Bộ giải thưởng 2021 của NovaGroup tăng thêm 3 danh hiệu về nhân sự

Thứ Năm, 23/12/2021 20:24

Novaland vừa vinh dự nhận được 3 danh hiệu uy tín về nhân sự, đóng góp thêm vào bảng thành tích các giải thưởng danh giá mà NovaGroup và các thành viên được trao tặng trong năm 2021.

Tại Hội nghị trực tuyến Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2021 do Anphabe tổ chức mới đây, Novaland là một trong số ít những doanh nghiệp sở hữu cả 3 danh hiệu: Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2021; Top 50 Thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn 2021; Top 10 doanh nghiệp tiêu biểu có Nguồn nhân lực hạnh phúc 2021.

Năm 2021 là một năm đầy thách thức đối với nền kinh tế. Việc gặt hái cùng lúc 3 danh hiệu khẳng định nỗ lực không ngừng nghỉ của Novaland nói riêng và NovaGroup nói chung trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là thành quả của định hướng xây dựng một môi trường làm việc lý tưởng, tạo điều kiện cho nhân viên phát huy năng lực của bản thân, cống hiến và tạo ra giá trị nhiều nhất.

Trước đó, Novaland lần thứ 3 liên tiếp là Best Companies To Work For In Asia 2021 (Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2021) do Tạp chí HR Asia bình chọn; Đạt Giải thưởng Nhà phát triển BĐS hạng sang tốt nhất Việt Nam do Luxury Lifestyle Award bình chọn; Top 10 Công ty uy tín ngành Bất động sản năm 2021 do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) công bố; Top 50 công ty niêm yết tốt nhất 2021 do Tạp chí Forbes bình chọn…

Năm 2021 cũng là năm NovaGroup và các tổng công ty thành viên đón nhận nhiều giải thưởng danh giá, khẳng định bước phát triển vững chắc của Tập đoàn. Ngày 30/11/2021, Enterprise Asia bình chọn NovaGroup với danh hiệu "Doanh nghiệp xuất sắc châu Á 2021" và Nova Consumer với danh hiệu "Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh 2021". Ngoài ra, Nova Consumer xuất sắc lọt Top 500 "Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2021" do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietnamNet công bố. Việc lọt vào bảng xếp hạng VNR500 đánh dấu những bước tiến mạnh mẽ cho sự tăng trưởng vượt bậc của Nova Consumer.

Tháng 12, NovaGroup vừa được vinh danh là "Doanh nghiệp vì cộng đồng - Saigon Times CSR 2021" - danh hiệu ghi nhận các doanh nghiệp có nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng trong chiến lược phát triển và tạo ra các giá trị bền vững cho Việt Nam.

NovaGroup hiện có 8 Tổng Công ty thành viên gồm: Novaland, Nova Service, Nova Consumer, Nova Tech, Nova Capital Partners, Nova Logistic, Nova Industry, Nova Finance. NovaGroup hướng tầm nhìn trở thành Tập đoàn Đầu tư và Phát triển kinh tế hàng đầu Việt Nam, với vai trò là điểm kết nối chung của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cùng hoài bão vươn ra thế giới; liên kết, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp bằng mọi nguồn lực trong hệ sinh thái của Tập đoàn, tạo ra những giá trị gia tăng vượt bậc trong việc đưa ra sản phẩm và dịch vu trải nghiệm đẳng cấp.

Với chiến lược phát triển của mình, NovaGroup tự tin sẽ mang đến việc làm và thu nhập cho hàng trăm ngàn nhân viên, người lao động ở những tỉnh thành Tập đoàn đầu tư và phát triển; tạo ra nhiều điểm đến Du lịch hàng đầu thế giới, góp phần kích hoạt kinh tế địa phương và tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ trong cuộc chiến phòng, chống Covid-19.