Ví MoMo trao giải cho các khách hàng trúng lớn Lắc Xì 2020

Chủ Nhật, 01/03/2020 18:15

Ví điện tử MoMo vừa tổ chức trao giải thưởng cho các khách hàng trúng giải có giá trị cao trong các sự kiện online của Lắc Xì 2020.

Theo đó, các giải thưởng lớn trong các sự kiện diễn ra xuyên suốt chương trình Lắc Xì 2020 được tổ chức trao giải công khai cho người trúng giải.



Cụ thể, giải ngày khai mạc: 300 Giải thưởng tiêu dùng miễn phí bao gồm: 100 giải 1 năm đi siêu thị miễn phí, 100 giải 1 năm đi cafe miễn phí, 100 giải 1 năm đi nhà hàng miễn phí; giải đêm Giao thừa là 100 triệu đồng tiền mặt; giải Ngày Vía thần tài (mùng 10 Tết) gồm giải Điện nước trọn đời (trị giá 240 triệu đồng), 86 chỉ vàng PNJ…

Diễn ra trong thời gian chưa đầy 4 tuần vào Tết Nguyên đán 2020, Lắc Xì đã thiết lập hàng loạt các kỷ lục mới và gấp 1,5 lần kỷ lục của mùa đầu năm trước với hơn 8 triệu người chơi gần 250 triệu lượt lắc; hơn 6 triệu người dùng MoMo đã sử dụng tính năng Chuyển tiền/Lì Xì; gần 110 triệu thẻ quà tặng đã được gửi tới Ví người dùng MoMo (trung bình mỗi người dùng nhận được 15 thẻ quà tặng)…



Có tổng cộng 119.615 người chơi ghép Thẻ Lộc Vàng thành công, chiếm 1,49% số người tham gia Lắc Xì năm nay. Trong đó 32.805 người chơi lựa chọn nhận "Gói quà 1 triệu đồng"; 86.874 người chơi lựa chọn "Cùng chia 10 tỉ đồng" và được nhận 115.109 đồng/người.



Theo đại diện Ví MoMo, 8 triệu người dùng MoMo tham gia chơi Lắc Xì là một con số ấn tượng bởi tương đương hơn 8% dân số Việt Nam. Trong khi đó số liệu thống kê do We Are Social công bố đầu năm 2019 cho thấy, cả nước có 64 triệu người dùng Internet, trong đó 61,73 triệu người truy cập bằng thiết bị di động. Lượng người chơi Lắc xì vào khoảng 12,5% người dùng Internet tại Việt Nam, cho thấy sự đón nhận của người dân đối với thanh toán di động, trong đó có ví điện tử.



Ông Nguyễn Bá Diệp (Phó Chủ Tịch, Đồng sáng lập Ví MoMo) cho biết, ví MoMo sẽ tiếp tục phục vụ nhu cầu mua sắm và sử dụng phương thức thanh toán bằng ví điện tử tiện lợi - tiết kiệm - an toàn của người dùng; trở thành phương thức thanh toán mỗi ngày.