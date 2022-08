Đại hội Hội Doanh nghiệp huyện Bến Lức Khóa I thành công tốt đẹp

Thứ Ba, 09/08/2022 16:32

Ngày 5-8, Đại hội Hội Doanh nghiệp huyện Bến Lức Khóa I Nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được tổ chức long trọng và thành công tốt đẹp tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Đến tham dự Đại hội có hơn 350 đại biểu, trong đó 250 là đại biểu chính thức và hơn 100 đại biểu khách mời là lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Long An; Lãnh đạo các sở ban ngành, các Huyện, Thành phố Tân An, ban ngành đoàn thể tỉnh Long An, Lãnh đạo UBND và các phòng ban huyện Bến lức, Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Long An, Lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Long An. Đặc biệt có sự tham dự của Lãnh đạo các Hiệp hội, các Hội doanh nghiệp các tỉnh và TP HCM.

Hội Doanh nghiệp huyện Bến Lức là tổ chức xã hội nghề nghiệp, hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện tham gia của các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, kỹ thuật và các nhà quản lý, chuyên viên kinh tế - kỹ thuật, các Hội ngành nghề, tiểu thương quan tâm đến hoạt động Hội trên địa bàn huyện Bến Lức, nhằm mục đích liên kết hội viên, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bến Lức nói riêng và tỉnh Long An nói chung.

Tôn chỉ hoạt động của Hội là hoạt động vì sự phát triển bền vững của cộng đồng Doanh nghiệp, Doanh nhân huyện Bến Lức.

Hội Doanh nghiệp huyện Bến Lức thành lập nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thể hiện và phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, sức sáng tạo, thi đua phát triển sản xuất kinh doanh, hội nhập kinh tế, có trách nhiệm với xã hội, với hoạt động phong trào của huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Đại hội đã thống nhất cao và bầu ra Ban chấp hành Hội gồm 37 thành viên, trong đó Ban Thường trực Hội là 11 thành viên và Ban kiểm soát là 3 thành viên. Ông Võ Thanh Tú đã được Ban chấp hành Hội bầu làm chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Bến Lức nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Cũng trong dịp này, BCH Hội cũng thống nhất mời Ông Trần Văn Tươi - Phó bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Bến Lức làm Chủ tịch danh dự Hội DN huyện Bến lức, khóa 1, nhiệm kỳ 2022-2027.