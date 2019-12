BĐS nghỉ dưỡng "All in one"- Sự lựa chọn mới của nhiều gia đình

Thứ Tư, 11/12/2019 13:50

Ở TP HCM với 15 triệu dân, tìm được một nơi nghỉ ngơi đẳng cấp để đổi gió cuối tuần tưởng dễ nhưng lại không hề dễ. Nếu đi xa hơn một chút thì có mấy khu nghỉ dưỡng phong cách dân dã giữa thiên nhiên gần bên nhưng quy mô nhỏ và không nhiều tiện ích.

Khó khăn khi lựa chọn nơi nghỉ dưỡng cuối tuần



Cứ cuối tuần, gia đình anh Hoàng gồm vợ chồng và hai con 7 tuổi và 5 tuổi lại đau đầu tìm chỗ nghỉ ngơi và vui chơi sau một tuần làm việc căng thẳng. Vốn là người mê golf, thi thoảng anh lại cùng bạn bè lập nhóm chơi ở gần sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng vợ con thì đành để ở nhà vì không biết chơi gì trong sân golf.

Khách hàng quan tâm tìm hiểu các Dự án BĐS nghỉ dưỡng gần TP HCM (Ảnh: Triển lãm Novaland Expo 12/2019)

Hiện nay, số lượng người sở hữu xe hơi cá nhân đang có xu hướng tăng nhanh, điều đó thúc đẩy nhu cầu tự đi du lịch nghỉ dưỡng trong khoảng cách ngắn. Lượng ôtô được tiêu thụ nhiều nhất ở Việt Nam là tại hai thành phố lớn: Hà Nội và TP HCM, chiếm khoảng 45% tổng lượng xe được đăng ký tại Việt Nam hàng năm. "Cả nhà thích cuối tuần tự lái xe đi vào chiều tối thứ 6 rồi chủ nhật tự lái về, đi quãng đường vừa phải thì thuận tiện hơn. Muốn kiếm chỗ nào vừa có chỗ cho mình chơi Golf mà vợ con cũng có nơi để trải nghiệm, nghỉ ngơi, vợ có thể shopping, con có thể có khu vui chơi riêng dành cho con nít, như vậy thì thuận tiện quá", anh Hoàng nói.

Nắm bắt được nhu cầu đó, nhiều nhà phát triển BĐS đã nghiên cứu triển khai các Dự án BĐS nghỉ dưỡng quy mô lớn, chú trọng yếu tố "All in One" và nhắm tới đối tượng là các gia đình hiện đại. Đặc biệt, hướng tới đối tượng du lịch Golf, các dự án BĐS nghỉ dưỡng sân Golf đang có xu hướng tăng mạnh tại các địa phương có tiềm năng du lịch lớn và có hạ tầng đồng bộ, tiện lợi di chuyển.

Giải đáp cho bài toán khó

Thống kê cho thấy, hiện tại Việt Nam có khoảng 32 sân Golf đang vận hành, cùng với đó là khoảng 20 sân đang trong quá trình triển khai xây dựng. Xu hướng phát triển các dự án bất động sản nghỉ dưỡng gắn liền với sân Golf đã rất thịnh hành trên thế giới. Tại Việt Nam, xu hướng này cũng đang ngày càng nở rộ trong những năm gần đây. Doanh thu từ ngành golf cũng tăng vọt. Nếu cách đây 10 năm rơi vào khoảng 50 triệu USD thì hiện nay là 1 tỉ USD và dự kiến sẽ tăng lên 3 tỉ USD vào năm 2030. Việt Nam cũng đã có những sân golf đẳng cấp, được vinh danh bởi nhiều giải thưởng quốc tế lớn.

"Những giải đấu golf bên cạnh những golfer nổi tiếng còn kéo theo một lượng rất lớn người hâm mộ và truyền thông trên thế giới đổ về. Đây là động lực rất lớn cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Giá trị của bất động sản nhờ đó cũng tăng lên một cách rõ rệt", Phạm Minh Đức - một Golfer tên tuổi tại Việt Nam - chia sẻ

Tập đoàn Novaland vừa qua cũng đã giới thiệu tổng quan về cụm sân Golf 36 lỗ tiêu chuẩn quốc tế tại Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí NovaWorld Phan Thiet quy mô 1.000 ha. Dự kiến cụm sân sẽ đưa vào vận hành vào năm 2020. Theo đại diện Tập đoàn chia sẻ, cụm sân golf 36 lỗ tại NovaWorld Phan Thiết đạt chuẩn quốc tế và được chính huyền thoại làng golf thế giới Greg Norman thiết kế. Huyền thoại golf người Australia có biệt danh "cá mập trắng" từng giành 90 chức vô địch trên thế giới, với 2 chiếc cúp giải Major (British Open năm 1986 và 1993).

Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí NovaWorld Phan Thiet 1.000 ha

Đặc điểm địa hình đặc biệt tại NovaWorld Phan Thiết lại càng khiến cho sân golf trở nên thú vị khi trải dài cả khu vực ven biển và đồi tạo ra sự đa dạng, đáp ứng phong cách và sở thích khác nhau của người chơi. Bên cạnh đó, sân Golf NovaWorld Phan Thiet còn chú trọng hướng đến sự thân thiện và bảo vệ môi trường khi không cần đến quá nhiều nước tưới, không sử dụng phân bón hay các hoá chất.

Điểm nổi bật của Dự án còn ở việc mang đến các sản phẩm second home đa mục đích sử dụng cùng hơn 200 tiện ích khủng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của mọi gia đình.

"Vừa rồi đến tham quan Novaland Expo và được giới thiệu về NovaWorld Phan Thiet, tôi thật sự rất ấn tượng. Đầu tiên là có sân Golf cho mình, rồi có trung tâm thương mại cho bà xã, rồi lại còn có công viên chủ đề, công viên nước cho con chơi… Sắp tới sẽ triển khai thêm cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết nên cả nhà cuối tuần chạy xe cũng chỉ mất chừng 2 giờ. Tôi rất thích và đã quyết định chọn một căn second home hướng biển ngay rồi", anh Hoàng chốt lại.