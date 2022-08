Bừng sức sống trên vùng đất mới Nhơn Hội

Thứ Ba, 05/05/2020 08:57

Tương lai mới của Nhơn Hội không chỉ đến ở vị trí chiến lược mà quan trọng hơn là sự đầu tư về cơ sở hạ tầng cùng những chính sách “đi tắt đón đầu” đã đưa Nhơn Hội – Bình Định trở thành điểm đến mới trên bản đồ du lịch miền Trung.

Khi Nhơn Hội "thức giấc" và toả sáng

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Việt Nam là quốc gia tiên phong trong việc ngăn chặn và kiểm soát sự lây lan thành công. Nhờ đó, các lĩnh vực kinh tế của Việt Nam đang bước vào một giai đoan mới: khôi phục và phát triển mạnh mẽ hơn. Trong đó, du lịch là ngành được dự báo sẽ khởi động và phục hồi sớm.

Nhơn Hội - Bình Định hội tụ đầy đủ các yếu tố để phát triển du lịch

Ngoài ra, sau dịch tâm lý và kinh tế sẽ tạo ra một số xu hướng mới trong việc lập kế hoạch, lựa chọn và tổ chức chuyến đi của du khách. Theo đó, ưu tiên hàng đầu của du khách chính là sự an toàn, trình độ y tế và khả năng hỗ trợ sức khoẻ của điểm đến giúp du khách quyết định lựa chọn điểm đến. Sự an toàn chính là lợi thế của du lịch Việt Nam.



Báo cáo từ Savills châu Á - Thái Bình Dương và JLL, ngành du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng đang có lợi thế phục hồi nhanh chóng, bởi Việt Nam sẽ đón đầu luồng khách du lịch cũng như vốn đầu tư từ các quốc gia.

Hội tụ đầy đủ các yêu tố nổi bật để trở thành biểu tượng du lịch mới của dải đất Miền Trung - Bình Định đang bứt phá và tạo nên dấu ấn mới trên bản đồ du lịch Việt Nam. Sự đón đầu về hạ tầng với sân bay quốc tế Phù Cát được khai thác từ 37- 40 chuyến/ngày và đặc biệt quốc lộ 19 mới được khánh thành và đi vào hoạt động ngày 29-3 vừa qua. Ngoài ra, Bình Định còn là vùng đất giàu giá trị văn hoá – lịch sử với sự giao thoa các nền văn hoá khác biệt tạo nên một bản sắc riêng và giàu tiềm năng khai thác du lịch trải nghiệm cho du khách. Trong đó, Nhơn Hội có đủ các yếu tố để sẵn sàng thức giấc và toả sáng.

Sở hữu vị trí "tam cận", cửa ngõ bán đảo Phương Mai nối liền với thành phố Quy Nhơn thông qua cầu Thị Nại, tiệm cận với các tuyến đường giao thông trọng điểm trong khu vực. Từ Nhơn Hội, du khách cũng dễ dàng di chuyển đến sân bay Phù Cát và các địa danh nổi tiếng như đảo Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Sẹo, Cồn Chim….Hoặc thả mình ở những bãi biển êm đềm, là màu xanh ngút mắt của đại dương, là cát vàng óng ánh. Nhờ đó, đây trở thành nơi "đóng đô" của Khu Kinh tế Nhơn Hội với mục tiêu trở thành trung tâm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định và của khu vực miền Trung.

Sức bật của Nhơn Hội không chỉ nằm ở "thiên thời, địa lợi" mà còn ở "nhân hoà" với con người địa phương hiền hậu, chính trực, mang đậm khí phách của một đất võ nổi tiếng. Khi mặt trời chiếu những ánh nắng lấp lánh trên quê hương Nhơn Hội, một cuộc sống mới lại bắt đầu, ngày càng tươi đẹp và rạng rỡ hơn. Mỗi khoảnh khắc đều có thể thấy được những nụ cười thân thiện của người dân hay niềm vui thư giãn của các du khách. Tất cả hòa quyện thành bức tranh sinh động tạo nên một sức sống mới trên vùng đất du lịch còn hoang sơ này.

Sở hữu Kỳ Co Gateway với chương trình thanh toán đột phá

Toạ lạc tại cửa ngõ bước vào thành phố Quy Nhơn, Kỳ Co Gateway đang vươn mình trở thành biểu tượng du lịch của khu vực nơi đây khi "độc chiếm" những ưu điểm đắt giá.

Kỳ Co Gateway kiến tạo nên đô thị phồn hoa bên Vịnh biển

Điểm thu hút đầu tiên của Kỳ Co Gateway là sở hữu vị trí đắc địa với 2 mặt tiền: một là dãy nhà phố 1.000m ngay mặt tiền quốc lộ 19 – con đường trọng điểm dẫn thẳng đến sân bay quốc tế Phù Cát chỉ khoảng 30 phút và chuỗi Resort 5 sao, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, quảng trường đại dương và đón đầu làn sóng đầu tư từ nước ngoài sau khi đi vào hoạt động… Hai là nằm tại trung tâm ngã tư Nhơn Lý - tuyến đường dẫn vào các khu du lịch biển nổi tiếng khác của thành phố Quy Nhơn. Ngã tư Nhơn Lý cũng là trung tâm Khu đô thị sinh thái Nhơn Hội thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội đang được đầu tư để trở thành xương sống kinh tế của thành phố nói riêng và toàn tỉnh Bình Định nói chung.



Ngoài lợi thế vị trí, Kỳ Co Gateway đang chinh phục khách hàng bằng giá bán cạnh tranh và chính sách thanh toán đột phá. Được biết, sau dịch Covid -19, Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings – Đơn vị Phát triển dự án Kỳ Co Gate đã tung ra chính sách thanh toán hấp dẫn dành cho khách hàng. Theo đó, với 1 sản phẩm Kỳ Co Gateway, khách hàng chỉ cần thanh toán trước 89 triệu đồng, phần còn lại có thể thanh toán trong vòng 18 tháng. Bên cạnh việc thanh toán, khách hàng giao dịch sản phẩm Kỳ Co Gateway còn nhận được nhiều ưu đãi như chiết khấu lên đến 1.5%/tổng sản phẩm cùng nhiều quà tặng giá trị lớn….giúp nhà đầu tư an tâm khi đặt kỳ vọng vào dự án này".

Hành trình trải nghiệm tại Kỳ Co Gateway là hành trình tìm về với thiên nhiên và mang đến sức sống mới trên vùng đất Nhơn Hội giàu tiềm năng.