Nam Group khởi động siêu dự án tỷ đô Thanh Long Bay, hồi sinh Mũi Kê Gà

Thứ Sáu, 23/08/2019 13:21

Thị trường BĐS Phan Thiết bắt đầu nổi sóng từ cuối 2015 và đạt đỉnh chu kỳ vào đầu 2019. Tuy nhiên, ít ai biết từ những năm 2000, khu vực Mũi Kê Gà mới là tâm điểm săn đón của hàng loạt tập đoàn danh tiếng.

Thiên đường chìm xuồng vì… cảng nước sâu



Mũi Kê Gà từng được ví là "Hawai của Việt Nam" với dải biển xanh, cát trắng hoang sơ, nắng vàng như rót mật. Tại đây có ngọn Hải Đăng danh tiếng hơn 100 năm tuổi, du khách có thể vượt qua 184 bậc thang để lên đỉnh ngọn hải đăng, thu vào tầm mắt không gian biển trời bao la. Hàm Thuận Nam – Kê Gà còn có lợi thế về du lịch tâm linh "liên hoàn" với các di tích, thắng cảnh lịch sử như Dinh Thầy Thím ở La Gi, núi Tà Cú với Chùa Linh Sơn Trường Thọ và tượng Phật nằm có chiều dài đến 49m.

Thực tế, Mũi Kê Gà đã từng là thủ phủ resort và là điểm thu hút nhiều doanh nghiệp đến đầu tư từ hai thập niên trước. Được biết, từ năm 1999, một công ty du lịch đã đưa khách đến khám phá đảo Kê Gà. Sau đó, nơi đây trở thành một điểm đến đầy thú vị cho nhiều hãng lữ hành. Đến đầu năm 2000, nhận thấy biển Kê Gà có nhiều điều kiện để phát triển du lịch, UBND tỉnh Bình Thuận đã kêu gọi các doanh nghiệp tham gia đầu tư. Ngay sau đó, các doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng hàng chục resort, biệt thự cao cấp với mong muốn biến vùng đất này trở thành "ốc đảo thiên đường" của Việt Nam. Tuy nhiên, dự án cảng nước sâu được phê duyệt trong năm 2008 đã khiến các dự án kể trên bị định trệ hoạt động. Thậm chí, có dự án đã bị thu hồi.

Phối cảnh dự án Thanh Long Bay

Điều này, khiến cho quá trình phát triển kinh tế, du lịch không chỉ khu vực mũi Kê Gà, mà cả những khu vực phụ cận đều bị ảnh hưởng nặng nề. Bởi nhiều doanh nghiệp dù muốn, nhưng cũng không dám mạo hiểm đầu tư, khiến cho quá trình quy hoạch, phát triển kinh tế khu vực Nam Bình Thuận gần như dậm chân tại chỗ từ đó đến nay. Bên cạnh đó, đã tạo nên sự tiếc nuối của không chỉ những người dân địa phương, mà cả những du khách, những doanh nghiệp đam mê phát triển về các dự án, dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, bất động sản tại khu vực này.

Siêu dự án trở lại, "Hawai hồi sinh"

Mặc dù không được nhắc đến nhiều như Mũi Né hay Phan Thiết, khu vực Mũi Kê Gà từ năm 2016 đã khiến thị trường "ngả mũ thán phục" khi vượt mặt đàn anh triển khai dự án condotel đầu tiên của tỉnh. Đánh giá về dự án này, tại buổi báo cáo thị trường BĐS nghỉ dưỡng năm 2017, Ông Phạm Lâm, CEO DKRA Việt Nam, cho rằng đây là quyết định "dũng cảm" của nhà đầu tư song cũng là bước ngoặt để doanh nghiệp nhìn nhận và đánh giá đúng về tiềm năng của khu vực Kê Gà.

Đầu năm 2019, trong khi Phan Thiết trở thành "chảo lửa" đầu tư BĐS nghỉ dưỡng với hàng chục dự án nhỏ lẻ, đón 2 tổ hợp giải trí lớn là Novaworld và Summer Land ra mắt thì Mũi Kê Gà tiếp tục "phô diễn" sức mạnh khi xuất hiện tổ hợp nghỉ dưỡng – thể thao biển Thanh Long Bay. Đây là một trong 3 siêu dự án lớn nhất Bình Thuận đến thời điểm hiện tại.

Theo đuổi chiến lược lợi thế kinh tế quy mô (Economics of Scale), Thanh Long Bay là quần thể phức hợp rộng lớn xây dựng theo phương châm "all in one", mang đến cho du khách trải nghiệm trọn vẹn tất cả hoạt động vui chơi nghỉ dưỡng chỉ trong vài bước chân. Bên cạnh phân khu căn hộ hướng biển, biệt thự nghỉ dưỡng, Nam Group – đơn vị phát triển dự án còn phát triển khu phố thương mại hoạt động cả ngày lẫn đêm, quảng trường biển và nhất là trung tâm thể thao biển đẳng cấp quốc tế- nơi thường xuyên tổ chức các giải thi đấu và biểu diễn hấp dẫn như lướt ván, đua thuyền buồm, lặn biển, các lễ hộ festival âm nhạc...Tổ hợp IRs (Integrated resorts) này còn có sự tham gia của đơn vị quản lí nổi tiếng thế giới như Wyndham Hotels Group, AccorHotels.... Với định hướng đến năm 2030, Bình Thuận sẽ trở thành trung tâm du lịch thể thao biển quốc gia thì việc quy hoạch tổ hợp nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại Thanh Long Bay là động thái dẫn đầu xu thế.

Không thể phủ nhận sự xuất hiện của Thanh Long Bay là đòn bẩy quan trọng khiến thị trường BĐS Kê Gà "ấm" trở lại. Nhiều nhà đầu tư bắt đầu có niềm tin về thủ phủ một thời, rục rịch tái khởi động lại dự án dang dở.

Với lợi thế thiên nhiên sẵn có cùng loạt tiện ích đa dạng đỉnh cao, Thanh Long Bay sẽ sớm trở thành chốn tiêu xài thời thượng của các tín đồ du lịch, thời trang, mua sắm, là hấp lực mới kéo lượng du khách khổng lồ tới "Hawai của Việt Nam". Sở hữu thêm "át chủ bài" này, Mũi Kê Gà sẽ có đủ xung lực để trở thành miền đất thịnh vượng với sự lên ngôi của ngành kinh doanh dịch vụ du lịch.