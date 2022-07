Bình Phước: Sức hút từ đại đô thị trung tâm hành chính mới

Thứ Ba, 06/04/2021 15:27

Quy hoạch trung tâm hành chính tập trung, kết hợp với không gian đô thị hiện đại, sang trọng, cùng tất cả tiện ích cao cấp hội tụ mang lại lợi thế khác biệt cho đại đô thị trung tâm hành chính Phú Riềng.

Khu đô thị tiềm năng bậc nhất Bình Phước

Tại hội nghị tổng kết công tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2020 diễn ra vào cuối tháng 1 vừa qua, huyện Phú Riềng (tỉnh Bình Phước) đã công bố trung tâm hành chính mới, với tổng diện tích lên đến 166,68 ha chính thức đi vào hoạt động.

Khu vực này được quy hoạch là trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, văn hóa, kỹ thuật của Phú Riềng, đồng thời là trung tâm dịch vụ, thương mại, đô thị của tỉnh Bình Phước. Chính vì vậy, những công trình hạ tầng giao thông - xã hội, trung tâm hành chính sự nghiệp, hệ thống tiện ích cùng hàng loạt dự án lớn… liên tục được hình thành và phát triển mạnh mẽ. Điều này đang giúp Phú Riềng trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư bất động sản.

Hạ tầng hoàn thiện, trụ sở hành chính các cơ quan như Kho bạc, Công an, Chi cục Thuế, tiện ích hiện hữu như trung tâm thương mại, ngân hàng, cụm khu công viên trung tâm, trường học… đã vận hành, là những yếu tố thu hút giới nhà giàu ở Bình Phước đến tìm chỗ an cư mới, hoặc đầu tư làm tài sản tích lũy. Không chỉ được hưởng lợi về hạ tầng, tiện ích xung quanh mà cư dân tương lai còn được đảm bảo về an ninh, nhờ có vị trí sát bên trung tâm hành chính mới.

Bên cạnh đó, đại đô thị trung tâm hành chính Phú Riềng còn sở hữu vị trí đắc địa mặt tiền đường ĐT.741, tuyến giao thông huyết mạch, dễ dàng di chuyển tới các tỉnh thành như TP HCM, Bình Dương. Mặt khác, vị trí đại đô thị ở giữa thành phố Đồng Xoài và thị xã Phước Long, 2 địa bàn phát triển kinh tế mạnh nhất của Bình Phước là cơ hội lớn để phát triển theo "vết dầu loang".

Phú Riềng đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư bất động sản

Theo ghi nhận thực tế, nguồn cung mới nhất từ đại đô thị này là tại phân khu Diamond Centre Point. Dù mới đưa ra thị trường hơn 1 tuần nhưng số lượng khác hàng quan tâm đặt chỗ đã lên đến hàng trăm giao dịch.



Điểm đặc biệt, phần lớn khách hàng tại dự án này là người dân địa phương và những khu vực lân cận như Đồng Xoài, Đồng Phú và một phần đến từ Hà Nội, TP HCM, Bình Dương. Theo đánh giá, người dân địa phương là những người đã có thời gian tìm hiểu kỹ, họ am hiểu địa bàn, nắm rõ tiềm năng khu vực. Do đó, tỷ lệ người địa phương mua cao cho thấy dự án có sức sống lớn, tiềm năng lấp đầy dân cư và tăng giá cao trong tương lai.

Dòng vốn hàng tỷ USD đang đổ vào thị trường mới

Là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển, nhưng Bình Phước mới chỉ được chú ý trong khoảng hơn 1 năm trở lại đây, nhờ làn sóng đầu tư tăng trưởng ấn tượng. Đến nay, toàn tỉnh đã thu hút được 297 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn 3,245 tỉ USD từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Chỉ tính trong quý 1/2021, vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đổ vào tỉnh Bình Phước đạt 325,72 triệu USD, tăng đến 671,8% so cùng kỳ năm 2020, đạt 162,9% kế hoạch năm.

Bình Phước cũng có 13 khu công nghiệp với tổng diện tích 4.686 ha; trong đó có 11 khu công nghiệp đã thu hút được nhà đầu tư thứ cấp với tỷ lệ lấp đầy 100%. Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2030, Bình Phước đã thuận chủ trương quy hoạch mở rộng 3 khu công nghiệp và thành lập mới 4 khu công nghiệp, nâng tổng số khu công nghiệp của tỉnh lên 17 với diện tích 10.000 ha. Trong đó, riêng Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước là 2.449 ha, quy mô vốn đầu tư khoảng 1 tỷ USD.

Dự án Diamond Centre Point nằm ngay trung tâm hành chính mới Phú Riềng dù mới đưa ra thị trường nhưng đã thu hút hàng trăm giao dịch

Để thu hút giới đầu tư, Bình Phước đang chú trọng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật hiện đại và đồng bộ; xây dựng hệ thống giao thông kết nối nội vùng và liên vùng tương đối hoàn thiện. Cụ thể, Bình Phước đã có kế hoạch đầu tư một loạt dự án giao thông lớn, như đường cao tốc TP.HCM - Chơn Thành - Ðắk Nông, đường sắt Sài Gòn - Lộc Ninh; khởi công tuyến đường gần 1.000 tỉ đồng nối Quốc lộ 13 với cửa khẩu Hoa Lư; xây dựng, nâng cấp tuyến đường ÐT 753 kết nối Bình Phước với sân bay Long Thành…



Đặc biệt, tỉnh Bình Phước đã kiến nghị và được Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương cho thực hiện một số dự án giao thông trọng điểm, như cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) - Chơn Thành (tỉnh Bình Phước). Tuyến cao tốc này được đề xuất triển khai từ nay đến năm 2025, với tổng vốn 36.000 tỷ đồng. Trong đó, đoạn đi qua Bình Phước dài khoảng 11,5 km, với làm 6 làn xe và được đồng bộ với cao tốc Đăk Nông - Chơn Thành.

Ngoài ra, tại buổi làm việc với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc diễn ra vào đầu năm 2021, lãnh đạo tỉnh Bình Phước kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh Bình Phước làm đầu mối để triển khai các dự án giao thông kết nối tỉnh với sân bay quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai) và cảng Cái Mép - Thị Vải (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Với hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện cùng nhiều chính sách ưu đãi về đầu tư, quỹ đất dành cho bất động sản công nghiệp bậc nhất Đông Nam Bộ, Bình Phước đang là ngôi sao mới về thu hút đầu tư vào lĩnh vực này. Đây cũng là đòn bẩy đột phá kinh tế, tăng trưởng dân số cho địa phương, tạo nền tảng gia tăng giá trị bất động sản nhanh và bền vững.