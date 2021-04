DIC số 4 vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Thứ Sáu, 17/07/2020 22:04

Năm 2020 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình xây dựng và phát triển của công ty CP DIC số 4 khi chuyển đổi mô hình quản trị, đồng thời đổi tên thành Công ty CP xây dựng DIC Hodings.

Tối 17-7, Công ty CP DIC số 4 (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm chuyển đổi thành Công ty cổ phần, đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và ra mắt thương hiệu mới Công ty CP xây dựng DIC Hodings (DIC Cons).



Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho lãnh đạo DIC số 4.

Năm 2020 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình xây dựng và phát triển của công ty khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chính thức thông qua chuyển đổi sang mô hình quản trị mới: Công ty mẹ - Công ty con (loại hình Holdings Company vừa nắm/sở hữu vốn tại công ty con, công ty liên kết vừa trực tiếp kinh doanh), đồng thời đổi tên Công ty CP DIC số 4 thành Công ty CP Xây dựng DIC Holdings (viết tắt là DIC Cons) với cơ cấu gồm Công ty mẹ - DIC Cons, 2 công ty con và 1 chi nhánh trực thuộc.

Với hơn 1.000 lao động, DIC số 4 hoạt động trong nhiều lĩnh vực và ngành nghề, trong đó lĩnh vực trọng tâm là thi công xây lắp các công trình nhà cao tầng; đầu tư phát triển các dự án về KCN, khu đô thị và sản xuất cửa nhựa lõi thép cao cấp, cửa thép chống cháy thương hiệu Vinawindow; kinh doanh vật tư thương mại và đầu tư khai thác khoáng sản…

Lãnh đạo DIC số 4 ra mắt mô hình quản trị mới, đồng thời đổi tên thành DIC Hodings (DIC Cons).

Sau 15 năm cổ phần hoá, hiện số vốn điều lệ của DIC số 4 đạt 320 tỷ đồng, gấp 64 lần so với năm mới thành lập. Tổng sản lượng năm 2019 đạt 588 tỷ đồng, tăng 55% so với năm trước và gấp 11 lần so với năm đầu. Tổng doanh thu cộng dồn DIC 4 và công ty con năm 2019 đạt 461 tỷ đồng, tăng 40% so với năm trước và gấp 9 lần so với năm đầu cổ phần hoá. Tổng lợi nhuận sau thuế cộng dồn DIC 4 và công ty con năm 2019 đạt 33,5 tỷ đồng, tăng 143% so với năm trước và bằng 29 lần so với năm đầu CPH 2005.

Tại Lễ kỷ niệm, DIC số 4 đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng.