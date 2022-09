MerryLand Quy Nhơn có tuyệt tác "hill mansion" mới của thế giới

Thứ Tư, 14/09/2022 13:33

Những căn biệt thự nghệ thuật phản ánh cá tính của chủ nhân đã có mặt nơi bán đảo Hải Giang độc nhất vô nhị, dành riêng cho giới siêu sang.

Lần đầu tiên đến bán đảo Hải Giang (thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), người sáng lập và Tổng giám đốc điều hành của Steelman Partners LLP, một công ty thiết kế nổi tiếng Mỹ - ông Paul C. Steelman - thừa nhận bản thân "đã choáng ngợp". Theo cảm nhận của vị CEO nổi tiếng, Việt Nam giống như mảnh đất vàng, đầy hứa hẹn để phát triển du lịch; còn bán đảo Hải Giang quá đỗi "xinh đẹp, tự nhiên và hoàn mỹ". Đến mức Paul C.Steelman bày tỏ: "Đứng giữa Hải Giang, trong đầu tôi tràn ngập ý tưởng về một nơi sẽ trở thành địa điểm du lịch tuyệt vời, hội tụ những vẻ đẹp nức tiếng nhưng lại có một không hai trên thế giới".



"Có một không hai" hay "một trong những địa danh độc đáo nhất thế giới" là bởi địa thế hội tụ biển – núi đồi và thung lũng tại nơi đây. Trong ánh nhìn của Paul C. Steelman, vẻ đẹp Hải Giang tương đồng với nhiều địa danh nổi tiếng nhưng vẫn riêng khác, đặc biệt là hai dãy núi đồi ôm trọn biển trời, thung lũng. "Khi ngước nhìn lên, tôi có thể nói ngay đây chính là những ngọn đồi Hollywood" - Paul C. Steelman nhớ lại.

Hollywood Hills (Los Angeles) là địa danh nổi tiếng với những dinh thự đắt đỏ nhất thế giới. Ảnh: Istock

Bộ sưu tập biệt thự nghệ thuật trên từng cao độ - tuyệt tác "Hill mansion" mới của thế giới

Địa thế độc nhất của bán đảo Hải Giang chính là lý do khiến Paul C. Steelman đưa ra nhiều phương án xây dựng khác nhau với Tập đoàn Hưng Thịnh, bao gồm quy hoạch những phân khu trên đồi – nơi có cao độ từ 40-100m so với mực nước biển. Và rồi thành phố biển của Bình Định có MerryLand Quy Nhơn – một siêu điểm đến quốc tế đang hoàn thiện từng ngày, và có phân khu Hollywood Hills với 03 tiểu khu trải dài trên từng cao độ. Trên quy hoạch tổng thể này, phân phu Hollywood Hills mang đến bộ sưu tập biệt thự hàng hiệu đắt giá, đặt dấu mốc lần đầu tiên xuất hiện trên thành phố biển Quy Nhơn.

Những biệt thự nghệ thuật trên đồi tại phân khu Hollywood Hills không nằm ngoài xu thế chung của thế giới, sẽ là điểm đến dành cho những chủ nhân tinh hoa, tương tự những khu vực "biệt thự trên đồi" - "hill mansion" nổi tiếng khác. Có thể kể đến như Hollywood, nơi được biết đến là hình ảnh thu nhỏ của phong cách sống Los Angeles với những biệt thự trên đồi có tầm nhìn tuyệt đẹp từ trung tâm thành phố LA đến Thái Bình Dương và đảo Catalina, thu hút những tên tuổi lớn nhất trong lĩnh vực giải trí, kinh doanh và công nghệ như Leonardo DiCaprio, Matthew Perry và Jennifer Aniston. Hay đồi Beverly, nơi tỷ phú công nghệ Jeff Bezos đã chi 165 triệu USD để sở hữu khu dinh thự tuyệt đẹp có diện tích hơn 1.250 m2. Ở châu Á, đó là những địa danh được ước muốn như Deep Water Bay (vịnh Thâm Thủy) và Repulse Bay (vịnh Nước Cạn) tại Hồng Kông, nơi có dinh thực của các tỷ phú như Li Ka-shing, Cheng Yu-tung, Joseph Lau, Robert Kuok...

Ốc đảo xanh tại Deep Water Bay, nơi quy tụ giới siêu giàu Hong Kong. Ảnh: Istock

Tại Việt Nam, phân khu Hollywood Hills thuộc MerryLand Quy Nhơn đang trở thành tâm điểm, thu hút không chỉ những người mua nhà thành đạt và am tường phong cách sống, mà còn cả giới đầu tư tinh nhạy. Nếu như MerryLand Quy Nhơn sở hữu vị thế siêu đắc địa trên bán đảo Hải Giang độc nhất vô nhị cùng hệ sinh thái cây xanh đồi núi tự nhiên biệt lập hiếm có, hứa hẹn trở thành điểm đến du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí hàng đầu châu Á, thì Hollywood Hills là một trong những phân khu cao cấp nhất với số lượng giới hạn không dành cho số đông.

Phân khu Hollywood Hills tại MerryLand Quy Nhơn – Điểm đến mới của giới siêu giàu

Vẻ đẹp quyến rũ của những căn biệt thự tầm nhìn khoáng đạt tại phân khu Hollywood Hills – MerryLand Quy Nhơn

Với tầm nhìn ôm trọn cảnh quan ngoạn mục của thung lũng và biển trời, những căn biệt thự nghệ thuật tại Hollywood Hills là không gian nghỉ dưỡng biệt lập, đẳng cấp và sang trọng được "đo ni đóng giày" cho các chủ nhân danh giá. Hollywood Hills là sự định hình "phong cách sống minh tinh" được bảo chứng qua những đặc quyền nghỉ dưỡng xa xỉ.

Dành cho chủ nhân tinh hoa là bến du thuyền sang trọng với du thuyền 2 thân lớn nhất Đông Nam Á, thẻ membership quyền năng tại MerryLand Golf Club – sân golf 18 lỗ tiêu chuẩn Championship do huyền thoại Greg Norman thiết kế, đến những phong vị ẩm thực tinh tế tại nhà hàng All Day Dining. Thật khó diễn ra xúc cảm khi thả lỏng toàn bộ cơ thể trong hồ bơi chân mây nhìn ra vịnh biển tuyệt đẹp, hay thư giãn tuyệt đối trong khu spa và chăm sóc sức khỏe được đầu tư hiện đại. Ngoài ra, một sảnh lễ tân với kiến trúc biểu tượng cũng sẽ thoả mãn những vị chủ nhân kỹ tính nhất.



Đa tầng cao độ, đa sắc tầm view tại phân khu Hollywood Hills



Nằm trong "thành phố bán đảo" MerryLand Quy Nhơn, những vị gia chủ tại Hollywood Hills sẽ tận hưởng hệ sinh thái tiện ích độc đáo nhất. Đó là quảng trường nhạc nước hologram 3D Mapping mang đến những màn trình diễn hoành tráng, là thiên đường checkin với bộ sưu tập 33 cây cầu vọng cảnh thơ mộng, hay lạc lối trong 12 tuyến phố bizhouse đa công năng với 17 phong cách kiến trúc toàn cầu. Trong tương lai gần, tuyến cáp treo nối trung tâm TP Quy Nhơn đến bán đảo Hải Giang sẽ mang đến trải nghiệm khó quên khi thu trọn vẻ đẹp kỳ vĩ của thành phố, núi non, thung lũng và biển cả.

Thêm một điểm nhấn có một không hai, phân khu Hollywood Hills sẽ là dự án bất động sản hàng hiệu đầu tiên của YOO Inspired by Starck tại Việt Nam, được thiết kế bởi chính giám đốc sáng tạo Philippe Starck. Bộ sưu tập biệt thự nghệ thuật này từ YOO Inspired by Starck – thương hiệu thiết kế nhà ở đã được vinh danh tại nhiều giải thưởng lớn sẽ hoàn thiện bức tranh mê đắm lòng người về một chốn nghỉ dưỡng tuyệt mỹ tại miền kỳ quan MerryLand Quy Nhơn.



Một điểm đến, triệu trải nghiệm giữa bao la đất trời – chỉ có thể là Hollywood Hills – MerryLand Quy Nhơn.