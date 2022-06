Dự kiến giá đất mới của Đà Nẵng cao gấp đôi so với 4 năm trước

Thứ Bảy, 14/03/2020 12:00

UBND thành phố Đà Nẵng dự định trình Quy định Giá các loại đất của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024 để HĐND thành phố xét duyệt tại cuộc họp ngày 13-3 tới đây sau nhiều lần được yêu cầu điều chỉnh và hỏi ý kiến doanh nghiệp cũng như người dân.

Khung giá cao nhất của đất ở, đất thương mại và đất sản xuất tại Đà Nẵng 5 năm trước đây và 5 năm tới. Đồ họa: Nhân Tâm

Cụ thể giá đất ở, thương mại dịch vụ và sản xuất tại đô thị có giá cao nhất lần lượt là 98,8 triệu đồng/m2, 79,04 triệu đồng/m2 và 59,28 triệu đồng/m2. Giá đất này cao gấp đôi so với bảng giá giai đoạn 2015-2019 được ban hành vào cuối năm 2016, nhưng có giảm so với lần điều chỉnh, bổ sung giá đất đầu năm 2019.



Trao đổi với TBKTSG Online, sau khi dự họp lấy ý kiến lần cuối cùng từ các hiệp hội ngành nghề, ông Trần Chí Cường, Trưởng Ban Kinh tế ngân sách của HĐND TP. Đà Nẵng cho biết việc xây dựng bảng giá đất lần này hỗ trợ một phần đối với tổ chức kinh tế thuê đất trả tiền hàng năm trong giai đoạn 2020-2024.

Do dự thảo bảng giá đất được xây dựng trên mặt bằng giá đất tại Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND, đồng thời được phân vệt khu đất, đối với khu đất hai mặt tiền trở lên thì hệ số đặc biệt chỉ áp dụng trong phạm vi 50m, đồng thời giá đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh giảm hơn 5% so với mặt bằng tại quy định năm 2019.

"Bảng giá đất dự kiến trình tại kỳ họp là cơ bản phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và thị trường bất động sản của thành phố hiện nay, đã có xem xét đến yếu tố tạo điều kiện để tiếp cận đất đại của doanh nghiệp và người dân", ông Cường nói và cho biết thêm tại cuộc họp sẽ bàn thêm những chính sách hỗ trợ đất đai cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó, Quy định bảng giá đất mới cũng đề cập đến những chính sách thu hút đầu tư. Theo đó, trường hợp thông qua việc nhận chuyển nhượng từ nhà đầu tư khác thì giá đất được giao dịch và thỏa thuận giữa người mua và người bán, nên giá đất trong bảng giá đất do Nhà nước quy định không tác động đến việc nhận chuyển nhượng, chỉ tác động đến các khoản thu nghĩa vụ tài chính từ đất đai. Trường hợp nhà đầu tư tham gia vào dự án thì phải thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, mà giá đất được xác định là giá đất cụ thể. Do vậy, giá đất trong bảng giá đất do Nhà nước quy định không tác động đến việc triển khai thực hiện các dự án.

Bên cạnh đó, giá đất trong khu công nghệ cao điều chỉnh lần này bằng với giá đất tại Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND, do đó, nhà đầu tư không bị ảnh hưởng.

Bãi biển Phạm Văn Đồng, thành phố Đà Nẵng. Các con đường ven biển Đà Nẵng luôn có giá đất cao. Ảnh: Nhân Tâm

Hiện nay, các "khu đất vàng" trên các đường trong trung tâm thành phố như 2 Tháng 9, Nguyễn Văn Linh, Hùng Vương, Lý Thái Tổ, Hàm Nghi, Lê Duẩn, Trần Phú… đều có giá đất thương mại dịch vụ ở mức cao nhất 79,04 triệu đồng/m2.Tại những con phố này, hầu hết nhà mặt tiền đều được tận dụng để cho thuê kinh doanh, buôn bán hoặc tự doanh. Những con đường ven biển như Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa hay Trường Sa đều có giá đất ở mức cao nhất trong khi những con đường nhỏ xunh quanh có giá dao động 50-60 triệu đồng/m2.

Tuy nhiên, theo một số chủ cửa hàng trên những con đường, đây chỉ là giá sàn tham khảo để thuê đất kinh doanh với sự biến động thường xuyên theo thị trường và từng năm.