Chứng khoán ngân hàng Lộc Phát bứt phá, tăng trưởng 614%

Ngày 17-1 vừa qua, LPBS đã công bố kết quả kinh doanh quý 4/2024. Theo đó doanh thu hoạt động riêng quý 4 đạt 93.85 tỷ, tăng 1.309.9% so với cùng kỳ; Lợi nhuận sau thuế đạt 40.42 tỷ, tăng 1.394.42% so với cùng kỳ. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 100 tỷ, gấp 200% so với chỉ tiêu kế hoạch được giao tại Đại hội cổ đông 2024.

Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 100 tỷ, gấp 200% so với chỉ tiêu kế hoạch được giao tại Đại hội cổ đông 2024.





Giải trình kết quả kinh doanh ấn tượng nêu trên, LPBS cho biết, đã hoàn tất tăng vốn và đăng ký các nghiệp vụ giao dịch ký quỹ, ứng trước,... từ nửa đầu 2024, và qua giai đoạn Quý 4/2024, LPBS tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, có nhiều sản phẩm đưa ra thị trường để phục vụ nhà đầu tư, từ đó Doanh thu hoạt động và Lợi nhuận có mức độ tăng trưởng đột biến.

Cùng với việc mở rộng kinh doanh, Quý 4/2024, LPBS tuyển dụng thêm hàng loạt nhân sự, đầu tư máy móc thiết bị, phần mềm,... phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Về quy mô hoạt động, tổng tài sản của LPBS đạt 5.066 tỷ đồng, tăng 17,421.81% so với đầu năm, và dư nợ cho vay ký quỹ đạt 2.664 tỷ đồng, từ mức dư nợ bằng 0 cuối quý 2. Trong đầu năm 2024, LPBS cũng hoàn tất đợt tăng vốn điều lệ lên 3.888 tỷ đồng, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Về nhân sự cấp cao, tại thời điểm cuối năm 2024, LPBS công bố đơn từ nhiệm của Tổng Giám đốc, kiêm thành viên Hội đồng Quản trị.

Ông Nguyễn Đức Quân Tùng, Nguyên Tổng Giám Đốc, Thành Viên Hội Đồng Quản Trị LPBS - người đặt nền móng và tạo nên thành công của LPBS 2024.





Bứt phá toàn diện trong năm vừa qua, Chứng khoán Ngân hàng Lộc Phát đã có những thay đổi lớn giúp khẳng định được vị thế là một trong số những công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam như: Mở rộng mạng lưới kinh doanh khắp 3 miền, tăng vốn điều lệ lên 3.888 tỷ đồng, phát triển dịch vụ giao dịch trực tuyến, đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ nhằm phát triển kinh doanh bền vững, đảm bảo lợi ích tối đa cho khách hàng, đối tác và các cổ đông.

Công ty đặt mục tiêu trở thành một trong những công ty chứng khoán hàng đầu trong việc cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.