Doanh nhân

Văn hóa doanh nghiệp và xu hướng AI năm 2026

Thứ tư, 03/06/2026 11:54

Tác động cộng hưởng từ thuế quan, tái định hình địa chính trị và sự mong manh của chuỗi cung ứng đã buộc các doanh nghiệp phải tái tư duy về mô hình vận hành.

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Ông Roland Wee, Chủ tịch Great Place To Work ASEAN và ANZ

Theo ông Roland Wee, Chủ tịch Great Place To Work ASEAN và ANZ - Cơ quan toàn cầu về văn hóa nơi làm việc, các giải pháp của doanh nghiệp bao gồm đa dạng hóa mạng lưới nhà cung ứng, tái cấu trúc quy mô khu vực, đẩy nhanh chuyển đổi số và phân cấp ra quyết định về cơ sở địa phương.

Những tổ chức ứng phó tốt nhất giai đoạn này là những đơn vị đã xây dựng sẵn cấu trúc thích ứng và văn hóa linh hoạt từ trước khủng hoảng. Điều này khẳng định sức khỏe tổ chức chính là một tài sản chiến lược.

Great Place To Work ASEAN và ANZ ghi nhận xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ sang các mô hình văn hóa ưu tiên tính an toàn tâm lý - nơi người lao động an tâm đề xuất ý kiến, thử nghiệm và thích ứng mà không sợ rủi ro.

"Văn hóa là hệ điều hành của một tổ chức và trong điều kiện biến động, nó quyết định hệ thống đó sẽ sụp đổ hay thích ứng" – ông Roland Wee nói.

Nghiên cứu của Great Place To Work liên tục chứng minh các môi trường làm việc có mức độ tin cậy cao đạt hiệu suất vượt trội so với các doanh nghiệp cùng ngành trên mọi chỉ số kinh doanh cốt lõi: tốc độ đổi mới nhanh hơn, giữ chân tài năng hiệu quả hơn, dịch vụ khách hàng tốt hơn và phản ứng linh hoạt hơn trước thay đổi.

Về bản chất, văn hóa không phải là lợi thế cạnh tranh vô hình, mà là lợi thế mang tính cấu trúc. Khi các điều kiện bên ngoài suy giảm, các tổ chức có văn hóa mạnh sở hữu một "kim chỉ nam" nội bộ để giữ vững sự đồng lòng và tiếp tục tiến lên, trong khi các đơn vị khác bị mất tính liên kết và đà tăng trưởng.

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Great Place To Work® - cơ quan toàn cầu về văn hóa nơi làm việc, vừa công bố 35 công ty nằm trong Bảng xếp hạng Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2026

Tại các Nơi làm việc Xuất sắc hàng đầu (Best Workplaces), hoạt động đổi mới sáng tạo không bị đình trệ trong khủng hoảng mà thậm chí còn tăng tốc, bởi sự an toàn tâm lý cho phép người lao động đề xuất các giải pháp mới mà không sợ thất bại. Văn hóa đóng vai trò là bệ đỡ vì nó mang lại cho đội ngũ một hệ giá trị chung và mục đích chung. Khi môi trường bên ngoài trở nên khó lường, tính gắn kết nội bộ chính là lực lượng giữ ổn định cho doanh nghiệp.

Đáng chú ý, sự phát triển mạnh mẽ của AI trong năm qua cũng ảnh hưởng sâu sắc đến phương thức vận hành của nhiều doanh nghiệp. Những cột mốc từng dự đoán phải mất một thập kỷ thì nay đã nén lại trong vòng 18 tháng. AI đã dịch chuyển từ một công cụ tự động hóa vận hành nội bộ (back-office) thành một lớp năng suất trực tiếp (front-line) tích hợp sâu vào cách các nhân sự chuyên môn tư duy, soạn thảo văn bản, phân tích và ra quyết định.

Dưới góc nhìn văn hóa công sở, xu hướng này tạo ra cả cơ hội lớn lẫn rủi ro thực tế: Cơ hội giải phóng con người khỏi các tác vụ giá trị thấp để tập trung vào các công việc chuyên sâu, lấy con người làm trung tâm và rủi ro tạo ra tâm lý lo lắng, bất bình đẳng, giảm gắn kết nếu quá trình chuyển đổi không được quản trị bằng sự thấu hiểu và truyền thông hiệu quả.

"Tương lai của thị trường lao động không phải là cuộc chiến giữa Con người và AI, mà là "năng lực con người được nhân cấp bởi AI, phục vụ cho các mục tiêu có ý nghĩa của tổ chức" - ông Roland Wee nêu.

Song Hà

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