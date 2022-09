MSB công bố báo cáo tài chính kiểm toán, lãi trước thuế hơn 1.200 tỉ đồng

Thứ Ba, 10/03/2020 16:59

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa công bố Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2019. Về cơ bản, các số liệu công bố không có sự khác biệt so với báo cáo trước kiểm toán.

Theo báo cáo tài chính sau kiểm toán, lợi nhuận thuần trước trích lập dự phòng của MSB đạt hơn 2.200 tỷ đồng, tăng 23,5% so với năm 2018. Tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 157.000 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2018. Tăng trưởng tín dụng tăng gần 23%, tiền gửi của khách hàng và phát hành các giấy tờ có giá tăng xấp xỉ 25% so với đầu năm. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 1.287 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với năm 2018.



Năm 2019 được coi là một khá thành công của MSB khi các hoạt động kinh doanh lõi đều đạt sự tăng trưởng tốt. Hoạt động tín dụng hiệu quả đã đem về hơn 3.000 tỷ đồng thu nhập lãi thuần cho MSB trong năm 2019. Lợi nhuận của ngân hàng cũng ghi nhận sự đóng góp không nhỏ từ các hoạt động dịch vụ với mức tăng 92% so với năm 2018.

Ngoài những kết quả tích cực từ hoạt động kinh doanh, năm vừa qua MSB cũng cho thấy nhiều điểm sáng trong việc quản trị chất lượng tín dụng và xử lý nợ xấu, thể hiện ở tỷ lệ nợ xấu giảm từ 2,21% năm 2018 xuống còn 1,71% cuối năm 2019. Đồng thời ngân hàng cũng đã nỗ lực giảm 54% quy mô danh mục trái phiếu VAMC và dự kiến sẽ xử lý sạch phần còn lại này trong năm 2020.

Trong năm qua, MSB cũng là 1 trong 9 ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt áp dụng trước thời hạn Thông tư 41/2016/TT-NHNN về quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo chuẩn mực quốc tế Basel II.

Theo kế hoạch năm 2020, MSB sẽ triển khai nhiều dự án quan trọng ứng dụng công nghệ số trong cả hoạt động kinh doanh và quản trị vận hành. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để ngân hàng hoàn thành nhiều mục tiêu lớn trong giai đoạn 2020-2023.