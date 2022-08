Tập đoàn Bitexco: Lan tỏa yêu thương, cùng cộng đồng vượt qua đại dịch

Chủ Nhật, 26/04/2020 13:13

Mở đầu cho chuỗi chương trình “Chia sẻ và lan tỏa yêu thương” với thông điệp “Chung tay đẩy lùi Covid”, Tập đoàn Bitexco đã dành nhiều hoạt động có ý nghĩa, thiết thực ủng hộ các đơn vị tuyến đầu chống dịch và trực tiếp trao tặng hàng chục ngàn phần quà thiết yếu đến người nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid.

"Bitexco đã và sẽ tích cực chung tay góp sức trong các hoạt động cộng đồng với tinh thần "Chia sẻ và lan tỏa yêu thương"- đầy ắp tinh thần tương thân tương ái từ trái tim của mỗi con người Bitexco" – bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại The Garden (thành viên Tập đoàn Bitexco), đại diện Ban Tổ chức - chia sẻ.

Lan tỏa tình yêu thương

Tiếp nối hoạt động "Chia sẻ và lan tỏa yêu thương – Chung tay đẩy lùi Covid" diễn ra tại Hà Nội từ ngày 19-25/4/2020, sáng 26/4, CBCNV Bitexco Financial Tower và dự án The Manor I&II TP Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng Ủy ban MTTQ và UBND phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM trao tặng gần 300 phần quà trực tiếp tới tận tay các hộ nghèo, cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Đồng thời, Ban tổ chức đã chuyển 100 thùng sữa (2400 hộp) cho các tổ chức bảo trợ trẻ em đường phố, trẻ em các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Những phần quà thiết thực được Ban tổ chức trao trực tiếp tới tay người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, Ban tổ chức đã phối hợp với địa phương bố trí khu vực giãn cách 1m, chuẩn bị nước sát khuẩn, khẩu trang và đo nhiệt độ cho tất cả người dân khi nhận quà.



Chuẩn bị nước rửa tay, giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ đo thân nhiệt đảm bảo an toàn chống dịch Covid được Ban tổ chức quán triệt suốt buổi trao tặng

Trước đó, trong 2 ngày 19-20/4 tại TTTM The Garden Hà Nội, Ban Tổ chức chương trình "Chia sẻ và Lan tỏa yêu thương" đã trao tặng trực tiếp hơn 1.500 phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo và hơn 3.700 phần quà cho lao động tự do ở quận Nam Từ Liêm; 400 hộ bị cách ly tại xã Dũng Tiến huyện Thường Tín; 50 phần quà cho tổ chức bảo trợ trẻ em đường phố Blue Dragon và hơn 3.100 phần quà cho các hộ nghèo và lao động tự do tại quận Hoàng Mai.



Ngày 22/4, trao tặng gần 1.500 phần quà cho công nhân, nhân viên nhà thầu, nhà cung cấp tại dự án The Manor Central Park (Nguyễn Xiển – Hà Nội). Ngoài ra, chương trình cũng trao tặng 30.000 khẩu trang y tế ủng hộ Sở Công Thương và đơn vị công an, y tế... các phường thuộc quận Hoàng Mai, Thanh Trì và Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ngay trong những ngày đầu tiên hoạt động trở lại sau thời gian giãn cách xã hội, Ban Tổ chức chương trình "Chia sẻ và Lan tỏa yêu thương" cũng trao tặng gần 1500 phần quà thiết thực tới CBCNV, người lao động, nhân viên bán hàng đang làm việc tại The Manor, The Garden, khách sạn JW Marriott Hà Nội…

Chương trình "Chia sẻ và lan tỏa yêu thương" với thông điệp Chung tay đẩy lùi Covid đến được với hàng chục ngàn người dân có hoàn cảnh khó khăn và người lao động tự do.

Tổng số hơn 12.100 phần quà bao gồm nhu yếu phẩm và trang thiết bị y tế nói trên do Bitexco mua từ các nhà cung cấp, góp phần tích cực cùng ngành công thương hỗ trợ, giải cứu nông dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch.

Chung tay chống dịch Covid 19

"Với triết lý kinh doanh "Trách nhiệm của doanh nghiệp vượt ngoài mục tiêu kinh tế", Tập đoàn Bitexco luôn đặt mục tiêu chăm lo đời sống, động viên tinh thần kịp thời đến người lao động là một trong những ưu tiên hàng đầu, là định hướng xuyên suốt trong chỉ đạo của các cấp lãnh đạo Tập đoàn.

Bởi vậy, đứng trước những diễn biến dịch bệnh Covid 19 phức tạp, Tập đoàn Bitexco đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp thiết yếu không chỉ để bảo vệ an toàn cho mọi CBCNV Tập đoàn, đối tác, khách hàng mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, chung tay cùng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch Covid 19.

Tại Bitexco, Tập đoàn ra yêu cầu tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng chống Covid-19 trên toàn bộ hệ thống như: nhanh chóng thành lập Ban chỉ đạo và Đội phản ứng nhanh Covid-19 - hoạt động tích cực, kịp thời ứng phó dịch bệnh ngay khi có tình huống khẩn cấp; ban hành Sổ tay hướng dẫn phòng và chống dịch cũng như sẵn sàng các giải pháp, công cụ cho họp trực tuyến và WFH (work from home) đảm bảo duy trì hoạt động ổn định.

Bên cạnh đó, để góp phần chung tay cùng Chính phủ phòng chống dịch hiệu quả, Bitexco đã nhanh chóng cho ra mắt cổng thông tin-khai báo y tế tại địa chỉ http://tokhaiyte.bitexcojsc.com và yêu cầu tất cả CB-CNV và người lao động thực hiện khai báo y tế đầy đủ. Chỉ sau 3 ngày triển khai, hệ thống đã ghi nhận gần 3.000 lượt thực hiện khai báo y tế.

Bitexco Financial Tower luôn chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm kiểm soát và ngăn chặn virus trong tòa nhà, bảo vệ CBNV, đối tác và khách hàng

Ông Brian Cannon, Phó Giám đốc quản lý tòa nhà Bitexco Financial Tower, chia sẻ: "Đội ngũ nhân viên Bitexco Workplace, các nhà quản lý và nhân viên của Bitexco Financial Tower tin tưởng vào những nỗ lực mạnh mẽ của Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong việc chống lại virus Covid-19, đặc biệt là vào thời điểm này khi chúng ta vừa cùng nhau vượt qua thời gian giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Chính phủ.

Với trách nhiệm của mình, ngay từ những ngày đầu được thông báo về Covid-19 cũng như đến thời điểm hiện tại khi đã hết giãn cách xã hội, Bitexco Financial Tower luôn chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm kiểm soát và ngăn chặn virus trong tòa nhà. Theo đó, tất cả các cổng ra vào đều có nhân viên túc trực để đo nhiệt độ, yêu cầu đeo khẩu trang và sử dụng nước rửa tay sát khuẩn trước khi vào tòa nhà. Máy cung cấp dung dịch rửa tay tự động được trang bị ở khắp các cổng, thang máy, quầy tiếp tân để khuyến khích mọi người thường xuyên rửa tay theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Mỗi ngày nhân viên vệ sinh tòa nhà tiến hành lau chùi khử khuẩn thường xuyên bằng dung dịch khử khuẩn chuyên dụng tại các bề mặt công cộng như: nút bấm thang, tay vịn thang, lan can, tay nắm cửa phòng, tay nắm cửa nhà vệ sinh tất cả các tầng… Ban Quản lý tòa nhà cũng thường xuyên gửi thông báo cảnh báo, cập nhật tình hình và khuyến cáo thực hiện các biện pháp phòng dịch đến toàn bộ các khách thuê trong tòa nhà và mỗi tuần sẽ xịt khử khuẩn toà nhà 1 lần vào cuối tuần".



Năm 2020 đánh dấu 35 năm chặng đường xây dựng và phát triển của Tập đoàn Bitexco và kỷ niệm 10 năm thành lập Bitexco Financial Tower. Với sứ mệnh sẵn sàng là doanh nghiệp đi đầu trong công cuộc đổi mới, tại mỗi dự án mà Bitexco đầu tư, Tập đoàn luôn chú trọng giải quyết những vấn đề an sinh xã hội, triển khai các hoạt động thiện nguyện, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương nói riêng và đất nước nói chung.

"Với triết lý kinh doanh "Trách nhiệm của doanh nghiệp vượt ngoài mục tiêu kinh tế", Bitexco luôn chú trọng các mục tiêu xã hội, văn hóa, tri thức quốc tế, và cuối cùng mới tính đến lợi nhuận. Chăm lo đời sống, động viên tinh thần kịp thời đến người lao động luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu, là định hướng xuyên suốt trong chỉ đạo của các cấp lãnh đạo Tập đoàn.

Thông qua các hoạt động này, chúng tôi mong muốn góp phần chia sẻ và lan tỏa những thông điệp yêu thương, có trách nhiệm tới cộng đồng. Dù đang phải gánh chịu những ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh tới hoạt động sản xuất kinh doanh, toàn thể Ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên Bitexco vẫn quyết tâm đồng hành cùng cộng đồng vượt qua khó khăn, hỗ trợ các đối tác tốt nhất để phục hồi sản xuất, kinh doanh, đồng thời đảm bảo dịch vụ, an toàn cho cư dân, khách hàng và người lao động- trong đó có các nhà thầu, người lao động tại các dự án mà Bitexco làm chủ đầu tư"- bà Hà nói.