Chung cư phải có tầng lánh nạn, phòng lánh nạn

Đây là đề xuất của Bộ Xây dựng trong Dự thảo Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chung cư đang được đưa ra lấy ý kiến. Theo đó, Bộ Xây dựng đưa ra nhiều quy định về tầng lánh nạn cho cư dân khi tòa nhà xảy ra sự cố cháy nổ.





Cụ thể, tầng lánh nạn cách nhau không quá 20 tầng. Trong tầng lánh nạn bố trí gian lánh nạn. Các gian lánh nạn phải được bảo vệ bằng bộ phận ngăn cháy có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn REI 150. Gian lánh nạn phải có diện tích đảm bảo đủ chứa được ít nhất một nửa tổng số người của tất cả các tầng trên và tầng dưới của gian lánh nạn với định mức 0,3m2/người.



Gian lánh nạn phải có cửa thông với buồng thang không nhiễm khói và phải có cửa ra thang máy chữa cháy. Gian lánh nạn phải có trang thiết bị chống cháy riêng gồm: thiết bị chống tụ khói, họng nước chữa cháy trong nhà, hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler, chiếu sáng sự cố, điện thoại liên lạc với bên ngoài, hệ thống truyền thanh chỉ dẫn thoát nạn… Ngoài ra, có thể sử dụng tầng kỹ thuật hoặc một phần tầng kỹ thuật làm gian lánh nạn.

Về công tác phòng cháy chữa cháy tại các chung cư, trước đó, báo cáo tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, Bộ Công an cho biết, hiện nay, cả nước có 4.166 nhà chung cư cao tầng, siêu cao tầng trong đó có 110 công trình đã được chủ đầu tư đưa vào hoạt động nhưng chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, chưa đủ điều kiện để nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy.

Nguyên nhân chủ yếu là do chủ đầu tư tự ý điều chỉnh sai so với thiết kế được duyệt, lựa chọn lắp đặt các hệ thống, thiết bị phòng cháy, chữa cháy không đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy…

Trước tình hình trên, Bộ Công an đã hoàn thành lập đoàn liên ngành kiểm tra thực tế chung cư cao tầng tại một số địa phương để đánh giá thực trạng công tác phòng cháy, chữa cháy.