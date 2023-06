Cảng quốc tế Long An hợp long 7 cầu cảng và khai trương dịch vụ khai thác hàng container

Chủ Nhật, 25/06/2023 11:38

(NLĐO) - Dongtam Group đón nhận chứng nhận Kỷ lục Việt Nam, Kỷ lục Đông Dương đối với Công trình Cột cờ Cảng Quốc tế Long An với cột cờ có thân trụ cao 63m đại diện 63 tỉnh, thành Việt Nam; Lá cờ 54 mét vuông đại diện 54 dân tộc anh em.

Ngày 24-6, Cảng Quốc tế Long An chính thức hợp long 7 cầu cảng và khai trương dịch vụ khai thác hàng container. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định tầm nhìn chiến lược hướng đến mục tiêu trở thành cảng biển được quốc tế công nhận tại châu Á. Chương trình là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 54 năm Ngày sáng lập thương hiệu Đồng Tâm (25/06/1969 – 25/06/2023).



Cụm Dự án Cảng Quốc tế Long An được quy hoạch 1.935 ha tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; Khu công nghiệp 396 ha; Khu Dịch vụ - Công nghiệp 239 ha, Khu Đô thị 1.145 ha và đặc biệt nhất là cảng biển 147 ha. Tất cả là sự kết hợp hài hòa của một khu liên hợp dịch vụ cảng biển, cùng các công trình phụ trợ, các tiện ích không ngừng được đầu tư mở rộng, mang lại giá trị vượt trội cho toàn khu, góp phần hình thành quần thể thành phố cảng biển năng động, hiện đại trong tương lai.



Các vị lãnh đạo tham gia nghi thức Hợp long 7 Cầu Cảng – Cảng Quốc tế Long An.

Sau 8 năm thi công, ngày 24-6, Chủ đầu tư đã công bố tiến độ dự án và chính thức hợp long 7 Cầu Cảng – Cảng Quốc tế Long An; Khai trương dịch vụ khai thác hàng container. Tổng chiều dài từ cầu cảng số 1 đến cầu cảng số 7 là 1.670m.



Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, Cảng Quốc tế Long An thực hiện các thủ tục mở rộng quy mô 10 cầu cảng, trong đó có 1 cầu cảng chuyên khai thác hàng lỏng/khí hóa lỏng, 3 bến phao neo đậu tàu, một trung tâm đón tàu du lịch cỡ lớn, đón khách du lịch trong nước và quốc tế. Khi hoàn thành, cảng có chiều dài liên tục bờ cảng lớn nhất Việt Nam, 2.368m và tiếp nhận tàu tải trọng lên đến 100.000 DWT.

Dongtam Group mạnh dạn đầu tư hơn 500 triệu USD vào khu Cảng; Đầu tư hạ tầng kỷ thuật bài bản; Công trình Kho, Bãi lên đến 1 triệu mét vuông; Lực lượng phương tiện vận tải hùng hậu, hệ thống trang thiết bị khai thác tối tân; Đầy đủ tiện tích nội khu; Các công trình phụ trợ,... góp phần hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng Cảng Quốc tế Long An trở thành "Một điểm đến cho mọi nhu cầu".

Cảng Quốc tế Long An đang tích cực phát triển năng lực khai thác container. Trong giai đoạn này, Cảng đầu tư 6 thiết bị cẩu STS, 18 cẩu RTG được sản xuất, lắp ráp 100% tại Nhật Bản, từ Nhà sản xuất hàng đầu thế giới Mitsui E&S Machinery – đơn vị với hàng trăm năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp nặng. Không dừng lại ở đó, Cảng Quốc tế Long An sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư, không ngừng nâng cấp các thiết bị khai thác, hướng đến mục tiêu công suất khai thác 1.000.000 TEU.

Cảng Quốc tế Long An sẽ là một điểm đến hấp dẫn, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, Nhà đầu tư. Với hạ tầng đường giao thông kết nối luân chuyển hàng hóa nội địa và quốc tế thuận lợi, bên cạnh tối ưu chi phí giá thành sản phẩm còn giảm thiểu tối đa các rủi ro trong logistics.



Ông Nguyễn Minh Lâm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - phát biểu chỉ đạo tại sự kiện: "Trong chiến lược phát triển hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối của tỉnh với khu vực lân cận, nhằm tối ưu chi phí logistics cho các doanh nghiệp đầu tư tại tỉnh Long An nói riêng, vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung, thì định hướng phát triển Cảng Quốc tế Long An trở thành Cảng biển tổng hợp, đa dạng dịch vụ khai thác là hoàn toàn phù hợp. Sự ra đời của Cảng Quốc tế Long An đã góp phần giải quyết bài toán logistics và là một trong những động lực thúc đẩy phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long. Điều này cũng thể hiện trong Quyết định số 686/QĐ-TTg ngày 13/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050".

Theo ông Lâm, phát triển dịch vụ logistics thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, đưa Long An trở thành cửa ngõ, trung tâm trung chuyển hàng hóa, kho bãi kết nối các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long với TP HCM, vùng Đông Nam Bộ và thị trường Campuchia; đầu mối xuất khẩu nông sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tập trung phát triển hạ tầng logistics, nhất là hạ tầng giao thông vận tải, hạ tầng kho bãi và ứng dụng công nghệ mới trong logistics, ưu tiên đầu tư hạ tầng logistics tại Cảng Quốc tế Long An.



Trong giai đoạn vừa thi công, vừa khai thác, cảng tiếp nhận tàu tải trọng lên đến 70.000 DWT. Hàng hóa thông qua cảng đạt lần lượt của năm 2021, 2022 là 2 triệu và 2,2 triệu tấn. Dịp này, cảng chính thức khai trương dịch vụ khai thác hàng container bên cạnh các mặt hàng truyền thống: Hàng nông thủy sản, phân bón, sắt thép, thiết bị máy móc, các mặt hàng siêu trường, siêu trọng.

Khai trương dịch vụ khai thác Container tại Cảng Quốc tế Long An.

"Tôi muốn chia sẻ niềm vui mừng của cán bộ, công nhân viên Cảng Quốc tế Long An khi chính thức chào đón chuyến tàu container đầu tiên cập cảng và hiệu suất khai thác khá ấn tượng. Chúng tôi đã sẵn sàng về năng lực vận hành và trang thiết bị để khai thác hàng container một cách an toàn và hiệu quả. Chúng tôi định hướng công suất khai thác Cảng Quốc tế Long An đến năm 2030 đạt 1.000.000 TEU, xử lý 10 triệu tấn hàng hóa tổng hợp thông qua cảng" - ông Peter Hendrik Slootweg – Tổng Giám đốc Công ty CP Quản lý và Khai thác Cảng Quốc tế Long An - chia sẻ..



Ký kết giữa Tập đoàn Đồng Tâm, tập đoàn Mitsubishi và Công ty Greenbank

Tại buổi lễ, Dongtam Group, Mitsubishi Corporation từ Nhật Bản và đối tác tư vấn GreenBank, đã ký kết biên bản (MOU) về Nghiên cứu - Tư vấn Chiến lược - Phát triển dịch vụ cho Cảng Quốc tế Long An, góp phần hiện thực hóa mục tiêu 1 triệu TEU hàng hóa thông qua cảng vào năm 2030.



Bên cạnh những dịch vụ hiện có như khai thác hàng rời, hàng tổng hợp, giao nhận hàng hóa trong nước và quốc tế, cho thuê kho bãi và dịch vụ môi giới hải quan, Cảng Quốc tế Long An sẽ sớm cung cấp thêm các dịch vụ gia tăng như khai thác container lạnh, vệ sinh và sửa chữa container nhằm hoàn thiện mô hình dịch vụ Cảng và logistics trọn gói.

Dongtam Group hoạt động chính trong các lĩnh vực: Sản xuất – Kinh doanh Vật liệu xây dựng, trang trí Nội – Ngoại thất; Bất động sản, Khu Công nghiệp; Giáo dục; Đầu tư và khai thác Cảng biển; Dịch vụ Logistics cùng nhiều lĩnh vực tiềm năng khác. Trong đó, Cảng Quốc tế Long An là dự án trọng điểm trong kế hoạch phát triển nhằm hoàn thiện hệ sinh thái của tập đoàn đa ngành, năng động, hiện đại.

Tại sự kiện, Dongtam Group vinh dự đón nhận chứng nhận Kỷ lục Việt Nam, Kỷ lục Đông Dương đối với Công trình Cột cờ Cảng Quốc tế Long An. Theo đó, Cột cờ Cảng Quốc tế Long An là Cột cờ Cao nhất Đông Dương với thân trụ cao 63 m (từ chân đến đỉnh) đại diện 63 tỉnh/thành Việt Nam; Lá cờ 54 m2 đại diện 54 Dân tộc anh em.