc gia - Ảnh 1.

Nửa đầu năm 2026 chứng kiến những bước đi mang tính chiến lược của LAEP (Liên minh Kinh tế Tầm thấp Việt Nam) và AUVS VN (Mạng lưới Hàng không Vũ trụ và Thiết bị bay Không người lái Việt Nam) trong việc vận động chính sách và tạo hành lang pháp lý trong nước.

Việc đưa một phái đoàn công nghệ đồng bộ ra quốc tế tại Japan Drone Show 2026 chính là quả ngọt từ mô hình "Ngoại giao công nghệ", nơi các doanh nghiệp tiên phong không còn đi riêng lẻ mà kết tụ lại thành một sức mạnh tập thể.

Trong khuôn khổ sự kiện, Gremsy đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với HTI UAS (công ty thành viên của HTI Group). Theo đó, các hệ thống camera payload và gimbal ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu thế giới của Gremsy sẽ được tích hợp trực tiếp lên các nền tảng drone chuyên dụng của HTI UAS, phục vụ trực tiếp cho các ứng dụng giám sát hạ tầng, kiểm soát biên giới, và cứu nạn cứu hộ.

Thúc đẩy kết nối công nghệ UAV Việt - Nhật và khát vọng thương hiệu quốc gia - Ảnh 2.

Gremsy Solutions (công ty thành viên của Gremsy) cũng đã thiết lập quan hệ hợp tác với HTI UAS và Hypmotion. Bằng việc chia sẻ hệ sinh thái công nghệ gồm NexUNI SDK, NexGCS SDK và các nền tảng AI chuyên dụng, Gremsy Solutions hướng đến xây dựng một kiến trúc giải pháp linh hoạt và có khả năng may đo đáp ứng nhiều nhu cầu chuyên biệt.

Dấu ấn tự hào và xúc động nhất tại Japan Drone Show 2026 chính là khoảnh khắc Vietnam Pavilion và FPT UAV được xướng tên cho giải thưởng danh giá nhất từ Ban tổ chức: Special Jury Prize cho sự hiện diện có sức ảnh hưởng về truyền thông và việc trưng bày chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ linh kiện phụ trợ đến giải pháp tổng thể từ FPT UAV, Gremsy, Gremsy Solutions, HTI UAS, Hypmotion, Saolatek, XBLink.

Dù là "tân binh" trước các cường quốc công nghệ, nhưng năng lực của phái đoàn Việt Nam đã hoàn toàn thuyết phục được giới chuyên môn quốc tế.

Thành công của đoàn Vietnam Pavilion tại Japan Drone Show 2026 chỉ là chương mở đầu. Để công nghệ UAV Việt Nam thực sự cất cánh, đây là thời điểm vàng để các cơ quan quản lý nhà nước nhanh chóng hoàn thiện hành lang pháp lý, mở rộng các vùng thử nghiệm (Sandbox) trong nước.

Minh Thanh

trí tuệ nhân tạo

quan hệ hợp tác

hành lang pháp lý

ứng dụng Trí tuệ nhân tạo

thương hiệu quốc gia
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