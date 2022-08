Thị trường BĐS 2021 sẽ thuộc về các chủ đầu tư có tiềm lực và tầm nhìn dài hạn

Thứ Bảy, 24/04/2021 13:38

Trước tiềm năng của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, các chủ đầu tư có tầm nhìn dài hạn tiếp tục đổ tiền vào phân khúc này. Nhìn vào các dự án lớn đều thấy các chủ đầu tư tiềm lực và có hướng đi riêng theo đúng xu thế của thị trường. Việc lựa chọn đơn vị quản lý vận hành đẳng cấp quốc tế trở thành yếu tố then chốt.

Vì nhu cầu đầu tư lâu dài, các nhà đầu tư hiện nay ngày càng kén chủ đầu tư. Để sản phẩm thực sự hấp dẫn được họ, chủ đầu tư phải thực sự uy tín, chất lượng, có tiềm lực tài chính mạnh cũng như có khả năng hợp tác cùng những đơn vị quản lý vận hành nổi tiếng để hỗ trợ cho việc điều hành, khai thác, kinh doanh dự án sau đầu tư một cách hiệu quả, đảm bảo an toàn nguồn vốn với khả năng sinh lời cao, bền vững.

Venezia Beach có quy mô 72ha, cung cấp ra thị trường 3.979 thương phẩm cao cấp đa dạng loại hình sản phẩm với hơn 90% sản phẩm sở hữu lâu dài.

Hiện nay, thị trường BĐS nghỉ dưỡng Việt Nam đang đón nhận sự tham gia của nhiều thương hiệu trong ngành quản lý khách sạn và lưu trú nổi tiếng toàn cầu như Marriott International, InterContinental Hotels Group, Wyndham Hotel Group, Best Western International, Accor Hotel, Hyatt Hotels. Những đơn vị này hiện đang quản lý vận hành cho các khách sạn, resort, khu nghỉ dưỡng tại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, TP.HCM, Phú Quốc.

Đơn vị quản lý vận hành sẽ quyết định đến quy mô, tiêu chuẩn và chất lượng xây dựng của dự án BĐS nghỉ dưỡng vì họ sẽ tham gia trực tiếp vào quy trình phát triển sản phẩm như thiết kế, giám sát chất lượng thi công, nghiệm thu khi đưa vào hoạt động.

Họ còn trực tiếp xây dựng các chương trình để thu hút khách đến khu nghỉ dưỡng, tăng hiệu quả khai thác. Chất lượng và uy tín của mỗi thương hiệu sẽ quyết định hoạt động kinh doanh, mọi sự thay đổi trong chiến lược đều có thể ảnh hưởng để hiệu quả và công suất hoạt động của loại hình sản phẩm. Tỷ lệ lấp đầy công suất phòng cao cộng với giá cho thuê tốt sẽ tác động trực tiếp đến hiệu quả sinh lời lâu dài của các nhà đầu tư. Việc vận hành trơn tru còn giúp nhà đầu tư dễ chuyển nhượng, mua bán khi có nhu cầu vì tính thanh khoản cao.

Chỉ những chủ đầu tư có thực lực và "chịu chơi", hay nói cách khác là có những sự bứt phá trong việc đa dạng loại hình sản phẩm đồng thời đưa các đơn vị vận hành về dự án mới có thể hấp dẫn nhà đầu tư.

Điều này lý giải tại sao nói đơn vị quản lý vận hành đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn dự án, sản phẩm đầu tư, cũng như đây còn là câu trả lời chắc chắn cho năng lực tài chính và thể hiện tầm nhìn dài hạn của chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, để có thể làm việc cùng các đơn vị uy tín nổi tiếng thế giới, không phải khi xây xong dự án, các chủ đầu tư mới đưa các đơn vị vận hành vào mà họ bắt buộc phải ký hợp đồng ngay từ khi triển khai dự án. Điều này trở thành cam kết cho việc chủ đầu tư phải bàn giao đúng tiến độ hợp đồng, công trình đạt chất lượng cao, cũng như phải đầu tư đồng bộ toàn dự án, phù hợp với những tiêu chuẩn khác nhau của từng đơn vị vận hành từ diện tích, quy mô, tiện ích cho đến màu sắc nội thất, vật dụng, cách bày trí...

Nhu cầu tận hưởng cuộc sống của con người ngày càng cao, khách hàng hiện nay không chỉ đơn thuần mua một căn nhà, họ còn "mua" một cuộc sống tiện nghi để có thể hưởng thụ cuộc sống đồng thời có giá trị về mặt đầu tư. Dù số lượng sản phẩm nghỉ dưỡng đã và đang được tung hàng loạt ra thị trường để đáp ứng nhu cầu này, tuy nhiên điều này cũng đang trở thành thách thức của các chủ đầu tư. Chỉ những chủ đầu tư có thực lực và "chịu chơi", hay nói cách khác là có những sự bứt phá trong việc đa dạng loại hình sản phẩm đồng thời đưa các đơn vị vận hành về dự án mới có thể hấp dẫn nhà đầu tư.

Sáng ngày 23/4 tại Trung tâm Hội nghị GEM Center, nhà phát triển Hưng Vượng Developer đã tạo nên bước ngoặt lớn trên thị trường BĐS nghỉ dưỡng khi ký kết hợp tác với tập đoàn quản lý khách sạn lớn nhất thế giới Marriott International, chính thức đưa "ông lớn" này trở thành đối tác với vai trò vận hành cho khu khách sạn 5 sao và 80 siêu biệt thự biển cao cấp của dự án Venezia Beach - Luxury Residences & Resort dưới thương hiệu Sheraton Bình Châu Resort & Spa. Venezia Beach đánh dấu bước tiến đầu tiên của tập đoàn Marriott International vào thị trường nghỉ dưỡng trên cung đường resort đắt giá Hồ Tràm - Bình Châu. Đây cũng là nơi toạ lạc của hàng loạt dự án lớn và sự gia nhập của Marriott hiện nay được kỳ vọng sẽ làm thị trường tại cung đường này sôi động hơn bao giờ hết.

Marriott International là công ty quản lý khách sạn hàng đầu với hơn 7.500 khách sạn tại hơn 135 quốc gia và vùng lãnh thổ. Công ty được thành lập 94 năm trước đây tại Washington DC, được đánh giá là công ty tốt nhất và có kết quả kinh doanh vượt trội cho các đối tác. Marriott International hiện chiếm 31% thị phần bất động sản hàng hiệu trên thế giới, là thương hiệu bất động sản hàng hiệu lớn nhất toàn cầu hiện nay.

Trong sự kiện ký kết chính thức này, ông Hà Quốc Minh - đại diện Marriott International tại Việt Nam cho biết bằng việc tham gia hợp tác với Hưng Vượng Developer trong việc phát triển Venezia Beach, với sự thay đổi và lớn mạnh của mình, Marriott International sẽ không ngừng tạo ra những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách, mang lại lợi nhuận cho chủ đầu tư và tạo ra một khu nghỉ dưỡng đẳng cấp thế giới. Với 20 năm kinh nghiệm vận hành khách sạn tại Việt Nam. Hiện nay, Marriott International đã có 09 khách sạn trải dài suốt chiều dài đất nước với tổng số hơn 3,000 phòng. Đồng thời cũng có hơn 20 khách sạn khác đang trong giai đoạn phát triển khác nhau. Sau khi hoàn thành sẽ có thêm hơn 5,500 phòng vào hệ thống và Sheraton Bình Châu Resort and Spa sẽ là một trong số đó.

Nhà phát triển Hưng Vượng Developer đã tạo nên bước ngoặt lớn trên thị trường BĐS nghỉ dưỡng khi ký kết hợp tác với tập đoàn quản lý khách sạn lớn nhất thế giới Marriott International.

Bên cạnh Marriott International, Hưng Vượng còn ký kết thành công với Best Western Premier Collection để vận hành cho khối sản phẩm thấp tầng dưới thương hiệu Venezia Bình Châu BW Premier Collection by Best Western. Đây là tập đoàn có trụ sở tại Mỹ, hiện sở hữu hơn 300.000 phòng khách sạn tại 100 quốc gia và vùng lãnh thổ và hiện tại đang sở hữu hơn 140 khách sạn Best Western Premier (thuộc cấp độ cao cấp nhất) trên khắp châu Âu và châu Á.

Ngoài ra, trong khuôn khổ sự kiện, Hưng Vượng Developer cũng tiến hành ký kết hợp tác cùng các đối tác chiến lược khác như ngân hàng HD Bank và Tổng thầu xây dựng Central Cons nhằm bảo chứng cho việc tài chính vững mạnh và chất lượng xây dựng tại dự án Venezia Beach.

Thông qua việc ký kết hợp tác với các đối tác chiến lược, Hưng Vượng Developer bước đầu đã thành công trong việc chứng minh tiềm lực và tầm nhìn chiến lược cũng như thể hiện sự nghiêm túc, tâm huyết kiến tạo nên không gian sống, nghỉ dưỡng cao cấp và hàng đầu khu vực, cũng như mang lại cơ hội đầu tư sinh lời cho nhà đầu tư.

Được biết, Venezia Beach có quy mô 72ha, cung cấp ra thị trường 3.979 thương phẩm cao cấp đa dạng loại hình sản phẩm với hơn 90% sản phẩm sở hữu lâu dài. Venezia Beach còn nổi bật trên thị trường khi sở hữu pháp lý đầy đủ rõ ràng. Dự án sở hữu 1km đường bờ biển và 1,1km đường sông, với diện tích mặt nước lớn nhất trên cung đường Hồ Tràm - Bình Châu hiện nay.