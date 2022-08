Sau giãn cách: Bất động sản vùng trọng điểm giáp TP HCM lại "nóng"

Thứ Tư, 17/11/2021 08:02

Các tỉnh giáp ranh TP HCM, như Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu hay cả Bình Thuận vẫn tiếp tục thu hút nhà đầu tư bất động sản giản cách. Điều này khẳng định nhu cầu mua bất động sản.

Tâm điểm



Thị trường bất động sản phía Nam, TP HCM từ lâu vẫn luôn là đầu tàu. Giá bất động theo đó cũng không ngừng tăng giá. Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi nhu cầu nhà ở tại những đô thị lớn như TP HCM luôn vượt gấp nhiều lần nguồn cung. Đó là chưa kể trong suốt thời gian qua, hầu như nguồn cung bị "kẹp" do thủ tục pháp lý dự án bị gặp nhiều vướng mắc. Cũng chính vì giá tăng quá cao, nên việc đầu tư bất động sản tại thị trường TP HCM đã vượt quá khả năng nên. nhiều nhà đầu tư việc chuyển sang thị trường khác có mặt bằng giá rẻ hơn, tiềm năng tăng giá cao hơn cũng là dễ hiểu.

Gia An, một dự án tại huyện Đất Đỏ đang thu hút khách hàng

PGS-TS Nguyễn Minh Hòa, Phó chủ tịch Hội Quy hoạch TP HCM đánh giá, tại khu vực phía Nam, TP HCM luôn có sức cầu nhà ở lớn nhất. Tuy nhiên, sự quá tải đô thị ở TP HCM ngày càng lớn, quỹ đất cũng hết sức khan hiếm, đẩy giá nhà đất ngày càng tăng cao. Do vậy, xu hướng giãn dân đô thị sẽ diễn ra ngày càng mạnh mẽ hơn.

Theo ông Hòa, chính từ yếu tố quan trọng đó, trong công tác quy hoạch đô thị, cực Đông Bắc TP HCM và các tỉnh vùng Đông Nam Bộ được đặc biệt chú trọng. Điều này có thể thấy được từ sự đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống hạ tầng giao thông khu vực với một loạt dự án.

Như tuyến metro số 1 kết nối trung tâm TP HCM với TP. Thủ Đức và sắp tới sẽ kết nối với Biên Hòa của Đồng Nai và Tân Vạn của Bình Dương, các trục hạ tầng kết nối vùng tứ giác kinh tế phía Nam như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu… với sân bay Long Thành, cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Bà Rịa - Vũng Tàu, cảng Cái Mép… và sắp tới đây là các tuyến vành đai 1, 2, 3 và 4 cũng đang khẩn trương đầu tư xây dựng.

Riêng tuyến Vành đai 4 kết nối với 6 địa phương phía Nam sẽ trở thành "bệ phóng" cho sự phát triển kinh tế liên vùng nói chung, thị trường bất động sản khu vực phía Nam nói riêng.

Quả thực, câu chuyện sân bay Long Thành, cảng Cái Mép và sự bứt phá của hệ thống hạ tầng thời gian qua đã trở thành động lực thu hút đầu tư từ cả nhà đầu tư trong nước lẫn nước ngoài. Bà Rịa - Vũng Tàu cũng là một trong những địa phương luôn đạt thứ hạng cao về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Trong 8 tháng đầu năm 2021, Bà Rịa - Vũng Tàu có 39 dự án đầu tư được cấp mới, vượt kế hoạch đề ra, bao gồm 11 dự án FDI và 28 dự án trong nước; tổng số vốn thu hút được là hơn 945 triệu USD, tăng 52% so với cùng kỳ 2020. Hiện Bà Rịa - Vũng Tàu có 498 dự án đầu tư còn hiệu lực, gồm 256 dự án FDI và 242 dự án trong nước; tổng vốn đầu tư đăng ký là hơn 20.095 triệu USD, tập trung chủ yếu tại Xuyên Mộc, Châu Đức, Phú Mỹ, Đất Đỏ, Tân Thành… với tỷ lệ lấp đầy hơn 54%.

Ngoài Đồng Nai hay Bà Rịa - Vũng Tàu, nhiều khu vực lân cận cũng đang xem sân bay Long Thành và cảng Cái Mép là thị trường trọng điểm. Chẳng hạn, không phải ngẫu nhiên Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp (Becamex IDC) quyết định chọn huyện Hàm Tân của tỉnh Bình Thuận để đầu tư dự án Khu công nghiệp - dịch vụ - đô thị Becamex VSIP Bình Thuận, trong đó có lý do huyện này nằm giáp ranh với Bà Rịa - Vũng Tàu, rất thuận tiện trong việc vận chuyển hàng hóa đến cảng Cái Mép sau này.

Được biết, dự án Becamex VSIP Bình Thuận có quy mô lên đến 4.984 ha với 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 (2020-2023) diện tích 715 ha, giai đoạn 2 (2021-2030) là phần diện tích còn lại 4.269 ha. Dự báo của giới chuyên môn, trong thời gian tới, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận sẽ trở thành tam giác vàng trong xu thế phát triển mới.

Chưa hạ nhiệt

Những ngày cuối tuần sau giãn cách, nhiều chuyến xe đổ về các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận, Phan Thiết… là những địa phương nằm trong tầm ngắm của giới đầu tư địa ốc. Theo ghi nhận của chúng tôi, trong số người dân đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu hay Phan Thiết có một lượng không nhỏ là dân đầu tư đi tìm hiểu thị trường và "săn đất", khiến cho nhiều phòng công chứng, đặc biệt là ở Bà Rịa - Vũng Tàu luôn trong tình trạng quá tải và trở thành "điểm nóng" nhất trên thị trường địa ốc phía Nam sau giãn cách.

Giới đầu tư tìm hiểu dự án tại huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu

Trần Thanh Tân, môi giới tại huyện Đất Đỏ và Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, sau khi cho đi lại, di hoạt động của phòng công chứng ở đây lúc nào cũng đông đúc. Nhiều nhà tư đổ về đây mua đất, phần khác do nhiều giao dịch đã diễn ra từ trước đợt dịch lần thứ 4 "bị kẹt" lại nên người mua, người bán tranh thủ đến công chứng giao dịch ngay khi mở cửa trở lại.

"Cứ ngỡ dư chấn dịch bệnh sẽ còn ảnh hưởng đến thị trường bất động sản, nhưng thực tế là từ khi được mở cửa trở lại tới nay, giá đất tại các huyện Đất Đỏ, Châu Đức, Xuyên Mộc không ngừng tăng", Oanh nói và chia sẻ thêm, nhiều mảnh đất ở khu vực Đất Đỏ, Châu Đức thời điểm trước dịch rao bán tầm 1-1,2 tỉ đồng/sào (1.000 m2), nhưng những ngày qua đã tăng lên 1,5-1,6 tỷ đồng/sào, đặc biệt với các dự án đất nền được quy hoạch bài bản, pháp lý quy hoạch 1/500 còn được giới đầu tư "săn" một cách ráo riết, chỉ cần có dự án ra hàng là nhận được sự quan tâm đặc biệt của khách hàng.

Sự nóng lên của thị trường bất động sản Bà Rịa - Vũng Tàu còn xuất phát từ việc đổ bộ của các "ông lớn". Đáng chú ý trong đó có dự án Bình Châu Onsen (huyện Xuyên Mộc) của Novaland, dự án quy mô 309 ha, trong đó 280 ha là rừng cây xanh, 11 ha suối khoáng nóng tự nhiên, 5 ha công viên chủ đề và 4 ha công viên nước.

Theo thông tin giới thiệu từ các nhân viên bán hàng, đợt này Novaland đưa ra hơn 500 sản phẩm nhà phố và shophouse với mức giá gần 10 tỷ đồng cho nhà phố (diện tích 6x20 m) và gần 16 tỷ đồng cho shophouse (diện tích 6x22 m), nhưng không có đủ sản phẩm để đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Cũng từ Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu, tỉnh Bình Thuận cũng được săn đón. . Trong đó, với thị trường Đồng Nai giới đầu tư chủ yếu tập trung vào các dự án lớn dọc theo sông Đồng Nai dường như đã được thiết lập mặt bằng giá mới khá cao. Ngược lại với Bình Thuận, đặc biệt là huyện Hàm Tân, khu vực giáp ranh với Bà Rịa Vũng Tàu đang được săn đón rất mạnh vì lý do đón đầu cao tốc.

Nguồn tin từ giới săn đất am hiểu thị trường được biết, nguyên nhân khiến đất tại huyện Hàm Tâm được để ý là do đất nơi đây còn thấp hơn so với các khu vực. Mặt khác đây là khu vực dự kiến sẽ có Khu công nghiệp - dịch vụ - đô thị Becamex VSIP Bình Thuận có quy mô gần 5.000 héc ta đang được chuẩn bị đầu tư, do liền kề với Bà Rịa Vũng Tàu – khu vực đang có sự phát triển khá mạnh, dư báo sẽ trở thành tâm điểm trong thời gian tới…