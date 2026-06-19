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Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi IPv6-Only

Thứ sáu, 19/06/2026 16:16

Từ ngày 16-6 đến 19-6, Trung tâm Internet Việt Nam (Bộ Khoa học - Công nghệ), tổ chức Hội nghị VNNIC Internet Conference 2026 tại TPHCM.

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thuộc Bộ Khoa học - Công nghệ, vừa tổ chức Hội nghị VNNIC Internet Conference 2026 tại TPHCM với chủ đề 'Triển khai IPv6-Only - Động lực phát triển hạ tầng số quốc gia', diễn ra từ ngày 16-6 đến 19-6.

Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long cho biết IPv6-Only là bước phát triển tất yếu của Internet thế hệ mới.

Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi IPv6-Only - Ảnh 1.

IPv6 không chỉ giải quyết bài toán cạn kiệt địa chỉ Internet mà còn mở ra một không gian phát triển mới cho nền kinh tế số. Với khả năng kết nối trực tiếp quy mô lớn, đơn giản hóa kiến trúc mạng, nâng cao hiệu quả vận hành và tăng cường an toàn, IPv6-Only đang trở thành nền tảng hạ tầng Internet của kỷ nguyên AI, Cloud, IoT, 5G/6G và Internet công nghiệp.

Việt Nam là một trong những quốc gia triển khai thành công IPv6. Sau hơn một thập kỷ thúc đẩy triển khai, Việt Nam đã vươn lên nhóm các quốc gia dẫn đầu toàn cầu về ứng dụng IPv6, hình thành hạ tầng quan trọng cho bước phát triển tiếp theo của Internet Việt Nam.

"Trên cơ sở những kết quả đạt được, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 3369/QĐ-BKHCN phê duyệt Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi IPv6-Only giai đoạn 2026-2030. Đây là chương trình hành động mang tính chiến lược, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn triển khai IPv6 sang giai đoạn triển khai IPv6-Only trên phạm vi toàn quốc, hướng tới xây dựng hạ tầng Internet thế hệ mới cho Việt Nam" - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long nói.

Theo các chuyên gia, IPv6-Only là xu hướng đang được nhiều quốc gia và DN công nghệ lớn trên thế giới thúc đẩy nhằm đơn giản hóa hạ tầng mạng, giảm chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả quản lý và tăng cường khả năng bảo mật. Đây cũng là điều kiện quan trọng để triển khai hiệu quả các hệ thống IoT quy mô lớn, các nền tảng điện toán đám mây thế hệ mới, mạng 5G, 6G và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tương lai.

Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi IPv6-Only - Ảnh 2.

Việc triển khai IPv6-Only không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn là một bước đi chiến lược trong quá trình xây dựng hạ tầng số quốc gia hiện đại. Trong bối cảnh dữ liệu và trí tuệ nhân tạo đang trở thành những yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, việc phát triển hạ tầng Internet thế hệ mới được kỳ vọng sẽ tạo nền móng vững chắc cho quá trình chuyển đổi số toàn diện, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và mở rộng không gian tăng trưởng của Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Theo báo cáo của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về triển khai IPv6. Tỉ lệ sử dụng IPv6 đạt khoảng 70%, đứng thứ 7 toàn cầu và thứ 2 khu vực ASEAN, cao gấp khoảng 1,6 lần mức trung bình thế giới. Hiện có khoảng 95 triệu thuê bao Internet băng rộng đang hoạt động trên nền IPv6.

Hoàng Thanh

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điện toán đám mây

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