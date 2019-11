SonKim Land được vinh danh tại Giải thưởng BĐS Châu Á 2019

Thứ Hai, 25/11/2019 18:48

SonKim Land đã nhận được danh hiệu "Best Boutique Developer" (Vietnam) và "Best High Rise Condo Interior Design" tại Giải thưởng Bất động sản Châu Á 2019 vào ngày 22-11 vừa qua, tại khách sạn Athenee, Bangkok, Thái Lan.

Sau hàng loạt các giải thưởng trong nước, khu vực và quốc tế, thành tích này đánh dấu tiếp một cột mốc quan trọng của SonKim Land trong việc phát triển các dự án bất động sản cao cấp nổi bật về chất lượng và sáng tạo.



Ngay từ những dự án đầu tiên của SonKim Land, The Gateway Thao Dien, tới The Nassim và Serenity Sky Villas, đều mang lại những tiện ích vô cùng nổi bật như vị trí thuận lợi, thiết kế độc đáo và tiêu chuẩn quốc tế về không gian, tiện nghi và an ninh. Do đó, mỗi dự án của công ty đều được đón nhận và ưu ái; điều này thể hiện rõ tại thị trường thứ cấp và nhóm khách thuê nhà, đây là phản ánh giá trị thực sự từ thị trường.



The Galleria Residence là giai đoạn 1 của dự án The Metropole Thủ Thiêm, được bao quanh bởi các công trình biểu tượng mới của thành phố và tiện ích công cộng, và là nơi hội tụ của các xu hướng văn hóa, nghệ thuật, công nghệ và giải trí tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. The Galleria Residence được truyền cảm hứng từ Trung tâm Hội nghị Thành phố, Nhà hát Opera, Quảng trường trung tâm và Công viên bờ sông, được thiết kế để trở thành một không gian sống hiện đại và đầy màu sắc nghệ thuật.

Tiện nghi đa dạng của The Galleria Residences như vườn điêu khắc, hồ bơi vô cực dài 50m, hồ Jacuzzi, phòng xông hơi nổi, chòi mát xa thủy lực, hồ bơi trẻ em, khu tắm tráng, sân chơi ngoài trời, phòng tập Gym, chắc chắn sẽ mang đến sự tiện lợi và và thoải mái cho những cư dân nơi đây. Tất cả các căn hộ được truyền cảm hứng theo phong cách châu Âu đương đại và được trang bị với các sản phẩm cao cấp nhất. Bảng màu trung tính trang nhã giúp không gian phòng trở nên rộng rãi hơn. Các chuyên gia tư vấn quốc tế đã giúp The Galleria Residence xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế về không gian, tiện nghi và an ninh.



Ông Andy Han Suk Jung, Tổng giám đốc của SonKim Land chia sẻ: "Sau bốn giải thưởng tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam, chúng tôi vui mừng khi tiếp tục giành được thêm những giải thưởng uy tín khác tại Giải thưởng Bất động sản Châu Á 2019. Chúng tôi tự hào về những nỗ lực của mình trong việc tạo thêm một kiệt tác được hội đồng giám khảo quốc tế công nhận. Các dự án tạo nên khung cảnh đẹp và sang trọng cho thế hệ cư dân mới và củng cố danh tiếng của SonKim Land, công ty bất động sản đẳng cấp thế giới".



Giải thưởng Bất động sản Châu Á PropertyGuru là một trong những chương trình giải thưởng bất động sản sáng giá nhất trong việc đánh giá và tôn vinh những thành tựu phi thường của các nhà phát triển và các dự án ở Châu Á. Năm nay, hơn 500 khách và các nhân vật quan trọng từ 16 thị trường bất động sản năng động trên khắp châu Á-Thái Bình Dương tham dự Chung kết lớn nhất tại Bangkok, Thái Lan.



Về SonKim Land Tiên phong trong phân khúc bất động sản cao cấp, SonKim Land chú trọng vào việc mang đến những trải nghiệm sống khác biệt. Chiến lược kinh doanh của công ty là tập trung vào các dự án bất động sản nhà ở, khách sạn, văn phòng cao cấp có vị trí đắc địa. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng truy cập : www.sonkimland.vn