Chính thức công bố doanh nghiệp và dự án đạt giải Vietnam Property Awards 2019

Thứ Ba, 27/08/2019 08:00

Sau quá trình đánh giá khắt khe, Vietnam Property Awards 2019 đã chọn ra những dự án và công ty xuất sắc nhất để vinh danh trong đêm gala chung kết ngày 23-08 vừa qua tại khách sạn InterContinental Saigon, TP HCM.

52 hạng mục giải thưởng được trao cho hơn 20 công ty BĐS



Vietnam Property Awards thuộc hệ thống giải thưởng Asia Property Awards, ghi nhận các công ty và dự án xuất sắc trong lĩnh vực bất động sản khắp thế giới, đặc biệt tại châu Á.

Đại diện Khang Điền nhận giải Best Housing Landscape Architectural Design – Winner dành cho dự án Verosa Park tại Vietnam Property Awards 2019.

Vietnam Property Awards là cơ hội để những dự án chất lượng tại Việt Nam có dịp chứng minh với thị trường trong nước cũng như nhà đầu tư nước ngoài tính ưu việt của mình. Bên cạnh đó, giải thưởng tạo động lực cho các doanh nghiệp phấn đấu nhiều hơn, không phải chỉ vì mục đích lợi nhuận mà còn tạo ra các thương hiệu uy tín, mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng.



Đại diện các công ty đạt giải Best Housing Development (HCMC).

Năm 2019, 52 hạng mục giải thưởng và hơn 20 công ty bất động sản từ TP HCM, Hà Nội, Hạ Long, Cam Ranh… đã được vinh danh sau một loạt quy trình đề cử, đánh giá, kiểm tra thực tế và giám sát bởi BDO Việt Nam.



Những dự án nổi bật, chủ đầu tư uy tín được vinh danh có thể kể đến như: Heritage West Lake của CapitaLand Việt Nam đạt giải Best Mixed Use Landscape Architectural Design, Centennial của Alpha King đạt giải Best Ultra Luxury Condo Architectural Design, 2 dự án căn hộ của Khang Điền là Safira và Jamila đồng thời được vinh danh tại hạng mục Best Mid End Condo Development (HCMC). Đặc biệt dự án nhà phố, biệt thự cao cấp Verosa Park cũng do Khang Điền phát triển vinh dự được xướng danh ở 2 giải thưởng quan trọng là Best Housing Development (HCMC) và Best Housing Landscape Architectural Design – Winner.





Đại diện các công ty nhận giải Best Mid End Condo Development (HCMC).

Khang Điền khẳng định uy tín khi phát triển dự án nhà ở chất lượng, những khu dân cư đáng sống



Với 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, thành quả lớn nhất dành cho công ty chính là sự ghi nhận của khách hàng về chất lượng công trình, dịch vụ chuyên nghiệp, pháp lý minh bạch, giá thành hợp lý qua từng sản phẩm. Nhiều dự án do Khang Điền phát triển đã góp phần vào sự thay đổi diện mạo đô thị khu Đông nói riêng và TP HCM nói chung. Các khu biệt thự và nhà phố thấp tầng Lucasta, The Venica, Melosa Garden, Merita…đã có nhiều cư dân về sinh sống hình thành nên một cộng đồng văn minh, hiện đại tại khu vực Quận 9 (kế cận Quận 2).

Cả hai dự án căn hộ vừa đạt giải (Jamila, Safira) đều có pháp lý minh bạch, tiến độ xây dựng đảm bảo, tiện ích đa dạng, bàn giao nhà đúng thời hạn… tạo nên sức hút mạnh mẽ trên thị trường. Hiện tại, Jamila đã hoàn thành xây dựng và bàn giao 80%, đồng thời cũng đang thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho khách hàng. Safira dự kiến bàn giao trong quý III/2020.

Năm 2019, Khang Điền tiếp tục mở rộng thị trường sang khu Nam TP HCM với dự án căn hộ Lovera Vista gồm 1310 căn, có giá bán dự kiến chỉ từ 1.5 tỷ/ căn 2 PN (chưa VAT), mở bán vào tháng 10-2019.

Các giải thưởng đạt được tại Vietnam Property Awards 2019 là động lực để Khang Điền tiếp tục phát triển những dự án tốt hơn nữa trong tương lai, tạo dựng thương hiệu uy tín lâu dài trên thị trường bất động sản và luôn là lựa chọn ưu tiên của khách hàng khi tìm kiếm chốn an cư lý tưởng.



Dự án Lovera Vista tọa lạc tại KDC Phong Phú 4, gần kề công viên, chợ, trung tâm y tế, thể dục thể thao, cơ quan hành chính, trường học các cấp từ mầm non đến đại học… Chỉ 15 phút đến Phú Mỹ Hưng và 20 phút đến trung tâm Quận 1, Chợ Lớn, Quận 6 và Quận 8.