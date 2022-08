Ngân hàng Bản Việt đẩy mạnh bán lẻ, kinh doanh số

Chủ Nhật, 02/05/2021 18:41

Ngân hàng TMCP Bản Việt đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên với nhiều nội dung quan trọng được thông qua như: báo cáo kết quả hoạt động 2020, kế hoạch kinh doanh 2021, các tờ trình, phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ,…

Tính đến 31/12/2020, tổng tài sản ngân hàng tăng 18% so với 2019; huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và dân cư đạt gần 47 ngàn tỷ đồng, dư nợ cấp tín dụng hơn 40 ngàn tỷ đồng, tăng lần lượt là 24% và hơn 16% so với 2019. Hoạt động bán lẻ tiếp tục duy trì sự tăng trưởng với doanh thu ngoài lãi chiếm 22% tổng doanh thu, tăng hơn 59% so với 2019, trong đó thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ tăng hơn 57%. Tổng số lượng khách hàng cũng tăng hơn 50% nhờ vào việc phát triển lĩnh vực ngân hàng số và các tiện ích.



Năm 2020, lợi nhuận của ngân hàng đạt 201 tỷ đồng, hoàn thành đúng kế hoạch được thông qua tại đại hội cổ đông 2020. Trong quản trị rủi ro, Ngân hàng Bản Việt tiếp tục được ghi nhận nỗ lực của mình khi là một trong các ngân hàng đầu tiên hoàn thành cả 3 trụ cột Basel II, xử lý sạch nợ xấu tại VAMC…

Về hoạt động ngân hàng số, Ngân hàng Bản Việt cũng được đánh giá là một trong các ngân hàng chuyển đổi số hiệu quả với những tiện ích tiên phong được đưa đến khách hàng. Kết quả số lượng khách hàng đăng ký mới qua kênh ngân hàng điện tử tăng gấp 3 lần, giá trị giao dịch và số lượng giao dịch tăng lần lượt gấp 4 và 8 lần, tổng thu nhập hoạt động qua kênh ngân hàng điện tử tăng gấp 10 lần.



Năm 2021, Ngân hàng Bản Việt sẽ tập trung vào việc linh hoạt xây dựng khẩu vị rủi ro để tiếp tục đồng hành cùng khách hàng và giữ vững sự tăng trưởng quy mô tín dụng, tạo đột phá trong kinh doanh bán lẻ, đẩy mạnh kinh doanh số để trở thành ngân hàng có chỉ số sinh lời hiệu quả và mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Mục tiêu năm 2021 với lợi nhuận trước thuế đạt 290 tỷ đồng, tăng 45%.



Đại hội cổ đông cũng thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ tối đa 1.052 tỉ đồng trong năm 2021 và năm 2022 nhằm gia tăng tiềm lực tài chính và phục vụ cho chiến lược phát triển trung và dài hạn của ngân hàng.