Tiềm năng lớn của cung đường du lịch Hồ Tràm - Bình Châu

Thứ Năm, 15/04/2021 12:50

Chỉ cách TP HCM khoảng 2 giờ lái xe, sở hữu cung đường biển trải dài thơ mộng, thiên nhiên hoang sơ, khí hậu ôn hòa, Hồ Tràm - Bình Châu nổi lên như một "thủ phủ" resort nghỉ dưỡng triệu đô của khu vực phía Nam.

Vị trí đắc địa



Cung đường Hồ Tràm - Bình Châu từng lọt vào top các bãi biển hoang sơ đẹp nhất trên thế giới do tạp chí của Mỹ bình chọn, cùng với tiềm năng phát triển du lịch vượt trội là những điểm khiến khu vực này bùng nổ nhiều dự án bất động sản quy mô lớn, được đầu tư bởi các chủ đầu tư uy tín cả trong và ngoài nước.

Nơi đây, luôn là lựa chọn hàng đầu của các gia đình khu vực phía Nam khi cần tìm một địa điểm nghỉ dưỡng cuối tuần mà không cần mất quá nhiều thời gian để di chuyển hay lên kế hoạch trước như Nha Trang, Đà Nẵng hay Phú Quốc.

Hồ Tràm – Bình Châu luôn trong tình trạng "cháy phòng" vào các dịp lễ, cuối tuần. Với mục tiêu đón 8,6 triệu khách vào năm 2025, Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ cần thêm khoảng 4.000 phòng tiêu chuẩn 4-5 sao. Do đó, đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp tại Hồ Tràm – Bình Châu ngay từ bây giờ sẽ là một bước đi thông minh đem đến tiềm năng sinh lời vượt trội cho các nhà đầu tư.

Hạ tầng giao thông hiện đại

Hồ Tràm - Bình Châu nhận được "đòn bẩy" từ hạ tầng giao thông phát triển của địa phương. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời gian gần đây được chú trọng đầu tư nhiều hạng mục giao thông trọng điểm: sân bay quốc tế Long Thành, quốc lộ 51 kết nối Biên Hòa – Vũng Tàu, tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, đường sắt Biên Hòa – Vũng Tàu, đường cao tốc Xuyên Á, đường ven biển, ... Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất nâng cấp, mở rộng, nâng cấp tuyến đường ven biển Vũng Tàu – Hồ Tràm - Bình Châu (ĐT994) lên 6 làn xe, có tổng chiều dài gần 78 km, với tổng kinh phí hơn 7.000 tỉ đồng.

Trục đường ven biển nối từ Vũng Tàu đến Phan Thiết, kết nối hai thủ phủ resort phía nam là Hồ Tràm – Bình Châu và Phan Thiết, tạo ra sức hút phát triển du lịch, chuỗi đô thị, resort ven biển. Tuyến đường này kết nối QL55 đi Sân bay Long Thành ở phía Nam còn ở phía Bắc kết nối Cảng hàng không Phan Thiết. Khu vực này sẽ trù phú, giàu có bởi có rất nhiều dự án với vốn đầu tư khổng lồ hiện hữu ở đây.

Đánh giá về tác động của việc đầu tư của hạ tầng với thị trường bất động sản, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP HCM cho biết, với sự đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh về hạ tầng sẽ tác động vô cùng lớn đến thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, khiến Hồ Tràm - Bình Châu đang được đánh giá là một trong những thị trường bất động sản mới nổi tiềm năng nhất hiện nay.

Thị trường tiềm năng

Những thương hiệu lớn đang đổ vốn về Hồ Tràm – Bình Châu như Novaland, Hưng Thịnh, Tuần Châu, Sun Group, Korea Infrastructure, Tanazite International, Hưng Vượng Developer,…

Ngoài ra, theo thông tin từ tỉnh Bài Rịa - Vũng Tàu trong giai đoạn 2020 – 2030 Hồ Tràm - Bình Châu sẽ có thêm hơn 5.000 ha đất sạch để kêu gọi vốn đầu tư phát triển các khu nghỉ dưỡng kết hợp giải trí cao cấp.

Nếu như hiện tại, thành phố Vũng Tàu chủ yếu chỉ có các khách sạn thì dải bờ biển từ Hồ Tràm đến Bình Châu đang dần trở thành cung đường của những dự án bất động sản nghỉ dưỡng triệu đô. Khu vực này tập trung hàng loạt các dự án có quy mô lớn như Ho Tram Complex, NovaWorld Ho Tram, Edenia Resort, Venezia Beach, The Hamptons Hồ Tràm, The Grand Ho Tram Strip, Melia Ho Tram... Sự quy tụ của các tên tuổi lớn đã đưa Hồ Tràm – Bình Châu vào danh sách các địa phương có mặt bằng giá đất gia tăng nhanh nhất tại khu vực phía Nam.

Nhiều dự án nổi bật đổ bộ

Tham gia vào thị trường sôi động ở cung đường du lịch Hồ Tràm – Bình Châu, dự án Venezia Beach - Luxury Residences & Resort quy mô 72ha sắp ra mắt thị trường 3.979 thương phẩm cao cấp. Đặc biệt, phân khu đầu tiên mở bán là đô thị mặt tiền biển sở hữu lâu dài, đây được xem là phiên bản giới hạn khó tìm trên thị trường bất động sản hiện nay.

Dự án gồm 4 phân khu lấy cảm hứng từ 4 thành phố nổi tiếng nước Ý là The Venice, The Catania, The Milano, The Vicenza, hài hòa giữa phong cách kiến trúc cổ điển tinh tế với hiện đại độc đáo. Venezia Beach khắc họa chuẩn mực sống, trải nghiệm thời thượng và mang đến cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn.

Dự án quy hoạch hướng tâm gồm 8 phân khu tiện ích cảnh quan lớn với hơn 100 tiện ích thành phần độc đáo trải dài theo 2 trục đường chính rộng 25m. Dự án có 1km mặt biển cùng 1,1km mặt sông lan tỏa sự tươi mát, quy tựu vượng khí và tài lộc cho chủ nhân. Được quản lý và vận hành bởi các thương hiệu nổi tiếng thế giới, Venezia Beach sở hữu một lợi thế vô cùng giá trị cho nhà đầu tư.

Ông Lê Chí Hùng Việt, Giám đốc Điều hành chia sẻ: "Nhà phát triển Hưng Vượng Developer muốn mang đến thị trường BĐS nghỉ dưỡng một dự án cao cấp, có khả năng sinh lời cao. Do vậy, chúng tôi đã ký với một nhà quản lý khách sạn 5 sao hàng đầu thế giới để thực hiện quản lý và vận hành cho Venezia Beach. Với các yếu tố trên, chắc chắn là minh chứng rõ ràng nhất cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Hồ Tràm – Bình Châu. Chúng tôi đánh giá, bất động sản Hồ Tràm – Bình Châu sẽ nóng sốt trong thời gian tới".