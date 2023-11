Căn hộ The Privia – Khang Điền: Ấn tượng với thiết kế linh hoạt, đa công năng

Thứ Năm, 02/11/2023 08:00

The Privia – dự án mới nhất của tập đoàn Khang Điền (Tập đoàn), kết hợp với những thương hiệu uy tín hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng, tư vấn thiết kế kiến trúc - cảnh quan và quản lý vận hành: AWP Architect (Singapore), One Landscape (Hongkong), CBRE (Mỹ)…

Tọa lạc tại đường An Dương Vương, trong khu dân cư hiện hữu phường An Lạc (quận Bình Tân, TP HCM), The Privia nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung, đa dạng loại hình, hướng đến nhiều đối tượng khách hàng với thông điệp đầy tính nhân văn: nhà không cần quá to, chỉ cần đủ ấm áp để yêu thương, là nơi bình yên khi ta trở về.



2 phòng ngủ + 1 (2PN +1), lựa chọn hoàn hảo cho gia đình nhỏ



Lấy cảm hứng từ không khí đầm ấm, căn hộ 2PN +1 chú trọng tính kết nối giữa các phòng chức năng, nhận được sự quan tâm của nhiều vợ chồng trẻ với thiết kế thông minh, vừa gắn kết tại khu sinh hoạt chung, vừa đề cao tính riêng tư với 2 phòng ngủ và 2WC.



Khéo léo đưa khu vực "+1" vào không gian chung để gia chủ linh hoạt tuỳ biến theo nhu cầu và sở thích riêng. Nơi đây có thể là "khoảng trời riêng" cho bố mẹ làm việc, đọc sách, hay biến thành góc vui chơi, vận động trong nhà cho con trẻ. Đặc biệt, các căn góc đều có lô gia phụ liền kề với khu vực bếp, gia tăng sự tiện lợi.

The Privia tạo sức hút mạnh mẽ trên thị trường chỉ vài ngày sau khi công bố mức giá dự kiến chỉ từ 48 triệu/m2 (tim tường, chưa VAT)

1 phòng ngủ +1 (1PN +1), tiện nghi đa chức năng



Căn 1PN +1 tối ưu không gian sử dụng gồm 1 phòng ngủ chính, phòng khách, bếp, nhà vệ sinh. Đặc biệt là khu vực +1 phù hợp với những người độc thân, thỏa thích thiết kế theo cá tính, thẩm mỹ thành góc làm việc, sáng tạo nội dung, hay dành riêng cho thú cưng…



Hoặc với những cặp vợ chồng trẻ, có thể "biến tấu" thành nơi làm việc cho người lớn, học tập và giải trí cho con trẻ,…

Căn hộ bố trí khoa học, được bàn giao hoàn thiện cơ bản với vật liệu được chọn lọc cẩn thận

3 phòng ngủ (3PN) - dung hòa niềm vui chung



Đều là căn góc với 3 mặt thông thoáng, tầm nhìn rộng mở, các căn 3PN tại The Privia đảm bảo nhu cầu sinh hoạt cho gia đình đông thành viên. 100% căn hộ có 2 lô gia giúp thông gió và chiếu sáng tự nhiên tối đa, tạo cảm giác thoáng đãng, dễ chịu.

Gam màu ấn tượng, đường nét sắc sảo, nơi mỗi cá nhân thoải mái thư giãn và hoàn toàn là chính mình

Tất cả phòng ngủ đảm bảo diện tích tiêu chuẩn, kết nối thiên nhiên với cửa sổ tiếp xúc trực tiếp ánh sáng bên ngoài, có thể tùy biến thay đổi theo phong cách riêng: gam trầm ấm cho bố mẹ, gam trẻ trung và nhẹ nhàng cho con gái hay trung tính và tối giản cho con trai…



Đặc biệt, các căn hộ tại The Privia đều có lô gia đón gió, luân chuyển khí trời và ánh sáng, là nơi gia chủ có thể chăm chút cho khu vườn mini, tận hưởng tầm nhìn thoáng đãng, cảm nhận nhịp sống sôi động giữa phố phường sầm uất.

Dự án được áp dụng tiêu chuẩn công trình xanh EDGE, giúp tiết kiệm năng lượng và chi phí

Không chỉ là nơi để sống, The Privia còn được kiến tạo trở thành chốn đi về tiện nghi, đảm bảo nhịp sống năng động với hệ tiện ích nội khu đa dạng, nâng tầm chất lượng sống "all in one".



Đó là hồ bơi vô cực dài 50m, kết hợp với phòng gym, yoga, khu thể thao ngoài trời… đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khoẻ, tái tạo năng lượng. Đó là khoảng thời gian gắn kết gia đình, với những hàng xóm đồng điệu qua các hoạt động dạo bộ khi chiều về hay tiệc tối BBQ sân vườn.



Mở cửa đón khách từ 28-10, căn hộ mẫu The Privia nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng