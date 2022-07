Đại gia đình Đoan Trang “chill hè” tại NovaWorld Ho Tram

Thứ Năm, 14/07/2022 19:34

Ca sĩ Đoan Trang tận hưởng kỳ nghỉ hè cùng đại gia đình tại NovaWorld Ho Tram sau thời gian dài xa cách vì Covid-19.

Giọng ca Chocolate và con gái, bé Sol - từ Singapore về nước từ cuối tháng 6, cô dự định nghỉ ngơi ba tuần trước khi bay về Singapore. Đoan Trang cho biết cô vô cùng hạnh phúc vì được gặp người thân sau thời gian dài chỉ có thể trò chuyện qua điện thoại, facetime và đặc biệt đại gia đình đã có một chuyến nghỉ dưỡng vô cùng đáng nhớ tại Hồ Tràm.

"Chuyến đi này rất đặc biệt, chị gái tôi và các cháu ở Bắc Âu cũng trở về. Đại gia đình 14 người quyết định vui chơi, tận hưởng mùa hè ý nghĩa tại NovaWorld Ho Tram", cô nói. Cả nhà Đoan Trang vốn yêu biển, bố mẹ lại lớn tuổi, thích những nơi không khí trong lành, yên tĩnh, do đó cô chọn Hồ Tràm là điểm đến cuối tuần, vừa gần TP HCM, vừa hội tụ đủ yêu cầu khắt khe của các thành viên.

Ba thế hệ gia đình Đoan Trang hội ngộ tại Hồ Tràm.

"Tổ hợp du lịch đa sắc màu NovaWorld Ho Tram như "thiên đường nghỉ dưỡng", đem lại cảm giác thư thái, tái tạo năng lượng và khơi nguồn cảm hứng mới sau chuỗi ngày bận rộn công việc, cuộc sống", cô nói. Trước đó hai năm, ca sĩ và ông xã gốc Thụy Điển - Johan Wicklund – cũng đã có dịp trải nghiệm villa hướng biển tại NovaWorld Ho Tram.

Chuyến đi của đại gia đình Đoan Trang ngập tràn tiếng cười, các thành viên ghi lại nhiều góc ảnh đẹp. Cô cho biết: "Đây là một trong những chuyến du lịch đầu tiên của cả nhà sau hai năm đại dịch, cảm giác đến Hồ Tràm như được trở về nhà. Bố mẹ tôi rất mê khung cảnh thiên nhiên nơi đây. Chị em tôi sẽ cố gắng sắp xếp mỗi năm về nước một, hai lần".

Ca sĩ nói yêu Hồ Tràm từ cái nhìn đầu tiên vì sự đa dạng của hệ sinh thái rừng biển nguyên sơ, khí hậu mát mẻ. Còn Bố mẹ cô thì lại mê mẩn khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu và rừng nguyên sinh ven biển còn tương đối nguyên vẹn ở phía Nam. Giờ nơi đây còn có tổ hợp NovaWorld Ho Tram đầy đủ mọi tiện nghi "All in One" nên khiến tất cả thành viên trong đại gia đình đều rất "thỏa mãn" sau chuyến nghỉ dưỡng.

Đoan Trang chụp ảnh selfie cùng chị gái và các cháu.

Suốt chuyến vui chơi, Đoan Trang đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác khi NovaWorld Ho Tram "lột xác" chỉ sau hai năm, hầu hết tiện ích mua sắm, ẩm thực, vui chơi, giải trí... đã hình thành và dần hoàn thiện. Ca sĩ tỏ ra thích thú khi tham quan khu biệt thự biển phong cách kiến trúc phóng khoáng vùng Caribbean, check-in ở bến du thuyền ở phân kỳ Habana Island; dạo bước trên đại lộ Shophouse sầm uất, vui chơi ở câu lạc bộ bãi biển và thưởng thức ẩm thực ở nhà hàng The Shark phân kỳ The Tropicana.

Các cháu Đoan Trang háo hức khi được chèo thuyền kayak trên kênh đào Lagoon, khu biệt thự lấy ý tưởng từ những ngôi nhà bên sông của Hà Lan, hòa mình trong làn nước biển tại hồ bơi nước mặn tràn bờ Ocean Pool và vui chơi tại công viên giải trí Tropicana Park tái hiện văn hóa Polynesia...

Đoan Trang cùng người thân khám phá khu biệt thự Lagoon lấy ý tưởng từ những ngôi nhà bên sông của Hà Lan.

Theo Đoan Trang, NovaWorld Ho Tram có tiềm năng phát triển mạnh mẽ khi quy tụ nhiều tiện ích đẳng cấp, sôi động với sự góp mặt của các thương hiệu nổi tiếng trong ngành thời trang, làm đẹp và ẩm thực, nhất là sự xuất hiện của tuyến phố thương mại đang hiện diện cửa hàng thời trang Koski, Lazy & Comfy, Lady Boutique, Sun & Sea, Xuân Thu, Mega sports, NFR Eyewear & Accessories, mỹ phẩm The FaceShop, mỹ phẩm Club Clio…

Đoan Trang say mê mua sắm trên đại lộ shophouse, phân kỳ The Tropicana

Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng này còn quy tụ thương hiệu ẩm thực "chiều lòng" mọi thực khách như trà sữa Xing Fu Tang, tiệm kem Frozen Ice Cream, Gloria Jean’s, Baskin Robbins…. Trong mấy ngày lưu lại NovaWorld Ho Tram, cả nhà Đoan Trang lần lượt khám phá hết những tiện ích trong danh mục "nơi nhất định phải đến" mà cô đã viết sẵn từ trước.



Đoan Trang sinh năm 1978, quê Đồng Nai. Năm 2001, cô đoạt giải nhì cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP HCM và bắt đầu ca hát chuyên nghiệp. Cô có nhiều bản hit như: Forget me not (Trần Thanh Tùng), Bâng khuâng, Khi tôi 20, Tóc hát, Socola (Võ Thiện Thanh). Hiện Đoan Trang cùng chồng và con gái định cư tại Singapore.

