Lý giải Imperia Smart City hút khách

Thứ Tư, 08/09/2021 14:55

Dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng số lượng giao dịch dự án cao cấp tại khu vực phía Tây Hà Nội vẫn trên đà tăng trưởng mạnh, đặc biệt là dự án Imperia Smart City do MIKGroup phát triển ghi nhận hàng chục căn đặt cọc mỗi tuần.





Dự án Imperia Smart City

Sở hữu cơ sở hạ tầng giao thông phát triển hiện đại, đồng bộ bậc nhất thủ đô, phía Tây Hà Nội luôn là "điểm nóng" của thị trường BĐS. Ngay cả trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, lượng giao dịch căn hộ tại khu vực này vẫn ở mức cao.



Theo thống kê của JLL Việt Nam, trong quý II/2021 các khu vực bao gồm quận Nam Từ Liêm và Gia Lâm dẫn đầu thị trường về số lượng căn hộ tiêu thụ, đóng góp lần lượt 44% và 18% tổng số căn bán được. Quận Cầu Giấy cũng ghi nhận lượng giao dịch khá sôi động, chiếm 12% thị phần. Bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao, Bộ Phận Tư vấn và Nghiên cứu Savills Hà Nội đánh giá, dưới tác động của COVID-19, một số dự án có chất lượng tốt, vị trí phù hợp và tích hợp đầy đủ tiện ích vẫn ghi nhận mức hấp thụ tốt.

Đơn cử như, Imperia Smart City tại quận Nam Từ Liêm, trải qua 45 ngày giãn cách nhưng so với doanh số của giai đoạn trước, dự án vẫn đạt khoảng 80% lượng giao dịch. Hãy cùng điểm qua các yếu tố tiêu biểu của 1 dự án hút khách tại phía Tây Hà Nội này.

1. Dự án chuẩn bị bàn giao

Giới đầu tư nhìn nhận, một dự án có tiến độ tốt cùng Chủ đầu tư uy tín sẽ là bảo chứng, là niềm tin tuyệt đối cho khách hàng. Đã qua rồi thời khách hàng mua nhà trên giấy, giờ phải "mắt thấy tai nghe" thì người mua nhà mới chắc chắn xuống tiền.

Tại khu vực phía Tây Hà Nội, Imperia Smart City do Nhà phát triển uy tín MIKGroup thực hiện là một trong số ít dự án chuẩn bị bước vào giai đoạn bàn giao. Hiện, toàn bộ giai đoạn 1 của dự án đã kết thúc thi công phần thô và đi vào hoàn thiện. Cùng với đó, hệ thống hạ tầng, tiện ích trong toàn đại đô thị cơ bản đã hoàn thiện, nhiều hạng mục lớn như: công viên trung tâm, công viên thể thao, vườn Nhật, trung tâm thương mại,… đã đi vào hoạt động.

Imperia Smart City đã hoàn thiện xây thô giai đoạn 1

2. Hút khách từ chính sách bán hàng "khủng"



Có thể nói, chính sách bán hàng là nền tảng giúp Imperia Smart City hút khách nhất trong giai đoạn này. Liên tiếp ra những chính sách kích cầu, sự hỗ trợ tài chính ưu việt đã giúp hàng trăm khách hàng sở hữu căn nhà mơ ước. Hiện đang trong giai đoạn tháng ngâu nhưng nhiều khách hàng đã sẵn sàng xuống tiền với lý do "nghìn năm có một" khi mua căn hộ tại đây.

Theo MIKGroup, ngay trong đợt này (từ 8/8-8/9/2021), chủ đầu tư cũng "tung" ra ưu đãi cực "hấp dẫn" dành cho 30 khách hàng đầu tiên đặt cọc mua căn hộ sẽ nhận ngay gói nội thất và smart home "sang – xịn" lên đến 160 triệu đồng (trừ thẳng vào giá bán căn hộ).

Chính sách hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 80% giá trị căn hộ trong 2 năm giúp nhiều khách hàng giải quyết được bài toán tài chính. Với mức giá chỉ từ 1,2 tỷ đồng/căn, khách hàng chỉ cần bỏ ra một khoản 300-500 triệu đồng là có thể sở hữu một căn hộ cao cấp. Kết hợp với việc bàn giao nhà sớm, khách hàng nhận nhà vào ở cũng chưa phải lo đến vấn đề trả lãi ngân hàng. 2 năm cũng là một khoảng thời gian lý tưởng để tích lũy và trả khoản vay cho ngôi nhà của mình.

3. Tiềm năng tăng giá cực tốt

Theo một chuyên gia bất động sản, hiện thị trường bất động sản thủ đô đang ghi nhận nhu cầu tăng mạnh ở các dự án có quy hoạch đồng bộ, chú trọng môi trường sống, cung cấp đa dạng tiện ích giải trí, thể thao tích hợp không gian xanh. Điều đó lý giải vì sao các dự án phía Tây luôn trong tình trạng tăng giá.

Ông Nguyễn Văn Đính, Tổng thư ký Hội môi giới bất động sản Việt Nam khẳng định, lý do giới nhà giàu Hà thành chọn phía Tây làm nơi an cư lạc nghiệp chính là họ cần nơi "đáng sống". "Những người thành đạt, có tài chính dồi dào đều muốn tìm kiếm những nơi đáng sống, có tiện ích ở mức cao. Và đó là nguyên nhân để các dự án tại đây luôn tăng giá", ông Đính phân tích.

Imperia Smart City sở hữu vị trí kế cận công viên, hồ điều hòa

Tọa lạc tại vùng lõi của khu vực có hạ tầng hiện đại bậc nhất thủ đô, cùng vị trí đắc địa trong đại đô thị, tiện ích quy hoạch đồng bộ giúp Imperia Smart City luôn nằm trong danh sách top đầu những dự án có tiềm năng tăng giá tốt nhất khu vực.



4. Tiện ích "all in one"

Không còn là những tiện ích được vẽ trên giấy hay phác họa 3D, Imperia Smart City sở hữu hệ thống tiện ích "khủng" từ A đến Z, trong đó rất nhiều hạng mục đã đi vào hoạt động. Ngay khi vào ở, khách hàng có thể sử dụng ngay hàng loạt tiện ích từ ngưỡng cửa. Công viên trung tâm kế cận dự án không chỉ là nơi vui chơi giải trí mà còn được ví như "lá phổi xanh" khổng lồ giúp điều hòa không khí.

Công viên thể thao đã đi vào hoạt động

Công viên thể thao, vườn Nhật, khu vui chơi trẻ em, hệ thống shopping mall,... cũng đã sẵn sàng đón đợi cư dân tương lai. Đặc biệt, hệ thống bệnh viên đa khoa, trường học quốc tế cũng nằm ngay trong khuôn viên đại đô thị sẽ giúp chăm lo các vấn đề về sức khỏe cho cư dân và mang đến cho cư dân nhí môi trường giáo dục tốt nhất.



Bên cạnh đó, ngay trong nội khu dự án còn có hàng chục tiện ích như: bể bơi, khu thể thao, đường dạo bộ, phòng sinh hoạt cộng đồng,…