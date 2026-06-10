Số hóa

Thúc đẩy kết nối công nghệ UAV Việt - Nhật và khát vọng thương hiệu quốc gia

Thứ tư, 10/06/2026 11:06

Tại Triển lãm Japan Drone Show 2026, Vietnam Pavilion (Gian hàng quốc gia Việt Nam) đã trở thành một trong những tiêu điểm truyền thông và công nghệ lớn nhất.

Sự kiện không chỉ là nơi trình diễn các giải pháp "made in Vietnam" mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu của ngành kinh tế tầm thấp (Low-Altitude Economy).

Thúc đẩy kết nối công nghệ UAV Việt - Nhật và khát vọng thương hiệu quốc gia - Ảnh 1.

Nửa đầu năm 2026 chứng kiến những bước đi mang tính chiến lược của LAEP (Liên minh Kinh tế Tầm thấp Việt Nam) và AUVS VN (Mạng lưới Hàng không Vũ trụ và Thiết bị bay Không người lái Việt Nam) trong việc vận động chính sách và tạo hành lang pháp lý trong nước.

Việc đưa một phái đoàn công nghệ đồng bộ ra quốc tế tại Japan Drone Show 2026 chính là quả ngọt từ mô hình "Ngoại giao công nghệ", nơi các doanh nghiệp tiên phong không còn đi riêng lẻ mà kết tụ lại thành một sức mạnh tập thể.

Trong khuôn khổ sự kiện, Gremsy đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với HTI UAS (công ty thành viên của HTI Group). Theo đó, các hệ thống camera payload và gimbal ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu thế giới của Gremsy sẽ được tích hợp trực tiếp lên các nền tảng drone chuyên dụng của HTI UAS, phục vụ trực tiếp cho các ứng dụng giám sát hạ tầng, kiểm soát biên giới, và cứu nạn cứu hộ.

Thúc đẩy kết nối công nghệ UAV Việt - Nhật và khát vọng thương hiệu quốc gia - Ảnh 2.

Gremsy Solutions (công ty thành viên của Gremsy) cũng đã thiết lập quan hệ hợp tác với HTI UAS và Hypmotion. Bằng việc chia sẻ hệ sinh thái công nghệ gồm NexUNI SDK, NexGCS SDK và các nền tảng AI chuyên dụng, Gremsy Solutions hướng đến xây dựng một kiến trúc giải pháp linh hoạt và có khả năng may đo đáp ứng nhiều nhu cầu chuyên biệt.

Dấu ấn tự hào và xúc động nhất tại Japan Drone Show 2026 chính là khoảnh khắc Vietnam Pavilion và FPT UAV được xướng tên cho giải thưởng danh giá nhất từ Ban tổ chức: Special Jury Prize cho sự hiện diện có sức ảnh hưởng về truyền thông và việc trưng bày chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ linh kiện phụ trợ đến giải pháp tổng thể từ FPT UAV, Gremsy, Gremsy Solutions, HTI UAS, Hypmotion, Saolatek, XBLink.

Dù là "tân binh" trước các cường quốc công nghệ, nhưng năng lực của phái đoàn Việt Nam đã hoàn toàn thuyết phục được giới chuyên môn quốc tế.

Thành công của đoàn Vietnam Pavilion tại Japan Drone Show 2026 chỉ là chương mở đầu. Để công nghệ UAV Việt Nam thực sự cất cánh, đây là thời điểm vàng để các cơ quan quản lý nhà nước nhanh chóng hoàn thiện hành lang pháp lý, mở rộng các vùng thử nghiệm (Sandbox) trong nước.

Minh Thanh

trí tuệ nhân tạo

quan hệ hợp tác

hành lang pháp lý

ứng dụng Trí tuệ nhân tạo

thương hiệu quốc gia
Đầu tư trong chu kỳ tiền khó - Tài sản nào thực sự tạo ra dòng tiền?

Đầu tư trong chu kỳ tiền khó - Tài sản nào thực sự tạo ra dòng tiền?

Tài chính 09:28

“Tài sản nào đang thực sự tạo ra dòng tiền?”. Một diễn đàn đầu tư sẽ trả lời cho câu hỏi đó cùng dự án The Legend Danang.

50 năm Gamuda Berhad và hành trình phát triển đô thị tại Việt Nam

50 năm Gamuda Berhad và hành trình phát triển đô thị tại Việt Nam

Doanh nhân 09:45

Năm 2026 đánh dấu cột mốc 50 năm thành lập của Gamuda Berhad - tập đoàn phát triển hạ tầng và đô thị hàng đầu Malaysia.

Mastercard: Kết nối và niềm tin định hình đà tăng của kinh tế số tại Việt Nam

Mastercard: Kết nối và niềm tin định hình đà tăng của kinh tế số tại Việt Nam

Tài chính 09:44

Tăng trưởng tiếp theo của thanh toán số được quyết định bởi khả năng kết nối giữa các hệ sinh thái thanh toán và mức độ tin cậy mà người dùng.

Synology giới thiệu loạt giải pháp AI, bảo vệ dữ liệu và quản trị hạ tầng tại COMPUTEX 2026

Synology giới thiệu loạt giải pháp AI, bảo vệ dữ liệu và quản trị hạ tầng tại COMPUTEX 2026

Số hóa 09:52

Trong khuôn khổ sự kiện COMPUTEX 2026, Synology đã giới thiệu loạt giải pháp quản trị dữ liệu thế hệ mới.

Meraki Land gây ấn tượng mạnh trong lần đầu ra mắt thị trường

Meraki Land gây ấn tượng mạnh trong lần đầu ra mắt thị trường

Dự án 09:32

Meraki Land thu hút sự quan tâm của giới đầu tư, các đơn vị phân phối và cộng đồng doanh nghiệp... qua lễ ký kết hợp tác chiến lược cùng IHG Hotels & Resorts.

Nam Hà Nội bước vào chu kỳ phát triển mới

Nam Hà Nội bước vào chu kỳ phát triển mới

Dự án 15:08

Gamuda City của Gamuda Land đang nhận được sự chú ý khi phát triển tại khu vực Công viên Yên Sở tại Hà Nội.

Văn hóa doanh nghiệp và xu hướng AI năm 2026

Văn hóa doanh nghiệp và xu hướng AI năm 2026

Doanh nhân 11:54

Tác động cộng hưởng từ thuế quan, tái định hình địa chính trị và sự mong manh của chuỗi cung ứng đã buộc các doanh nghiệp phải tái tư duy về mô hình vận hành.

Vietnam Airlines và Ant International thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược

Vietnam Airlines và Ant International thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược

Doanh nhân 11:53

2C2P by Antom - nền tảng dịch vụ thanh toán toàn diện hàng đầu Đông Nam Á đã công bố hợp tác với Vietnam Airlines.

Bất động sản lõi đô thị Đà Nẵng - Nguồn cung hiếm trong chu kỳ mới

Bất động sản lõi đô thị Đà Nẵng - Nguồn cung hiếm trong chu kỳ mới

Dự án 22:18

The Legend Danang là một dự án, một lớp tài sản mới đang được thị trường săn tìm. Dự án hiện diện ngay bên cầu Rồng - một trong những biểu tượng của Đà Nẵng.

APBEV ra mắt thị trường Việt Nam nhà máy đồ uống công nghệ vô trùng khô

APBEV ra mắt thị trường Việt Nam nhà máy đồ uống công nghệ vô trùng khô

Doanh nhân 22:16

APBev ra mắt thị trường Việt Nam với định vị là công ty phát triển các dòng đồ uống không cồn, đóng chai phục vụ người tiêu dùng.

XEM THÊM