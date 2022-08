VietCredit cùng NAPAS ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát hành thẻ chip tín dụng nội địa

Thứ Tư, 27/01/2021 20:23

Chiều 25-1, Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) và Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) triển khai ký kết biên bản ghi nhớ về việc việc phát hành thẻ chip tín dụng nội địa, phục vụ nhu cầu chi tiêu của người dân Việt Nam.

Sự kiện ký kết này nằm trong lộ trình chuyển đổi và đa dạng hóa sản phẩm thẻ nội địa của VietCredit theo Thông tư 41/2018/TT-NHNN và Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa do NHNN ban hành.

Cùng với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của thị trường thẻ thanh toán, xu thế hiện nay trên thế giới là chuyển đổi sang thẻ chip nhằm tăng cường an toàn bảo mật cho thẻ ngân hàng. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này khi NHNN yêu cầu các ngân hàng, công ty tài chính đẩy nhanh quá trình chuyển đổi thẻ chip nội địa theo đúng lộ trình NHNN đã ban hành.

Là đơn vị tiên phong dẫn đầu loại hình thẻ vay, VietCredit tiếp tục là một trong những công ty tài chính đầu tiên trên thị trường hợp tác cùng NAPAS để triển khai thẻ chip tín dụng nội địa. Với công nghệ hiện đại và theo tiêu chuẩn đồng nhất do NHNN ban hành, loại thẻ này được kỳ vọng sẽ là công cụ thanh toán thay tiền mặt an toàn và thông minh hơn, nâng cao tính bảo mật, an toàn, giúp khách hàng có những trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng.

Đại diện VietCredit và Đại diện Napas ký kết Biên bản ghi nhớ trước sự chứng kiến của Ông Nguyễn Kim Anh - Phó Thống đốc NHNN Việt Nam

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc NHNN, cho biết: "Việc các ngân hàng triển khai các loại thẻ mới ngày hôm nay là dấu mốc quan trọng trong việc đa dạng hóa sản phẩm thẻ thanh toán, đồng bộ về quy cách tiêu chuẩn kỹ thuật, tương thích và đáp ứng yêu cầu khắt khe của các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn, bảo mật trong thanh toán góp phần xây dựng, hoàn thiện hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia".

Một điểm quan trọng của thẻ tín dụng trong nước so với thẻ tín dụng quốc tế đó là mức phí ưu đãi hơn. Nếu thẻ tín dụng quốc tế hữu dụng hơn khi thực hiện giao dịch tại nước ngoài như đi du lịch, công tác, du học, mua sắm trực tuyến trên các website quốc tế,… thì với các giao dịch, tiêu dùng trong nước, thẻ tín dụng nội địa sẽ có mức phí thấp hơn, rất phù hợp với nhu cầu và mức thu nhập của đại đa số người dân Việt Nam.

"Mục tiêu của VietCredit là sẽ triển khai thẻ chip tín dụng nội địa phổ cập tới đông đảo người tiêu dùng, kể cả các khách hàng có thu nhập tầm trung hay trung bình thấp ở thành thị hay nông thôn. Từ đó, góp phần trọng yếu giải quyết nhu cầu về vốn an toàn cho người dân, đẩy lùi và phòng tránh những bất ổn trong xã hội do "tín dụng đen" gây ra, đồng thời thúc đẩy thanh toán không tiền mặt.", đại diện VietCredit chia sẻ.