Cake - ngân hàng số đầu tiên hiển thị trên ứng dụng gọi xe công nghệ

Thứ Tư, 13/01/2021 08:09

Công ty Cổ Phần Be Group (đơn vị sở hữu và phát triển Ứng dụng gọi xe Be) và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa chính thức giới thiệu Ngân hàng số Cake - hệ thống giải pháp ngân hàng điện tử.

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một ngân hàng số được kết nối để hiển thị trên nền tảng ứng dụng gọi xe. Cake được kết nối hiển thị trên ứng dụng Be, được kỳ vọng sẽ tạo sức cạnh tranh mạnh mẽ cho Be - ứng dụng gọi xe "Make in Việt Nam" - trước các đối thủ đa quốc gia cùng ngành.



Công ty TNHH beFinancial (beFinancial) - Công ty thành viên trực thuộc Be Group - sẽ tham gia vận hành Cake trên cơ sở thỏa thuận hợp tác chiến lược dài hạn giữa VPBank và Be Group.

Ngân hàng số Cake trên ứng dụng gọi xe Be Cake

Ngân hàng số Cake có thể cung cấp các sản phẩm, dịch vụ như một ngân hàng truyền thống: mở tài khoản, chuyển - nhận tiền, thanh toán hóa đơn, gửi tiết kiệm, phát hành thẻ ghi nợ (Mastercard)… Điểm đặc biệt của ngân hàng số Cake là định danh khách hàng điện tử (eKYC); giao kết hợp đồng bằng phương thức điện tử và chữ ký số; việc mở tài khoản trực tuyến nhanh chóng chỉ trong 2 phút mà không cần phải đến quầy giao dịch.

Các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng được kết nối giao dịch qua Cake theo giấy phép của Ngân hàng Nhà nước cấp cho VPBank. Giao dịch trên Cake đã sử dụng các biện pháp xác thực giao dịch trực tuyến, phân theo loại giao dịch và hạn mức giao dịch như SMS OTP …, đồng thời đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam áp dụng giải pháp an toàn bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng.

Người dùng cũng được miễn phí hoàn toàn khi chuyển tiền, không thu phí dịch vụ, phí quản lí, phí duy trì tài khoản, phí tin nhắn SMS…

Bà Nguyễn Hoàng Phương, CEO Be Group, chia sẻ: "Cake được phát triển và hoàn thiện bởi đội ngũ kỹ sư công nghệ người Việt của beFinancial và chính là bước đi quan trọng tiếp theo của chúng tôi trong việc nâng cấp hệ sinh thái của ứng dụng Be trên con đường phấn đấu trở thành nền tảng số mở hàng đầu Việt Nam, để góp phần mang đến những tiện ích vượt trội về mặt công nghệ tài chính cho khách hàng và tài xế của mình".

Ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc VPBank, cho biết: "Mở rộng hệ sinh thái đối tác luôn là trọng tâm mà VPBank hướng tới trong vài năm gần đây. Hợp tác với Be Group trong ra mắt ngân hàng số lần này được ngân hàng kỳ vọng sẽ mang tới cho người dùng một sản phẩm tài chính ưu việt, phù hợp với xu thế phát triển thời đại mới".

Sau hai năm gia nhập thị trường, Be Group hiện đang sở hữu hơn 10 triệu khách hàng, chiếm gần 1/3 thị phần gọi xe trên toàn quốc. Tháng 12-2020 vừa qua, ứng dụng gọi xe Be đã được Bộ Thông tin và Truyền thông trao giải "Nền tảng số xuất sắc Make in Việt Nam".