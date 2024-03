Đầu tư 3 cổ phiếu yêu thích của Warren Buffett tại Ascuex

Warren Buffett được biết đến với chiến lược đầu tư dài hạn, thậm chí đến hàng thập kỷ nhằm tối ưu hoá lợi nhuận và giảm ảnh hưởng của biến động giá cổ phiếu ngắn hạn. Phần lớn các công ty Buffett đầu tư là công ty lâu năm, có giá trị lớn và vị thế vững chắc trong ngành kinh doanh họ tham gia.

"Nếu bạn không sẵn sàng nắm giữ cổ phiếu trong 10 năm, đừng nghĩ đến việc sở hữu nó trong 10 phút", ông nói. Nếu đang xây dựng danh mục của mình, nhà đầu tư có thể học hỏi tư duy đầu tư của Warren Buffett và các mã cổ phiếu yêu thích của ông.

Apple (AAPL) - khoản đầu tư tốt nhất của Buffett

Berkshire Hathaway - công ty đầu tư của Warren Buffett đầu tư vào Apple năm 2016. Vị tỷ phú nhiều lần bày tỏ sự yêu thích đối với cổ phiếu của Apple, mặc dù ông từng xem các khoản đầu tư vào công nghệ khá rủi ro.

"Tôi không xem Apple chỉ là một cổ phiếu mà là mảng kinh doanh lớn thứ ba của Berkshire", Buffett trả lời phỏng vấn tờ CNBC. Bên cạnh đó, nhà đầu tư này cho biết Apple là doanh nghiệp tốt nhất trên thế giới mà ông biết.

Warren Buffett đánh giá Tim Cook (trái) - CEO của Apple là một trong những nhà lãnh đạo giỏi nhất thế giới. Nguồn ảnh: Twitter của Tim Cook

Bán 10 triệu cổ phiếu Apple vào quý cuối năm 2023, Berkshire hiện vẫn nắm hơn 905 triệu cổ phiếu, giá trị khoảng 174 tỷ USD. Kể cả sau động thái đáng chú ý này, giá trị cổ phần của Berkshire tại Apple vẫn vượt xa giá trị cổ phần mà Buffett đầu tư vào ngân hàng Bank of America - khoản đầu tư lớn thứ hai trong danh mục.

Coca Cola (KO) - cổ phiếu Buffett nắm giữ lâu nhất

Bên cạnh ngành công nghệ và ngân hàng, tiêu dùng bán lẻ cũng được Warren Buffett đầu tư dài hạn. Coca Cola là một điển hình. Vị tỷ phú đầu tư vào mã cổ phiếu KO từ năm 1988 cho đến hiện tại. Với 35 năm rót vốn, Berkshire đang nắm giữ 24 tỷ USD cổ phiếu, tương đương 9,2% số cổ phiếu đang lưu hành của Coca Cola trên thị trường.

Buffett bắt đầu mua cổ phiếu của Coca Cola sau khi công ty này gặp thất bại với sản phẩm mới - New Coke. Ở thời điểm đó, các chuyên gia phố Wall tỏ ra e ngại trước quyết định của Buffett. Kể cả Benjamin Graham - người thầy của Buffett khẳng định không mua cổ phiếu của Coca Cola khi xét theo phương pháp định lượng truyền thống.

Đi ngược lại với số đông, Coca Cola được "sói già phố Wall" đánh giá dựa trên phương pháp định tính. Buffet không mấy bận tâm đến hoạt động của thị trường hay giá cổ phiếu, thay vào đó nhìn nhận khả năng sinh lời từ hoạt động kinh doanh của chính doanh nghiệp. Ông nhìn thấy tiềm năng lớn của hãng đồ uống này trên thị trường bán lẻ đồ uống vẫn còn nhiều dư địa ở thời điểm bấy giờ. Trong ngành bán lẻ, đồ uống được xem là hàng tiêu dùng thiết yếu, có triển vọng đầu tư dài hạn.

Sau nhiều năm đầu tư, cổ phiếu của Cola Cola vẫn đem lại khoản đầu tư có lợi cho Buffett. Nguồn ảnh: Bloomberg

Sức hấp dẫn của cổ phiếu Coca Cola còn nằm ở các chiến lược phát triển của công ty này. Theo The Motley Fool, trong năm 2022 Coca Cola có 1500 sáng kiến mới và dần tập trung nhiều cho các lựa chọn kỹ thuật số, công nghệ hiện đại nhằm nâng cao sản phẩm và dịch vụ. Vào tháng 3/2023, Coca Cola đã "bắt tay" cùng Bain & Company và Open AI để tích hợp các công cụ trí tuệ nhân tạo vào chiến lược kinh doanh cũng như chiến lược marketing của mình.

Bank of America (BAC) - vốn đầu tư đứng thứ hai trong danh mục

Đây là một trong những phi vụ tỷ đô của Warren Buffett. Vào tháng 8/2011, vị tỷ phú bất ngờ tuyên bố đầu tư 5 tỷ USD vào Bank of America. Hiện, BAC là mã cổ phiếu chiếm tỷ trọng đứng thứ hai trong danh mục đầu tư của Warren Buffett.

Có thể nói đầu tư vào Bank of America là ván cược nhiều rủi ro trong bối cảnh khủng hoảng nợ công tại Mỹ năm 2011. Trong bức thư gửi cổ đông, Buffett đưa ra lý do đầu tư vào Bank of America: "Người đứng đầu ngân hàng đang nuôi dưỡng một doanh nghiệp khổng lồ và hấp dẫn mà sẽ tồn tại lâu dài sau khi các vấn đề của ngày hôm nay bị lãng quên".

Ban đầu, Buffett đầu tư 5 tỷ USD cổ phiếu ưu đãi và được trả cổ tức 5% hàng năm. Bên cạnh đó, công ty đầu tư của ông - Berkshire cũng nhận được chứng quyền mua 700 triệu cổ phiếu phổ thông của Bank of America với giá 7,14 USD/cổ phiếu. Theo Market Insider, Berkshire nhận được 300 triệu USD từ số cổ phiếu ưu đãi. Và Warren Buffett đã nhận được "trái ngọt" - thời điểm cổ tức hàng năm từ 700 triệu cổ phiếu phổ thông lớn hơn thu nhập từ cổ phiếu ưu đãi.

Tương tự như Coca Cola, Buffett cũng đầu tư vào Bank of America khi ngân hàng rơi vào tình cảnh khó khăn. Nguồn ảnh: CNN

Xét về nội tại doanh nghiệp, Bank of America là ngân hàng lớn thứ hai tại Mỹ và có độ nhạy cao đối với những biến động thay đổi lãi suất. Việc FED (Cục dự trữ Liên ban Hoa Kỳ) thắt chặt các chính sách tiền tệ sẽ có lợi cho Bank of America. Ngoài ra, ngân hàng được xem là nhóm ngành chia cổ tức hậu hĩnh. Hiện Warren Buffett là một trong các cổ đông lớn nhất của ngân hàng này, số tiền "đút túi" cho ông sẽ không hề nhỏ. Tính đến quý cuối năm 2023, giá trị cổ phần Bank of America mà Warren Buffett là 27,2 tỷ USD.

