Thứ --, -/-/----
Đăng ký Tuổi Trẻ Sao
Dự án

Trải nghiệm Branded Living: Khi chuẩn sống hàng hiệu được “thấu” trong từng điểm chạm

Thứ ba, 16/06/2026 08:45

Masterise Homes lần đầu giới thiệu Triển lãm trải nghiệm Branded Living, mở ra hành trình khám phá những giá trị làm nên một không gian chuẩn sống hàng hiệu.

Branded Living – Hành trình hiện thực hóa chuẩn sống hàng hiệu

Thị trường bất động sản cao cấp đang bước vào một giai đoạn trưởng thành hơn trong cách nhìn nhận giá trị. Bên cạnh thương hiệu, vị trí hay thiết kế, giá trị của một không gian sống ngày càng được xác lập bởi khả năng đồng hành cùng gia chủ theo thời gian.

Đó là chất lượng được gìn giữ theo thời gian, dịch vụ vận hành nhất quán, cộng đồng được nuôi dưỡng và những trải nghiệm sống đủ tinh tế để trở thành một phần của nếp sống mỗi ngày.

Từ góc nhìn đó, Branded Living không chỉ là một khái niệm về bất động sản hàng hiệu, mà là hệ giá trị giúp chuẩn sống hàng hiệu được hiện thực hóa trong đời sống thực tế.

Lần đầu tiên, hàng hiệu trong bất động sản sẽ được "thấu" qua từng điểm chạm tại Triển lãm trải nghiệm Branded Living.

Tại Masterise Homes, triết lý này hiện diện xuyên suốt toàn bộ danh mục phát triển, từ các dự án hàng hiệu hợp tác cùng những thương hiệu quốc tế danh tiếng đến Lumière Series và Masteri Collection. Dù mang những bản sắc riêng biệt, mỗi dòng sản phẩm đều được kiến tạo trên cùng một hệ quy chiếu về chất lượng sống, trải nghiệm và giá trị bền vững, được thể hiện qua tư duy quy hoạch, tiêu chuẩn phát triển, chất lượng hoàn thiện, dịch vụ vận hành, bản sắc cộng đồng và khả năng duy trì giá trị theo thời gian.

Trên hành trình ấy, Masterise Homes không ngừng góp phần mở rộng cách thị trường nhìn nhận về "sống hàng hiệu". Từ những cuộc đối thoại chuyên sâu tại Branded Living Summit, các giải thưởng uy tín trong nước và khu vực như Asia Pacific Property Awards, Real Estate Asia Awards, đến sự ghi nhận từ truyền thông quốc tế khi International Business Times gọi tên Masterise Homes là "Nhà định chuẩn", và gần đây nhất là sự ra đời của Branded Living Magazine – tất cả đều phản ánh một nỗ lực nhất quán nhằm định hình và lan tỏa những giá trị cốt lõi của Branded Living.

Và khi những tiêu chuẩn đã được xác lập, một câu hỏi mới được đặt ra: làm thế nào để những giá trị ấy không chỉ được hiểu, mà còn có thể được cảm nhận một cách trực quan?

Đó cũng chính là điểm khởi đầu cho Triển lãm trải nghiệm Branded Living với chủ đề "Thấu", sẽ diễn ra trong hai ngày 19 và 20/6 tới đây tại Masterise Homes Sales Gallery (Ocean Park 3, Hưng Yên).

Không dừng lại ở việc kể về Branded Living, triển lãm được kiến tạo như một hành trình trải nghiệm đa giác quan, nơi những giá trị làm nên chuẩn sống hàng hiệu được tái hiện qua không gian, nghệ thuật, thiết kế, dịch vụ và những điểm chạm cảm xúc, để người tham dự có thể trực tiếp nhìn thấy, chạm tới và cảm thấu.

Hành trình "Thấu" qua những điểm chạm thực tế

Từ những điểm chạm đầu tiên, khách tham quan được dẫn dắt khám phá những giá trị làm nên chuẩn sống hàng hiệu, nơi sự chỉn chu trong thiết kế, chất lượng trong từng chi tiết và tư duy phát triển dài hạn cùng tạo nên một trải nghiệm sống khác biệt. Khi hành trình tiếp tục mở ra, không gian, nghệ thuật và dịch vụ dần hòa quyện trong một mạch cảm xúc xuyên suốt, để Branded Living không còn là một khái niệm, mà hiện diện qua những trải nghiệm sống động và chân thực.

Càng đi sâu vào hành trình ấy, mỗi người càng dễ tìm thấy sự đồng điệu với chính mình: hình dung rõ hơn về nơi mình muốn sống, cộng đồng mình muốn thuộc về và những giá trị mình lựa chọn theo đuổi. "Sống hàng hiệu" vì thế không chỉ được nhìn nhận qua những tiêu chuẩn hữu hình, mà còn được cảm nhận như một phong cách sống phản chiếu bản sắc và khát vọng của mỗi cá nhân.

Trải nghiệm Branded Living: Khi chuẩn sống hàng hiệu được “thấu” trong từng điểm chạm - Ảnh 2.

Cảm thấu "sống hàng hiệu" qua 3 không gian trải nghiệm tại "Thấu"

Tinh thần đó được diễn giải qua ba không gian trải nghiệm đại diện cho hệ giá trị Branded Living. Nếu "Gắn Kết Sâu Sắc" tôn vinh những mối liên kết giữa con người, gia đình và cộng đồng, thì "Chất Sống Tinh Hoa" mở ra thế giới của sự cân bằng, gu thẩm mỹ và những lựa chọn sống có chủ đích. Trong khi đó, "Dấu Ấn Vị Thế" khắc họa bản sắc cá nhân, giá trị di sản và những dấu ấn vượt lên trên thời gian. Song hành cùng đó, không gian Branded Living Magazine tiếp tục mở rộng cuộc đối thoại về sống hàng hiệu qua lăng kính văn hóa, nghệ thuật, thẩm mỹ và phong cách sống đương đại.

Trải nghiệm Branded Living: Khi chuẩn sống hàng hiệu được “thấu” trong từng điểm chạm - Ảnh 3.

A gold necklace with a branch in a vase AI-generated content may be incorrect.

Triển lãm trải nghiệm Branded Living không chỉ là một không gian để chiêm ngưỡng, mà là một hành trình để cảm thấu. Hơn một thập kỷ tiên phong định chuẩn được Masterise Homes chuyển hóa thành những trải nghiệm đa điểm chạm, nơi chuẩn sống hàng hiệu hiện diện qua những cảm nhận chân thực và gần gũi hơn bao giờ hết.

Sự cộng hưởng của nghệ thuật, thiết kế và phong cách sống trong không gian trải nghiệm Branded Living

Bởi với Masterise Homes, những giá trị bền vững không được ghi nhớ bằng những tuyên ngôn, mà bằng khả năng tạo nên sự đồng điệu giữa không gian, con người và những giá trị sống mà họ lựa chọn theo đuổi.

Hãy đến "Thấu" để trực tiếp quan sát, cảm nhận và tự mình lý giải giá trị của chuẩn sống hàng hiệu.

Triển lãm trải nghiệm Branded Living: THẤU diễn ra trong hai ngày 19 – 20/06/2026 tại Masterise Homes Sales Gallery, KĐT Ocean Park 3, Xã Như Quỳnh, Hưng Yên.

Đăng ký tham dự ngay hôm nay để cùng Masterise Homes cảm thấu không gian sống hàng hiệu qua từng điểm chạm: https://masterisehomes.com/.../trienlamchatsonghanghieu2026



Mỹ Hạnh

Branded Living By Masterise Homes: Tương lai của bất động sản cao cấp tại Việt Nam

Branded Living By Masterise Homes: Tương lai của bất động sản cao cấp tại Việt Nam

Dự án 22:00

Bất động sản Việt Nam đang chứng kiến một cuộc dịch chuyển vĩ mô, nơi không gian sống trở thành tuyên ngôn về phong cách và giá trị cá nhân.

Branded Living Summit 2025: Ba đòn bẫy vàng cho BĐS cao cấp trong chu kỳ "thăng hoa" mới

Branded Living Summit 2025: Ba đòn bẫy vàng cho BĐS cao cấp trong chu kỳ "thăng hoa" mới

Dự án 09:41

Branded Living Summit 2025 phác họa bức tranh mới của bất động sản cao cấp Việt Nam.

Mastrise homes dẫn dắt xu hướng không gian sống hàng hiệu tại Branded Living summit 2025

Mastrise homes dẫn dắt xu hướng không gian sống hàng hiệu tại Branded Living summit 2025

Dự án 11:12

Branded Living Summit 2025 phác họa bức tranh mới của bất động sản cao cấp Việt Nam.

thị trường bất động sản

không gian sống

phong cách sống

chất lượng sống

truyền thông quốc tế
Ambience tạo sức hút tại Hải Phòng, 95% quỹ căn giai đoạn đầu được giao dịch

Ambience tạo sức hút tại Hải Phòng, 95% quỹ căn giai đoạn đầu được giao dịch

Dự án 16:35

Dự án Ambience của Gamuda Land chủ đề "A Symphony of Senses - Vũ khúc của các giác quan" mở bán sáng 28-6 thu hút đông đảo khách hàng, nhà đầu tư và đối tác.

Vietnamobile giới thiệu hệ sinh thái số dành cho doanh nghiệp

Vietnamobile giới thiệu hệ sinh thái số dành cho doanh nghiệp

Doanh nhân 00:08

Tại Vietnam ICTCOMM 2026, Vietnamobile đã giới thiệu hệ sinh thái giải pháp số mới dành cho doanh nghiệp.

Cuộc giải nén chất lượng sống quanh khu vực Nguyễn Trãi - Ngã Tư Sở

Cuộc giải nén chất lượng sống quanh khu vực Nguyễn Trãi - Ngã Tư Sở

Dự án 00:06

Khu vực Ngã Tư Sở (Hà Nội) từ trước đến nay luôn được xem là điểm nóng không chỉ về hạ tầng giao thông, mà còn về không gian sống và mật độ dân cư.

Tái thiết đất công nghiệp trung tâm góp phần thay đổi diện mạo đô thị

Tái thiết đất công nghiệp trung tâm góp phần thay đổi diện mạo đô thị

Thị trường 18:28

Quỹ đất trung tâm dần hạn chế, nhiều TP chuyển đổi khu công nghiệp nội đô thành khu đô thị mới, cảnh quan, không gian công cộng để cải thiện môi trường sống.

Masterise Homes định chuẩn "sống hàng hiệu" tại giải thưởng kiến trúc châu Á

Masterise Homes định chuẩn "sống hàng hiệu" tại giải thưởng kiến trúc châu Á

Doanh nhân 16:52

Bán đảo SOLA (The Global City), tòa tháp đôi One Central Saigon được vinh danh tại Asia Architecture Design Awards 2026 khẳng định năng lực của Masterise Homes

Thị trường bất động sản 5 năm tới sẽ tích cực hơn, nguồn cung được cải thiện mạnh mẽ

Thị trường bất động sản 5 năm tới sẽ tích cực hơn, nguồn cung được cải thiện mạnh mẽ

Thị trường 20:20

Thị trường bất động sản trong 5 năm tới sẽ đón nhiều động lực tăng trưởng tích cực nhờ nguồn cung được khơi thông

Khi hạ tầng thay đổi cuộc chơi, các đại đô thị của Nam Long vào chu kỳ tăng trưởng mới

Khi hạ tầng thay đổi cuộc chơi, các đại đô thị của Nam Long vào chu kỳ tăng trưởng mới

Dự án 19:59

Từ TPHCM, Đồng Nai đến Hải Phòng, các dự án của Nam Long (NLG) đang hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng hạ tầng đang tái cấu trúc thị trường.

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Triển lãm Quốc tế VIETBUILD 2026 tại TPHCM

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Triển lãm Quốc tế VIETBUILD 2026 tại TPHCM

Vật tư 19:14

Triển lãm Quốc tế VIETBUILD 2026 sẽ diễn ra tại TPHCM với nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo.

Từ bất động sản đến tài sản đô thị: Vì sao cách định giá thị trường đang thay đổi?

Từ bất động sản đến tài sản đô thị: Vì sao cách định giá thị trường đang thay đổi?

Tài chính 19:03

Hạ tầng không đơn thuần kéo gần khoảng cách, mà đang tái định nghĩa giá trị của bất động sản.

Viglacera và 6 giải pháp “giải mã” các vấn đề đô thị tại Vietbuild TPHCM 2026

Viglacera và 6 giải pháp “giải mã” các vấn đề đô thị tại Vietbuild TPHCM 2026

Tư vấn 19:02

Viglacera mang đến hệ 6 giải pháp vật liệu xanh & thông minh, được tinh chỉnh để trở thành lời giải trực diện cho những bài toán đặc thù.

XEM THÊM

Tổng biên tập: TRẦN XUÂN TOÀN

Báo điện tử Tuổi Trẻ (tuoitre.vn)
Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM

Giấy phép hoạt động báo điện tử tiếng Việt, tiếng Anh Số 561/GP-BTTTT, cấp ngày 25-11-2022.

Thông tin tòa soạn
Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM

Địa chỉ: 60A Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0918.033.133 - Email: tto@tuoitre.com.vn

Quảng cáo: 028.39974848

Dịch vụ truyền thông Điều khoản bảo mật Liên hệ góp ý RSS

© Copyright 2026 Bao dien tu Tuoi Tre, All rights reserved ® Báo điện tử Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này