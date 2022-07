NovaWorld Ho Tram làm giàu bản sắc cho du lịch Hồ Tràm

Chủ Nhật, 17/07/2022 15:49

Tổ hợp du lịch – nghỉ dưỡng – giải trí NovaWorld Ho Tram vừa khai trương nhiều cửa hiệu lớn tại Đại lộ shophouse thuộc phân kỳ The Tropicana, bổ sung chuỗi tiện ích đa dạng, vui chơi giải trí cho Hồ Tràm.

Từ điểm đến du lịch "đẹp nhưng thiếu dịch vụ"

Cách TP HCM hơn 100 km, Hồ Tràm (Bà Rịa – Vũng Tàu) sở hữu tiềm năng du lịch hiếm nơi nào sánh kịp. Nơi đây có bờ biển dài với những bãi tắm nguyên sơ thuộc hàng đẹp nhất hành tinh đến hệ sinh thái độc đáo như rừng nguyên sinh Bình Châu – Phước Bửu, suối nước nóng Bình Châu.

Sau Covid-19, Hồ Tràm cũng trở thành "ứng cử viên" sáng giá trong danh sách tọa độ second home nhờ khoảng cách di chuyển chỉ hơn 2 giờ từ TP HCM qua cao tốc TP HCM – Long Thành. Sắp tới, du lịch tại thị trường này tiếp tục bứt phá khi loạt hạ tầng quy mô "khủng" như cao tốc Bến Lức – Long Thành, cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu, sân bay Long Thành, đường ven biển Bình Châu được hoàn thành và đi vào hoạt động.

Đón đầu tiềm năng này, các tập đoàn bất động sản đã đầu tư hàng tỷ USD để phát triển dự án. Cung đường ven biển từ Bình Châu đến Hồ Tràm được mệnh danh là "cung đường tỷ đô" nhờ hội tụ những dự án quy mô hàng chục đến hàng trăm, hàng nghìn ha.

Tuy nhiên, du lịch Hồ Tràm nhìn chung vẫn dựa trên thế mạnh chính là thiên nhiên hiện hữu, thiếu nhiều điểm vui chơi, giải trí và mua sắm cho du khách. Trừ hệ thống dịch vụ nằm bên trong các khu resort kín cổng cao tường, Hồ Tràm chỉ còn lác đác một số điểm ăn uống, mua sắm tự phát hoặc quy mô nhỏ tại các chợ hải sản của khu dân cư.

Trở thành điểm đến du lịch – nghỉ dưỡng – giải trí hàng đầu trên bản đồ du lịch

Mùa hè 2022, du khách đến Hồ Tràm có thêm nhiều lựa chọn, bùng nổ bởi chuỗi tiện ích đa dạng ở nhiều phân kỳ thuộc NovaWorld Ho Tram, tổ hợp du lịch đa sắc màu với quy mô 1.000 ha.

Sự hiện diện của hàng loạt các thương hiệu danh tiếng cùng các hoạt động sôi nổi trên đại lộ shophouse bổ sung cho vùng biển xinh đẹp này loạt dịch vụ vui chơi, giải trí, mua sắm, ăn uống hấp dẫn.

Ngay khi vừa đặt chân đến phân kỳ The Tropicana, du khách sẽ ấn tượng với hàng loạt shophouse của các thương hiệu ẩm thực quen thuộc do Nova FnB vận hành như Xing Fu Tang, Don Chicken, Au Lac do Brazil, Mango Tree, Lotteria, Nhà hàng Mây, Baskin Robbins…

Bên cạnh đó, nếu du khách muốn có những trải nghiệm ẩm thực mới mẻ hơn tại vùng biển Hồ Tràm, có thể ghé qua nhà hàng The Shark với tầm nhìn hướng biển hay Tropicana Beach Club mang phong cách Địa Trung Hải ngay cạnh bãi biển.

Ngoài ra, những tín đồ mua sắm sẽ "lạc lối" với các cửa hàng The Face Shop, Club Clio, NFR-Eyewear & Accessories, Lazy & Comfy, Sun & Sea …

Ngoài dịch vụ ăn uống, mua sắm từ các thương hiệu hàng đầu, du khách "giải nhiệt" mùa hè cùng dòng nước mát lạnh tại hồ bơi tạo sóng hoặc hoà mình vào trò chơi liên hoàn dưới nước mới lạ tại công viên giải trí Tropicana Park. Công viên này khai trương vào đầu tháng 6, đón đầu mùa cao điểm du lịch năm 2022.

Đặc biệt, phải kể đến chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Tropicana Festival diễn ra từ ngày 15-7 đến ngày 17-7. Chương trình gồm những hoạt động mùa hè sôi động, đầy màu sắc, đưa du khách khám phá hệ tiện ích vui chơi, giải trí đặc sắc cùng những phân kỳ độc đáo, giàu tiềm năng của NovaWorld Ho Tram.

Tropicana Festival tái hiện không khí lễ hội miền nhiệt đới với các trải nghiệm vui chơi – mua sắm, những màn diễu hành, biểu diễn của chú hề màu sắc, cà kheo, xiếc vòng, xiếc xe đạp, flashmob đường phố… Tất cả góp phần biến NovaWorld Ho Tram thành tâm điểm vui chơi – giải trí của cả khu vực với không gian sầm uất, sôi động.

Tham gia Tropicana Festival, chị Bùi Thị Xuân Hương (Bà Rịa – Vũng Tàu) chia sẻ, cả gia đình đã có những trải nghiệm tuyệt vời tại NovaWorld Ho Tram. Con và các cháu của chị rất thích thú với hồ bơi tạo sóng và các trò chơi tại Tropicana Park.

"Mấy đứa nhỏ chơi cả ngày, đen hết người vẫn chưa muốn về. Cả gia đình đều rất vui. Trải nghiệm này khác với những lần mình đưa gia đình đi du lịch Hồ Tràm, Hồ Cốc trước đây", chị Hương cho hay.

Còn đối với gia đình chị Lư Thị Ánh Giang (Bình Thuận) gồm hơn chục thành viên cũng lần đầu tiên đến trải nghiệm tại NovaWorld Ho Tram. Chị cho biết, nghe giới thiệu nhiều về dự án và quyết định đưa cả gia đình đến tham quan.

"Những khu du lịch gần đây chỉ thiên về nghỉ dưỡng thiên nhiên. Còn NovaWorld Ho Tram có đầy đủ các dịch vụ ăn uống, mua sắm, vui chơi, giải trí… nên du khách có nhiều hoạt động để trải nghiệm hơn. Có thời gian, mình chắc chắn sẽ đưa cả gia đình quay lại đây", chị Giang bày tỏ.