Cao Bằng “bừng sáng” với nhiều công trình trọng điểm nâng tầm đô thị

Thứ Năm, 16/03/2023 16:54

Những dự án, công trình lớn được đầu tư xây dựng trong thời gian gần đây đã làm thay đổi bộ mặt đô thị của TP Cao Bằng, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Diện mạo mới khang trang của TP Cao Bằng.

Kết nối giao thông tăng động lực phát triển

Phát triển hạ tầng giao thông là một trong những ưu tiên hàng đầu của tỉnh Cao Bằng để tạo động lực phát triển. Trong 5 năm trở lại đây, Cao Bằng đã xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp hơn 2.200 km đường giao thông, 47 cây cầu với tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng.

Nổi bật trong số đó là tuyến đường Võ Nguyên Giáp ở phía Nam khu đô thị mới TP Cao Bằng, kết nối khu trung tâm cũ với trung tâm hành chính mới Đề Thám. Không chỉ là tuyến đường đẹp, hiện đại nhất trong hệ thống giao thông tại Cao Bằng, tuyến đường này còn mở ra trục phát triển mới của thành phố.

Hay như dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh với 63km chạy qua tỉnh Cao Bằng được khởi động vào cuối năm 2022. Tuyến cao tốc này sẽ rút ngắn quãng đường di chuyển và thời gian đi lại từ Lạng Sơn đến Cao Bằng chỉ còn khoảng hơn 1 giờ so với 3 giờ như hiện nay. Là dự án trọng điểm về đầu tư công, cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh được kỳ vọng trở thành "cú huých" giúp Cao Bằng chuyển mình mạnh mẽ trong tương lai.

Ngoài ra, các dự án như kè bờ sông Bằng, kè bờ sông Hiến… cũng góp phần tăng kết nối giao thương, cải tạo hoàn thiện cảnh quan tại Cao Bằng.

Tạo điểm nhấn cho không gian đô thị

Song song với đầu tư cho giao thông, Cao Bằng cũng đặc biệt quan tâm tới việc tạo ra điểm nhấn cho không gian đô thị.

Từ 2019, Cao Bằng đã phát triển không gian đi bộ và chợ đêm ẩm thực. Phố đi bộ Kim Đồng trải rộng từ ngã ba giao cắt phố Kim Đồng với đường Hoàng Đình Giong đến dưới chân pháo đài, nằm bên dòng sông Bằng Giang. Điểm nhấn của phố đi bộ là khu chợ ẩm thực và hàng lưu niệm với 70 gian hàng phục vụ ăn uống, bán đồ lưu niệm, đặc sản Cao Bằng.

Sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, phố đi bộ và chợ đêm ẩm thực đã trở thành một điểm nhấn văn hóa du lịch đặc biệt của TP, thu hút đông đảo du khách. Sự sôi động của phố đi bộ và chợ ẩm thực đã góp một mảng màu rực rỡ cho bức tranh đô thị của non nước Cao Bằng.

Ngoài ra, tỉnh cũng bố trí nguồn vốn đầu tư công xây dựng hạ tầng khung các đô thị, đầu tư các trục đường chính, trụ sở làm việc các cơ quan, trường học, bệnh viện, các công trình văn hóa, giáo dục, công trình công cộng… Qua đó, góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh, bộ mặt đô thị từng bước thay đổi khang trang, hiện đại hơn.

Để tạo đà phát triển bền vững, Cao Bằng cũng đặc biệt chú trọng việc thu hút đầu tư xây dựng đô thị. Đến nay, có hàng trăm công trình hạ tầng hoàn thành, góp phần hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại III.

Ví dụ như dự án TNR Grand Palace Cao Bằng đã tạo ra một điểm nhấn kiến trúc đô thị ở khu vực trung tâm, kề sát phố đi bộ và chợ ẩm thực. TNR Grand Palace Cao Bằng được phát triển bởi thương hiệu bất động sản hàng đầu TNR Holdings Vietnam. Dự án gồm 61 lô liền kề và shophouse, chia làm 3 tiểu khu: The Opera, The Gallery và The Wonder.

Phối cảnh TNR Grand Palace Cao Bằng.

Thiết kế tổng thể của dự án giống mang đậm phong cách kiến trúc Pháp, hài hòa với thiên nhiên xung quanh. Cộng hưởng với phố đi bộ và chợ đêm ẩm thực Cao Bằng, trong tương lai, nơi đây sẽ là một khu phố thương mại thu hút mọi khách hàng, đặc biệt là giới trẻ đến để mua sắm, vui chơi giải trí.



Hay như dự án khách sạn Pác Bó bổ sung không gian giải trí, lưu trú hiện đại cho phố núi Cao Bằng. Công trình có tổng vốn đầu tư trên 624,7 tỷ đồng, tọa lạc tại vị trí trung tâm thành phố.

Quá trình "thay da đổi thịt" của Cao Bằng vẫn đang tiếp diễn. Các dự án cải thiện hạ tầng và loạt các khu đô thị cao cấp, hiện đại vẫn đang tiếp tục được xây dựng. Tất cả nhằm mục tiêu tận dụng tốt các lợi thế đưa vùng đất biên cương phía Bắc phát triển hơn trong thời gian tới.